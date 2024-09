Interview : La plupart des banques centrales, en particulier la Fed, se trompent en matière de taux d’intérêt, déclare Jim Rogers

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Les fluctuations brutales dont ont été témoins le Japon, l’Asie et les marchés mondiaux, y compris les États-Unis, lundi, à la suite des données sur l’emploi aux États-Unis et de la fin du commerce de portage du yen, se sont stabilisées pour l’instant, mais les craintes d’une chute des États-Unis dans une récession demeurent.

James Beeland Rogers, plus connu sous le nom de Jim Rogers, investisseur américain et président de Beeland Interests, a vu le vent tourner à plusieurs reprises et a tenu bon.

Invezz s’est tourné vers Rogers pour connaître son point de vue sur la manière de donner un sens aux événements récents, sur les actifs à acheter ou à conserver dans une période aussi volatile et sur les raisons pour lesquelles, même s’il pense qu’un marché baissier est imminent, il ne vend pas encore à découvert. Extraits édités :

Invezz : Que pensez-vous du krach boursier de lundi provoqué par le Japon et des craintes d’une récession imminente aux États-Unis ?

Eh bien, les marchés boursiers du monde entier ont tous atteint de nouveaux sommets, à l’exception de la Chine. Tout le monde a passé un très bon moment. Cela conduit généralement à un problème. Quand tout le monde est content, tu devrais t’inquiéter.

Le Japon était donc en panne depuis 35 ans. Puis, cette année, les prix ont commencé à augmenter, pour de nombreuses raisons, et cela a duré longtemps. Lorsqu’un marché comme celui-là commence à baisser, cela devient généralement très effrayant, et le Japon a également eu peur.

Est-ce la fin ? Je ne sais pas. Je sais que la fin approche bientôt, car tout le monde dans le monde passe un très bon moment, y compris l’Inde et le Japon. Ce sont des marchés qui n’ont pas été formidables depuis longtemps. Donc, je ne sais pas quand la fin viendra, mais je sais que nous nous rapprochons.

Le krach boursier de lundi est-il un signal pour les temps à venir ?

C’était peut-être une sonnerie de cloches qui disait : préparez-vous, préparez-vous.

Je peux vous dire que je ne possède pas beaucoup d’actions nulle part dans le monde, car je sais que nous allons avoir un autre marché baissier, et je sais que ce sera très, très grave lorsque cela se produira.

Nous avons eu un problème en 2008 à cause d’un endettement trop élevé. C’est tout. Depuis 2009, la dette a grimpé partout. Même l’Inde est désormais endettée. Alors, soyez inquiet. Je suis inquiet. Mais je ne vends pas encore à découvert.

Invezz : Alors, où détenez-vous actuellement votre patrimoine ? Quelles classes d’actifs les investisseurs devraient-ils privilégier en cette période aussi volatile ?

Ce que j’ai appris dans le passé, c’est qu’il faut regarder les choses qui sont encore déprimées.

L’argent, un actif bon marché à considérer, achètera plus d’or en cas de baisse

Je veux dire, l’argent est bon marché. L’or est à un niveau record. L’argent est en baisse de 40 % par rapport à son plus haut historique. Alors peut-être de l’argent. Je possède de l’argent. J’espère en acheter plus. J’espère que j’achèterai plus d’or si le cours baisse.

L’agriculture est encore bon marché, mais la plupart des choses ne le sont pas. La plupart des actifs, en particulier les actions du monde entier, sont chers. Il n’y a donc pas beaucoup de choses à acheter.

Lorsque vous commencez à vendre à découvert, vous devez vendre à découvert les actions qui ont le plus augmenté. Ces actions américaines, vous savez, les (magnifiques) sept… Quand les marchés baissiers arrivent, c’est le genre de choses qu’il faut vendre à découvert.

Je ne connais aucune action en Inde à vendre à découvert. Il est plus probable que l’Amérique soit le lieu idéal pour vendre à découvert.

Invezz : Les experts se demandent si les actions de l’IA suivront la voie des dot-com. Que pensez-vous de tout le boom de l’IA qui anime la Big Tech ?

L’IA change déjà le monde. Cela va changer encore plus le monde. Et de grandes fortunes seront faites. Il y aura aussi de grandes catastrophes. Il y en a toujours eu.

Mais c’est ainsi que l’électricité a changé le monde. Et c’était merveilleux. Les actions ont été excellentes pendant un certain temps.

Comme je l’ai dit, certaines de ces entreprises vont s’effondrer. La plupart des stocks vont s’effondrer. Mais je ne vends pas encore à découvert, en partie parce que je ne sais pas lesquels et en partie parce que mon timing est mauvais.

En attendant que davantage d’hystérie s’accumule dans l’IA

Ce que j’attends, c’est plus d’hystérie. J’attends qu’il y ait une hystérie sauvage. C’est à ce moment-là que je vendrai à découvert, si cela se produit. Habituellement, lorsqu’il y a une bulle, qu’il s’agisse des chemins de fer, de l’électricité, de la télévision ou des ordinateurs, peu importe, cela finit par devenir de l’hystérie.

Invezz : Pour en revenir aux craintes d’une récession aux États-Unis, historiquement, les marchés émergents semblent avoir profité lorsque les marchés développés connaissent une phase de récession. Voyez-vous le schéma se répéter si cela se produit ?

