Upstart Holdings bondit de plus de 45 % après que les bénéfices du deuxième trimestre ont dépassé les estimations, mise à niveau de Citi : devriez-vous acheter ?

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Suite à un rapport sur les résultats impressionnant du deuxième trimestre, Upstart Holdings Inc (NASDAQ : UPST) a été témoin d’un changement significatif dans les perceptions des analystes.

Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

Notamment, Citi a fait passer l’entreprise de « Vente/Risque élevé » à « Neutre/Risque élevé », augmentant simultanément son objectif de prix de 15 $ à 33 $.

Cet ajustement reflète une amélioration des perspectives basée sur plusieurs facteurs, notamment un ratio de conversion amélioré et un impact réduit des variables macroéconomiques sur les pertes sur créances.

Pendant ce temps, Piper Sandler a maintenu une note « neutre » mais a relevé son objectif de cours de 28 $ à 31 $, suggérant une vision prudente mais optimiste des perspectives à court terme d’Upstart.

Les actions Upstart augmentent après les résultats du deuxième trimestre

Copy link to section

Les ajustements positifs des notes des analystes ont suivi de près l’annonce des résultats du deuxième trimestre, provoquant une hausse spectaculaire du cours de l’action Upstart.

Initialement, les actions ont grimpé de plus de 25 % à l’ouverture du marché et ont continué de grimper, se négociant actuellement à plus de 45 %.

Aperçu des résultats du deuxième trimestre

Copy link to section

Upstart a annoncé un BPA non-GAAP de -0,17 $ au deuxième trimestre, dépassant les attentes de 0,22 $, avec un chiffre d’affaires de 128 millions de dollars, qui a également dépassé les prévisions de 3,47 millions de dollars.

Malgré une baisse des revenus de 5,7 % sur un an, ces résultats indiquent une amélioration significative par rapport aux chiffres attendus.

La société a réalisé un volume de transactions avec 143 900 prêts émis, affichant un taux de conversion robuste de 15 %, ce qui marque une augmentation substantielle par rapport au taux de l’année précédente.

Les résultats financiers ont également révélé certains défis, avec une perte de revenu net qui s’est élargie à 54,5 millions de dollars contre 28,2 millions de dollars au même trimestre de l’année précédente.

Cependant, les mesures opérationnelles fournissent une vision mitigée ; alors que les résultats d’exploitation et le bénéfice net étaient en baisse, le bénéfice de contribution s’est établi à 76,1 millions de dollars avec une marge de contribution de 58 %.

Avancées de l’IA et perspectives financières

Copy link to section

Le PDG Dave Girouard a souligné les avancées significatives dans le modèle d’IA d’Upstart et l’efficacité opérationnelle comme facteurs clés de la performance du trimestre.

La plateforme de prêt basée sur l’IA de la société continue d’attirer et de fidéliser des partenaires prêteurs, un aspect crucial de son modèle commercial qui exploite la technologie pour rationaliser le processus de prêt personnel.

Pour l’avenir, Upstart a fourni des perspectives financières optimistes pour le troisième trimestre, prévoyant des revenus d’environ 150 millions de dollars contre un consensus de 135,33 millions de dollars.

Cette projection est étayée par les revenus anticipés provenant des commissions et par un EBITDA positif attendu au quatrième trimestre, suggérant une confiance dans une croissance soutenue des revenus et une rentabilité potentielle.

Implications commerciales et économiques

Copy link to section

Ces perspectives et performances positives s’inscrivent dans un contexte d’indicateurs économiques mitigés et d’un environnement macroéconomique difficile.

L’Upstart Macro Index, qui estime les impacts macroéconomiques sur les pertes sur créances, ainsi que les commentaires des analystes, suggèrent un optimisme prudent mais soulignent la nécessité de tendances positives durables avant de pouvoir établir avec confiance des perspectives plus haussières.

Préoccupations en matière de valorisation et perspectives à long terme

Copy link to section

Malgré des perspectives prometteuses, certains analystes ont exprimé des inquiétudes en matière de valorisation, soulignant notamment le multiple d’EBITDA élevé de la société et son niveau d’endettement substantiel.

L’accent mis par Upstart sur l’intégration de l’IA pour des évaluations des risques plus précises et de meilleures conditions de prêt témoigne de son rôle de pionnier dans la transformation du secteur du prêt.

Cependant, la nécessité constante de gérer la dette et de naviguer dans un paysage économique fluctuant pose des défis importants qui pourraient avoir un impact sur sa trajectoire de croissance à long terme et sa position sur le marché.

Après avoir exploré les subtilités de la santé financière, de la position sur le marché et des implications économiques plus larges d’Upstart, nous nous tournons maintenant vers un autre aspect crucial de notre analyse d’investissement.

Concentrons-nous sur les graphiques techniques pour déchiffrer la trajectoire des prix de l’action.

Cet examen technique complétera notre analyse fondamentale, fournissant une vision globale du potentiel d’Upstart en tant qu’opportunité d’investissement dans le secteur de la fintech.

Upstart est devenu un chouchou du marché boursier immédiatement après son introduction en bourse en décembre 2020, son action dépassant les 400 $.

Cependant, cet enthousiasme a été de courte durée puisque le titre s’est effondré rapidement peu de temps après, perdant plus de 95 % de sa valeur début 2023.

Ensuite, il a de nouveau connu une hausse rapide de moins de 12 $ à plus de 70 $ en août 2023, qui a de nouveau été suivie d’un krach en dessous de 20 $ peu de temps après. Cependant, depuis lors, il a régulièrement trouvé un support proche du niveau de 20,60 $ et une résistance au-dessus de 37 $.



Forte dynamique haussière mais résistance immédiate à proximité

Copy link to section

Alors que le titre poursuit sa hausse rapide aujourd’hui, les investisseurs doivent prêter attention à son comportement autour de 35,1 $, ce qui correspond au niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 % par rapport au plus bas et au plus haut précédents.

De plus, ils devraient également prendre note de la manière dont il se comporte autour de son niveau de résistance à moyen terme supérieur à 37 $.





UPST graphique de TradingView



Ce n’est que s’il dépasse ces deux niveaux et donne une clôture hebdomadaire au-dessus d’eux que l’on peut affirmer avec certitude que le titre est entré dans une nouvelle tendance haussière et que de nouvelles positions longues peuvent être initiées.



Les traders qui continuent d’avoir une perspective baissière sur le titre ont actuellement une entrée à faible risque entre leurs mains.

Mais n’oubliez pas que cette entrée présente un faible risque uniquement parce que le niveau de stop loss à 38,10 $ est proche du cours actuel du titre et qu’il présente une forte volatilité à la hausse, ce qui peut représenter un risque élevé.



Si le titre fait à nouveau face à une résistance autour de 37 $ et que son élan change, il pourrait chuter jusqu’au niveau de 21 $ dans les semaines ou les mois à venir, où l’on pourrait réaliser des bénéfices.





Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.