La banque centrale indienne maintient son taux d’intérêt inchangé à 6,5 % en raison de la forte inflation alimentaire

Le Comité de politique monétaire (MPC) de la Reserve Bank of India (RBI) a maintenu le taux des pensions à 6,5 % pour la neuvième réunion consécutive, citant l’inflation alimentaire persistante comme une menace importante pour l’inflation des prix de détail.

La décision a été annoncée le jeudi 8 août et la politique monétaire reste inchangée.

Suite à la décision du MPC, les banques devraient maintenir leurs taux d’intérêt actuels, garantissant ainsi que les mensualités équivalentes (EMI) pour les prêts resteront inchangées.

Cette stabilité soulage les emprunteurs qui s’inquiètent de l’augmentation potentielle des remboursements de leurs prêts.

La RBI a également maintenu sa prévision de croissance du produit intérieur brut (PIB) pour l’exercice 2025 à 7,2 % et sa prévision d’inflation du commerce de détail à 4,5 %, malgré les défis persistants liés à l’inflation alimentaire.

Le Fonds monétaire international (FMI) a relevé de 20 points de base les prévisions de croissance du PIB de l’Inde pour l’exercice 25, à 7 % en juillet.

Au cours des derniers mois, la RBI a exprimé ses inquiétudes croissantes concernant l’inflation alimentaire élevée, qui constitue un risque pour la trajectoire de désinflation globale.

L’inflation globale, mesurée par les variations annuelles de l’indice des prix à la consommation (IPC) pour l’ensemble de l’Inde, a atteint 5,1 % en juin contre 4,8 % en mai. L’inflation alimentaire, en particulier, a augmenté pour atteindre 8,4 % en juin contre 7,9 % en mai.

La RBI a déclaré dans un communiqué :

L’inflation alimentaire, avec un poids d’environ 46 % dans le panier de l’IPC, a contribué à plus de 75 % de l’inflation globale en mai et juin. Les prix des légumes ont fortement augmenté et ont contribué à hauteur d’environ 35 % à l’inflation en juin. De fortes pressions inflationnistes ont également persisté sur d’autres principaux produits alimentaires.

Le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, a souligné la nécessité d’une stabilité des prix pour parvenir à une croissance élevée, notant que le MPC doit rester vigilant pour éviter les retombées d’une inflation alimentaire persistante.

La banque centrale a déclaré qu’un certain soulagement de l’inflation alimentaire était attendu grâce à la reprise de la mousson du sud-ouest et aux progrès satisfaisants des semis. Les stocks régulateurs de céréales restent supérieurs aux normes.

Il a fixé l’inflation de l’IPC pour 2024-25 à 4,5 % à condition qu’il y ait une mousson normale.

Les récents mouvements rapides sur les marchés mondiaux, entraînés par les tensions au Moyen-Orient, la hausse du yen japonais et les inquiétudes concernant une récession aux États-Unis, ont accru les attentes de réductions de taux par la Réserve fédérale américaine.

Madhavi Arora, économiste principal chez Emkay Global Financial Services, a déclaré :

Nous comprenons que l’évolution des débats sur les récits mondiaux exige que la RBI soit flexible. Cependant, la volatilité des taux de change et des taux indiens a été gérable au milieu des récentes turbulences des marchés mondiaux, donnant à la RBI la flexibilité de rester concentrée sur l’inflation nationale et la gestion des risques du secteur financier. Nous maintenons que le pivotement de la Fed précédera et aura un impact sur le changement de position et d’action sur les taux de la RBI. En outre, rester relativement belliciste et mettre en avant l’objectif d’inflation durable de 4 %, encore insaisissable, ne fera que créer un portage indésirable de l’INR, à un moment où la RBI est toujours aux prises avec la gestion du problème de l’abondance, en particulier au premier semestre de l’exercice 25.