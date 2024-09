Le cours de l’action Entain est survendu avant les bénéfices

Le cours de l’action Entain (LON : ENT) a connu une forte baisse cette année, ce qui en fait l’un des moins performants de l’indice FTSE 100. Il est tombé à un plus bas de 528p jeudi, son plus bas niveau depuis des années. Il a chuté de plus de 78 % par rapport à son point le plus haut de 2021.

Entain a chuté de près de 50 % cette année, tandis que DraftKings a reculé de moins de 1 % tandis que Flutter Entertainment (FLUT) est en hausse d’environ 10 % cette année.

Les activités d’Entain sont sous pression

L’industrie des paris sportifs et des jeux en ligne a explosé pendant la pandémie alors que des millions d’utilisateurs ont participé en utilisant leurs chèques de relance.

À l’époque, Entain était l’une des entreprises les plus en vogue du secteur, grâce à sa famille de marques, dont Ladbrokes, Coral, BetMGM, Bwin et PartyPoker.

En conséquence, MGM et DraftKings ont lancé une offre importante valorisant l’entreprise à plus de 11 milliards de livres sterling. Entain, anciennement connu sous le nom de GVC Holdings, a rejeté l’offre, soulignant qu’elle la sous-évaluait gravement.

Il s’avère qu’Entain avait tort puisque ses actions ont chuté, la valorisant à plus de 3 milliards de livres sterling. La croissance de ses revenus est au point mort, la concurrence s’est intensifiée et l’entreprise a été contrainte de payer d’énormes amendes.

Entain est l’un des nombreux gagnants de la pandémie qui ont connu des difficultés. Certains des autres noms sont des sociétés de technologie financière comme PayPal et Block et des sociétés de télémédecine comme Teladoc Health.

Conserver des bénéfices à venir

Les résultats annuels les plus récents ont montré que les revenus nets des jeux d’Entain ont augmenté de 11 % en 2023 pour atteindre 4,7 milliards de livres sterling, tandis que son bénéfice brut a atteint 2,9 milliards de livres sterling. Cependant, l’entreprise a subi une perte importante de plus de 878 millions de livres sterling.

Cette perte est due au fait que la société a accepté de payer 585 millions de livres sterling pour régler une affaire intentée par la division HM Revenue & Customs. L’affaire alléguait que l’entreprise n’avait pas mis en place suffisamment de mesures pour prévenir la corruption en Turquie.

Parallèlement, en avril, la société a publié son rapport commercial, qui montre que ses activités ne croissent pas comme prévu. Ses revenus totaux liés aux jeux ont augmenté de 6 % à taux de change courant tandis que son activité, hors États-Unis, a chuté de 2 %. Au Royaume-Uni et en Irlande, son PNB a chuté de 7 %, tandis qu’à l’international, il a augmenté de 8 %.

C’est donc le cours de l’action Entain qui sera à l’honneur jeudi à l’occasion de la publication de ses résultats financiers. Dans sa déclaration, l’entreprise mettra probablement en avant certaines des mesures qu’elle prend pour redresser sa marque en difficulté.

Il y a quelques mois, il a été rapporté que la société avait engagé Moelis pour le conseiller sur les ventes potentielles de certaines de ses plus grandes marques internationales telles que BetCity, Enlabs, CrystalBet et Enlabs. Une telle vente simplifierait l’entreprise, réduirait les coûts et pourrait potentiellement conduire à un dividende spécial pour les investisseurs.

Cela marquerait également la fin de l’histoire d’acquisitions de l’entreprise qui en a fait l’un des plus grands acteurs du secteur des paris sportifs et des jeux de hasard.

Entain est également confronté à d’autres défis sur l’un de ses marchés importants : les États-Unis. Son activité principale est une participation importante dans BetMGM, une société qui cherche à rivaliser avec DraftKings et Fanduel, qui appartient à Flutter Entertainment.

Le défi est que BetMGM est un incinérateur de liquidités qui s’attend à perdre plus de 240 millions de dollars alors que la direction prévoit que son EBITDA sera de 500 millions de dollars en 2026.

Le défi d’Entain est qu’elle est en concurrence avec des sociétés beaucoup plus grandes qui disposent de liquidités et de capitaux propres importants. Alors que les paris en ligne aux États-Unis ont grimpé à 11 milliards de dollars en 2023, la majeure partie de cette somme provenait de DraftKings et FanDuel, qui ont rapporté plus de 7 milliards de dollars.

La conquête des États-Unis sera une entreprise coûteuse qui consommera des liquidités substantielles du bilan d’Entain. En effet, Evoke, anciennement connue sous le nom de 888 Holdings, a quitté les États-Unis, arguant que les coûts étaient prohibitifs.

Entain est-il un bon titre ?

L’industrie des paris et des jeux en ligne dans son ensemble ne se porte pas bien, la plupart des actions du secteur étant à la traîne par rapport au marché dans son ensemble. Flutter Entertainment, qui a déplacé sa cotation aux États-Unis, est entré dans un marché baissier alors qu’il a chuté de 20 % par rapport à son sommet.

De même, l’action DraftKings s’est effondrée de plus de 36 % par rapport à son plus haut niveau de cette année alors que des signes de ralentissement apparaissent.

Techniquement, le cours de l’action Entain semble assez bon marché. Il reste en dessous de toutes les moyennes mobiles tandis que l’indice de force relative (RSI), l’oscillateur stochastique et l’indice de vigueur relative (RVI) ont tous pointé vers le bas.

Par conséquent, il est probable que le titre rebondisse alors que le nouveau PDG, Gavin Isaacs, s’efforce de mettre en œuvre un redressement. Isaacs est un vétéran de l’industrie avec plus de 25 ans d’expérience dans le secteur.

Par conséquent, une reprise pourrait voir le cours de l’action Entain augmenter à plus de 643p, son plus bas niveau en mai. En outre, Entain est une entreprise bien connue possédant certaines des plus grandes marques du secteur et qui met bien en œuvre son redressement.