Eh bien, c’est l’une des rares fois dans ma vie où j’ai vu presque tout le monde, sauf la Chine, en plein essor et atteindre des sommets sans précédent.

Cela m’est rarement arrivé dans la vie. Ainsi, lorsque ce boom du marché prendra fin, la situation sera très, très mauvaise.

En 2008, nous avons eu un problème à cause d’un endettement trop important. C’est tout depuis 2009. Partout, la dette a grimpé en flèche. Ainsi, la prochaine fois que nous aurons un marché baissier, la prochaine fois que nous aurons un problème, cela devra être difficile.

La dette est si élevée. J’ai sorti un journal l’autre jour et j’ai commencé à essayer de comprendre la dette du gouvernement américain. Il est impossible pour l’Amérique de payer sa dette. Mais les gens s’en moquent pour le moment. Je peux voir que mes enfants vont avoir d’horribles problèmes au cours de leur vie.

Même l’Inde accumule des dettes. Je veux dire, l’Inde n’est pas aussi mauvaise que les États-Unis. Mais les Américains, les jeunes Américains vont avoir du mal. C’est le bon moment pour être un vieil Américain. Ce n’est pas le bon moment pour être un jeune Américain.

Invezz : Qui est à blâmer pour cela ? Est-ce quelque chose auquel vous vous attendiez avant même le début des discussions sur une récession ?

Eh bien, nous avons remarqué que de petits problèmes se développent aux États-Unis et dans d’autres pays. C’est ainsi que commencent les récessions. Là-bas, ils commencent petit. Tout le monde s’en fout. Ce n’est pas le cas. C’est trop petit. C’est trop insignifiant. Finalement, c’est au journal télé du soir. C’est sur la BBC dans le monde entier.

Ce n’est pas encore là. Mais les signes commencent à apparaître. Mais je ne vends pas encore à découvert.

Lundi, c’était le genre de chose qui avertissait les gens que des problèmes arrivaient. C’était peut-être le signe. Je ne sais pas. Mais c’est le signe que nous nous rapprochons de la fin.

La Fed a en effet attendu trop longtemps

Invezz : De nombreux experts craignent que la Fed ait maintenu des taux d’intérêt trop élevés pendant trop longtemps, ce qui alimente les craintes d’une récession. Pensez-vous que la Fed a mal évalué la situation de l’inflation ?

La plupart des banques centrales, en particulier la Fed, jugent mal et se trompent. Il y a eu très peu de banquiers centraux intelligents dans l’histoire. L’Inde en a connu une formidable il y a quelques années. Je pense qu’il est professeur quelque part maintenant. L’Amérique en a eu deux ou trois dans son histoire.

La plupart d’entre eux ne savent pas ce qu’ils font. C’est pourquoi ils obtiennent un emploi pour le gouvernement. Je fais moi-même beaucoup d’erreurs.

Mais il semble que oui, ils ont attendu trop longtemps, qu’ils devraient augmenter les taux d’intérêt, et non les réduire, mais qu’ils vont les réduire encore davantage.

Où va la cryptographie ?

Invezz : Quel est votre point de vue sur la crypto-monnaie ? Il y a eu une certaine formalisation dans la classe d’actifs avec le feu vert de la SEC pour les ETF Bitcoin.

Eh bien, je n’ai jamais acheté ni vendu de crypto. Je n’ai jamais vendu à découvert. Je veux dire, j’aurais aimé acheter des cryptos quand j’avais deux ans. J’aurais aimé acheter IBM en 1940. Il y a beaucoup de choses que je souhaite.

Je ne vois aucune valeur aux crypto-monnaies, sauf pour le trading. Et si vous êtes un commerçant, vous vous amusez probablement beaucoup, et il n’y a rien de mal à cela.

Il existe des accords commerciaux dans le monde entier, mais je ne vois aucune valeur réelle aux crypto-monnaies, sauf en tant que trading.

Je ne crois pas que le gouvernement américain dira un jour : d’accord, vous pouvez utiliser la cryptographie pour payer vos impôts si vous le souhaitez. Vous pouvez également utiliser la cryptographie pour acheter des licences. Les gouvernements veulent un monopole.

Donc, à mon avis, la crypto ne sera jamais réelle pour moi et disparaîtra un jour.

Le ralentissement en Chine est-il préoccupant ?

Invezz : Vous avez parlé de la Chine comme d’une exception à la tendance des plus hauts historiques. Que pensez-vous du ralentissement là-bas ?

Eh bien, la Chine a également connu beaucoup de succès, comme vous le savez. Mais ensuite, la Chine a été frappée par le virus qui lui a fait beaucoup de mal.

Et ils ont eu une énorme bulle immobilière, l’une des plus grosses de l’histoire du monde. Ils ont essayé de l’arrêter, sans succès, mais le marché a fait éclater la bulle.

La Chine est désormais confrontée à deux problèmes très graves. La bulle immobilière s’est effondrée et ils ont eu le virus. Alors ils ont du mal. Cela est arrivé à de nombreux pays au cours de l’histoire.

Ne vous inquiétez pas, la Chine va se rétablir. N’abandonnez pas la Chine. Si vous pouvez faire des affaires avec la Chine, vous devriez le faire.

