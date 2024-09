Metaplanet va lever 70 millions $ pour acheter plus de BTC alors que la prévente de DTX Exchange atteint 1,2 million $

Metaplanet, une société publique japonaise, a annoncé une initiative audacieuse visant à lever 70 millions $ via une émission de droits d’actions afin d’acheter du Bitcoin supplémentaire. Le plan de Metaplanet intervient à un moment où le marché financier est en pleine tourmente.

Alors que Metaplanet prévoit d’acheter du Bitcoin supplémentaire, DTX Exchange, une nouvelle plateforme de trading de cryptomonnaies de pointe, a fait des progrès significatifs dans sa prévente, levant plus de 1,2 million $.

Dans cet article, nous examinons la décision d’acquisition de Bitcoin de Metaplanet, les fonctionnalités innovantes de DTX Exchange et l’utilité prometteuse du jeton DTX.

Le plan stratégique d’accumulation de Bitcoin de Metaplanet

La décision de Metaplanet d’étendre ses avoirs en Bitcoin vise à améliorer la croissance à long terme de l’entreprise en tirant parti du potentiel d’appréciation du Bitcoin et de sa capacité à se protéger contre la dépréciation de la monnaie fiduciaire.

Metaplanet prévoit notamment de lever les 70 millions $ qu’elle souhaite investir dans Bitcoin par le biais d’une émission de droits d’achat d’actions.

L’émission de droits d’action permettra aux actionnaires existants d’acquérir de nouvelles actions au prix d’exercice de 555 yens (~ 4 $) du 6 septembre au 15 octobre.

Metaplanet détient actuellement environ 246 bitcoins d’une valeur d’environ 13,4 millions $ et cherche à suivre les traces de MicroStrategy, une société cotée au Nasdaq réputée pour sa stratégie agressive d’acquisition de Bitcoin.

Depuis 2020, MicroStrategy a accumulé plus de 220 000 bitcoins, augmentant considérablement sa valorisation boursière.

En se positionnant comme la première société détentrice de Bitcoin et cotée en bourse au Japon, Metaplanet vise à créer une valeur actionnariale substantielle.

La décision souligne une tendance croissante parmi les entreprises à adopter Bitcoin comme actif de réserve, anticipant sa croissance de valeur à long terme et sa stabilité face aux incertitudes économiques.

DTX Exchange a levé jusqu’à présent plus de 1,2 million $ en prévente

Alors que Metaplanet se concentre sur l’acquisition de Bitcoin, DTX Exchange fait des vagues dans le monde du trading de cryptomonnaies. DTX Exchange vise à révolutionner le secteur du trading en combinant la technologie de la blockchain avec les classes d’actifs traditionnelles, offrant ainsi une solution complète aux traders chevronnés et aux nouveaux arrivants.

La bourse procède actuellement à la prévente de son jeton natif, DTX Token, offrant aux investisseurs la possibilité d’investir dans une prochaine plateforme de trading décentralisée.

Jusqu’à présent, la prévente a permis de lever plus de 1,2 million $, ce qui témoigne du fort intérêt et de la confiance des investisseurs. La prévente en est actuellement à sa deuxième étape où un jeton DTX coûte 0,04 $.

La prévente comporte une augmentation des prix des jetons à chaque étape de prévente et le prix du jeton devrait atteindre 0,06 $ lors de la prochaine étape de sa prévente, offrant aux premiers investisseurs la possibilité de récolter davantage.

DTX Exchange dispose d’une interface conviviale et d’un large éventail de classes d’actifs, notamment les cryptomonnaies, les actions, les devises (FX) et les contrats sur différences (CFD). Cette diversité permet aux traders de diversifier leurs portefeuilles de manière transparente.

La plateforme vise à combler le fossé entre le monde de la cryptographie et les systèmes financiers traditionnels, en permettant aux individus non bancarisés de participer à l’économie mondiale. Il utilise également des mesures de pointe telles que des solutions de stockage non privatives et des vérifications en chaîne pour garantir la sécurité des utilisateurs.

De plus, la plateforme améliore la liquidité grâce à des pools de liquidité distribués, garantissant une expérience de trading transparente quelles que soient les conditions du marché. Les outils de trading avancés tels que le trading social, le copy trading, l’analyse en chaîne, les robots de trading et les signaux de trading fournissent aux traders les informations et les ressources nécessaires pour prendre des décisions éclairées.

L’utilitaire polyvalent de DTX Token

Le jeton DTX fait partie intégrante de l’écosystème DTX Exchange, qui sert à diverses fins au sein de la plateforme. Les principaux utilitaires du jeton comprennent le paiement des frais de négociation, l’accès aux fonctionnalités premium, les récompenses de fidélité, le jalonnement et la participation à des actifs tokenisés.

En utilisant les jetons DTX pour couvrir les frais de négociation, les utilisateurs bénéficient de tarifs réduits, encourageant la participation active à la plateforme.

La détention d’un nombre spécifié de jetons DTX permet aux utilisateurs d’accéder à des fonctionnalités premium telles que des analyses améliorées et un support client prioritaire. La plateforme récompense également les traders réguliers avec des incitations à la fidélité sous la forme de jetons DTX, favorisant un engagement durable.

De plus, les détenteurs de jetons DTX peuvent mettre en jeu leurs jetons pour participer à la gouvernance de la plateforme, obtenant ainsi un pouvoir de vote dans les processus décisionnels clés.

Les jetons DTX permettent également aux utilisateurs d’investir dans des actifs tokenisés représentant des instruments financiers et des matières premières du monde réel, élargissant ainsi leur exposition au marché.

L’initiative de Metaplanet visant à lever 70 millions $ pour l’acquisition de Bitcoin et la prévente réussie de DTX Exchange marquent des développements importants dans l’espace crypto.

L’accumulation stratégique de Bitcoin par Metaplanet souligne l’intérêt croissant des entreprises pour les actifs numériques, tandis que la plateforme innovante de DTX Exchange et son utilitaire de jetons polyvalent promettent de remodeler le paysage commercial.

Ces avancées mettent en évidence la nature dynamique et évolutive du marché des cryptomonnaies, offrant des opportunités passionnantes aux investisseurs et aux traders.

Pour plus d’informations sur DTX Exchange et sa prévente de jetons en cours, vous pouvez visiter le site officiel de la plateforme d’échange.