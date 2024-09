Ripple s’associe au DIFC pour accélérer l’innovation blockchain aux Émirats arabes unis

Ripple, la société américaine à l’origine de la blockchain publique décentralisée XRP Ledger, a annoncé un partenariat stratégique avec le DIFC Innovation Hub.

Le partenariat vise à exploiter les solutions cryptographiques de XRPL et Ripple pour faire progresser l’espace d’innovation en matière de blockchain et d’actifs numériques aux Émirats arabes unis.

Selon une annonce Ripple publiée le 7 août, la collaboration contribuera à attirer davantage de développeurs dans l’écosystème d’innovation du Centre financier international de Dubaï. Cette communauté constitue le DIFC Innovation Hub, le plus grand du Moyen-Orient.

Brad Garlinghouse, PDG de Ripple, a déclaré dans un communiqué :

Les Émirats arabes unis sont l’une des juridictions les plus avancées au monde lorsqu’il s’agit d’offrir une réglementation claire aux entreprises agréées pour offrir des services d’actifs virtuels et de favoriser un environnement dans lequel la prochaine génération d’innovation financière peut s’épanouir.

Stimuler la croissance des startups blockchain en phase de démarrage

L’attrait croissant des Émirats arabes unis pour la communauté blockchain et crypto a vu plus de 1 000 entreprises en phase de croissance s’installer dans le DIFC Innovation Hub. Actuellement, il s’agit notamment d’entreprises technologiques, de laboratoires numériques, de régulateurs, de sociétés de capital-risque et d’entités éducatives.

Aujourd’hui, Ripple et le DIFC cherchent à attirer la prochaine vague de développeurs, en particulier les start-ups et les scale-ups en phase de démarrage.

La collaboration vise également à fournir un environnement et des programmes d’incitation qui permettront aux entreprises d’utiliser le hub pour créer et déployer des cas d’utilisation réels.

Commentant le partenariat Ripple, le PDG du DIFC, Arif Amiri, a déclaré :

Aujourd’hui marque une nouvelle étape dans le parcours continu du DIFC pour contribuer à faciliter la croissance et à doter la prochaine génération de dirigeants de tout ce dont ils ont besoin pour réussir. La collaboration Ripple renforce encore le rôle du DIFC en tant que pôle mondial de premier plan pour les talents, la technologie et l’innovation, alors que nous continuons à améliorer notre écosystème alimenté par une juridiction réglementaire de classe mondiale, pour conduire l’avenir de la finance.

Le programme XRP d’un milliard de Ripple

Le partenariat entre Ripple et le DIFC Innovation Hub bénéficiera du fonds XRP d’un milliard de dollars que Ripple a lancé en mars 2022. Le fonds pour les développeurs était une extension des subventions XRP de Ripple annoncées fin 2021.

Comme la société l’avait souligné à l’époque, le fonds XRP d’un milliard d’euros vise à contribuer à accélérer l’adoption et le développement du XRP Ledger.

Le fonds offre un soutien financier, technique et commercial, dont plus de 160 équipes dans 47 pays en bénéficient à ce jour. Les projets qui sont parvenus au XRPL via l’initiative incluent la finance décentralisée et les actifs du monde réel.

XRP approuvé au DIFC

Le dernier partenariat de Ripple aux Émirats arabes unis intervient moins d’un an après que le DIFC a approuvé l’utilisation de XRP, la crypto-monnaie native du XRPL. L’approbation de novembre 2023 a permis aux fournisseurs d’actifs virtuels agréés d’intégrer XRP.

XRP est actuellement la septième plus grande cryptomonnaie au monde, avec une capitalisation boursière de plus de 28,8 milliards de dollars.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.