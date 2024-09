Solana (SOL) rebondit de 39 % après avoir testé 110 $

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Solana (SOL) a connu un rebond spectaculaire des prix, augmentant de plus de 39 % en seulement 48 heures. Ce rallye a vu le prix de SOL passer d’un minimum d’environ 110 $ à 152,92 $ au moment de la publication, établissant ainsi un ratio SOL/ETH record.

Les analystes attribuent cette hausse à une combinaison d’une reprise plus large du marché et de développements spécifiques à Solana. L’altcoin, qui est le jeton natif de la blockchain haute performance Solana, a devancé bon nombre de ses pairs, dont Ethereum.

Pourquoi le prix du Solana augmente-t-il ?

De manière générale, les marchés mondiaux, y compris les principaux indices boursiers comme le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average, montrent des signes de reprise après les récentes ventes massives.

Ce sentiment positif plus large du marché s’est propagé à l’espace des crypto-monnaies, profitant à des actifs comme Solana.

Tim Enneking, associé directeur de Psalion, a souligné que les récents mouvements de prix sont largement motivés par des changements de sentiment du marché, avec des périodes de peur irrationnelle suivies de soulagement.

De plus, les fondamentaux solides de Solana ont joué un rôle crucial dans l’appréciation de ses prix. Des indicateurs clés tels que la croissance du nombre d’utilisateurs actifs, l’augmentation des volumes d’échange décentralisés (DEX) et l’expansion globale de l’écosystème reflètent la force sous-jacente de la plateforme.

Pat Doyle, chercheur en blockchain pour Amberdata, souligne que malgré la récente volatilité, Solana continue de démontrer des fondamentaux solides, avec sa capitalisation boursière à 22 % de celle d’Ethereum, indiquant un potentiel de croissance supplémentaire.

Demande croissante de développeurs Rust

Malgré la récente chute du prix du SOL alors que les marchés mondiaux s’effondraient, la blockchain Solana est devenue un chouchou pour les développeurs de pièces meme, ce qui a entraîné une hausse de plus de 561 % du prix du SOL au cours des douze derniers mois, selon les données de Coinmarketcap.

Cette frénésie accrue des pièces de monnaie Solana qui a commencé au début de 2024 a contribué de manière significative à l’augmentation de la demande de développeurs Rust.

Rust, le principal langage de programmation de la blockchain Solana, devient de plus en plus populaire parmi les entreprises de blockchain qui construisent des systèmes distribués hautes performances.

Notamment, la demande d’ingénieurs Rust a été motivée par la manie des mèmes et des tendances technologiques plus larges favorisant Rust pour son efficacité et ses performances.

La capitalisation boursière combinée des pièces meme Solana a atteint 6,28 milliards de dollars, dépassant la capitalisation boursière des pièces meme de la couche 2 d’Ethereum de 1,2 milliard de dollars. Cette activité importante du marché a conduit à une augmentation des offres d’emploi pour les développeurs Rust.

Principaux niveaux de prix SOL à surveiller

Du point de vue de l’analyse technique, Solana a dépassé plusieurs niveaux de résistance importants. Le prix a dépassé les seuils de 129,82 $ et 142,08 $, dépassant le niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 % de la récente baisse de 184 $ à 110 $.

SOL Fibonacci retracement level. Source: TradingView

La prochaine résistance critique se situe autour de 151,99 $, alignée sur le niveau de retracement de Fibonacci de 50 %.

Malgré la tendance haussière, les analystes mettent en garde contre une volatilité persistante des marchés. Si SOL ne franchit pas la résistance de 151,99 $, un repli pourrait se produire.

Les principaux niveaux de support à surveiller sont 142,08 $ et 129,82 $, une baisse potentielle en dessous de ces points pouvant conduire à un nouveau test de la région des 110 $.

À mesure que Solana continue d’étendre son écosystème et d’attirer des développeurs talentueux, son influence sur le marché des crypto-monnaies devrait croître.

En outre, les fonctionnalités et mises à niveau à venir qui devraient être annoncées lors de la conférence des développeurs Solana, Breakpoint, devraient positionner la blockchain et son jeton natif, SOL, pour de nouvelles avancées et adoptions.

