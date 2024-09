Les prix de gros des véhicules d’occasion aux États-Unis ont bondi de 2,8 % en juillet malgré les défis persistants

Fait notable pour l’industrie automobile, les prix de gros des véhicules d’occasion ont bondi de 2,8 % en juillet, démontrant l’adaptabilité du secteur dans un contexte de marché en évolution.

Cette augmentation significative, rapportée par le Manheim Used Vehicle Value Index (MUVVI), marque un renversement par rapport aux tendances précédentes et met en évidence une reprise naissante du marché des véhicules d’occasion.

La hausse des prix en juillet défie les baisses annuelles

Les dernières données du MUVVI révèlent une hausse de l’indice de juillet à 201,6, malgré une baisse de 4,8 % sur un an.

Cette croissance d’un mois à l’autre indique un changement positif dans la dynamique du marché et suggère que le secteur des véhicules d’occasion gagne du terrain après une période d’instabilité.

Jeremy Robb, directeur principal des études économiques et industrielles chez Cox Automotive, note que cette hausse reflète une amélioration des valeurs de gros, probablement due à une augmentation des conversions de ventes et à une diminution de la baisse de la valeur des véhicules.

Robb attribue ce rebond à divers facteurs, notamment des échéances de location plus courtes et une offre limitée dans les principales catégories de véhicules.

“La baisse de la valeur des prix de gros a ralenti fin juin et cette tendance s’est poursuivie jusqu’en juillet, entraînant une appréciation au cours du mois”, a expliqué Robb.

Cette stabilisation progressive souligne la résilience du secteur et son potentiel de croissance future.

Les données récentes du Manheim Market Report (MMR) indiquent une série de gains hebdomadaires, remettant en question les tendances traditionnelles de fluctuation des valeurs.

L’indice des titres de trois ans a connu une hausse de 1,1 % sur quatre semaines, dépassant les moyennes historiques.

Les observations spécifiques à un segment révèlent des ajustements de prix variés selon les différents types de véhicules.

Même si les baisses d’une année à l’autre persistent, le rythme de ces baisses a considérablement ralenti, les voitures intermédiaires et compactes connaissant des gains notables d’un mois à l’autre.

Les ventes au détail de véhicules d’occasion augmentent

Les ventes au détail de véhicules d’occasion ont augmenté d’environ 5 % en juillet par rapport à juin, bien qu’elles aient diminué de 2 % sur un an.

Le prix de détail moyen d’un véhicule d’occasion a diminué de 0,5 % au cours du mois dernier.

À l’inverse, les ventes de véhicules neufs ont chuté de 2,0 % sur un an et de 3,0 % par rapport à juin, le taux annuel désaisonnalisé (TAAR) pour juillet étant de 15,8 millions, légèrement supérieur aux 15,2 millions de juin.

Les ventes de flottes ont connu une baisse de 14,0 % sur un an en juillet. Cependant, les nouvelles ventes au détail devraient augmenter de 1,6 % sur un an, avec un SAAR au détail prévu de 13,1 millions d’unités.

Risque locatif et sentiment des consommateurs

Les prix du risque locatif et le kilométrage ont affiché des évolutions mitigées en juillet, les prix unitaires du risque locatif étant en baisse de 0,6% sur un an.

Le kilométrage moyen des unités de risque locatif a diminué de 3,0 % par rapport à l’année précédente mais a augmenté de 10,3 % depuis juin.

La confiance des consommateurs a également montré des signes d’amélioration, l’indice de confiance des consommateurs du Conference Board ayant augmenté de 2,6 % en raison d’attentes futures favorables.

Cependant, les projets d’achat d’un véhicule dans les six prochains mois sont tombés à leur plus bas niveau en neuf mois et la confiance des consommateurs, selon l’Université du Michigan, a chuté de 2,6 % en juin et de 7,1 % sur un an.

La hausse substantielle des prix de gros des véhicules d’occasion en juillet témoigne d’un marché résilient et adaptable, malgré les défis persistants.

L’interaction des tendances spécifiques au secteur, de la confiance des consommateurs et des indicateurs économiques plus larges fournit une vue complète du paysage automobile actuel, offrant des informations précieuses aux acteurs de l’industrie qui naviguent dans cet environnement dynamique.

