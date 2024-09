Les inscriptions au chômage aux États-Unis tombent en deçà des attentes, atténuant les craintes de récession dans un contexte de volatilité des marchés

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Signe positif pour l’économie américaine, le nombre d’Américains demandant des allocations de chômage a chuté de manière significative la semaine dernière, offrant un certain soulagement aux craintes de récession qui s’accentuaient sur les marchés mondiaux.

Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

Selon le rapport du ministère du Travail publié jeudi, les inscriptions initiales au chômage ont chuté de 17 000 à 233 000 pour la semaine se terminant le 3 août.

Ce déclin suggère que le marché du travail reste résilient malgré les récentes incertitudes économiques.

Les dernières données sur les inscriptions au chômage se sont révélées inférieures aux attentes des analystes de 240 000, selon l’enquête de FactSet, et ont donné un coup de pouce indispensable au sentiment du marché.

Plus tôt dans la semaine, un rapport inquiétant sur l’emploi a révélé que le taux de chômage aux États-Unis avait atteint son plus haut niveau depuis près de trois ans en juillet, déclenchant une vague de ventes mondiales qui a conduit le S&P 500 en territoire de correction.

Les chiffres des inscriptions au chômage, meilleurs que prévu, ont toutefois contribué à apaiser les inquiétudes concernant la santé du marché du travail américain et de l’économie dans son ensemble.

Les premières inscriptions au chômage, qui sont souvent considérées comme un indicateur de licenciements, sont tombées à leur plus bas niveau depuis début juillet.

Cette baisse est particulièrement remarquable compte tenu de la récente hausse du taux de chômage global en juillet.

La baisse des inscriptions hebdomadaires au chômage par rapport au niveau révisé de 250 000 de la semaine précédente indique que le marché du travail est toujours solide, malgré certains signes de refroidissement.

La moyenne sur quatre semaines des sinistres, qui contribue à atténuer la volatilité des données hebdomadaires, a légèrement augmenté de 2.500 à 240.750.

Même si cette augmentation peut suggérer une certaine faiblesse sous-jacente, elle ne suffit pas à susciter de sérieuses inquiétudes quant à l’état du marché du travail.

D’autre part, les inscriptions continues au chômage, qui suivent le nombre total d’Américains bénéficiant activement d’allocations de chômage, ont augmenté de 6 000 pour atteindre 1,88 million pour la semaine se terminant le 27 juillet. Il s’agit du niveau le plus élevé enregistré depuis novembre 2021.

Bien que la hausse des demandes continues puisse être interprétée comme un signe de ralentissement du marché du travail, leur niveau global reste historiquement bas, ce qui suggère que le marché du travail est encore en relativement bonne forme.

Certains États ont connu des fluctuations notables des demandes initiales. Le Michigan, le Missouri et le Massachusetts ont enregistré les augmentations les plus importantes, tandis que le Texas, New York et l’Ohio ont signalé des diminutions significatives.

Pendant ce temps, le New Jersey continue d’avoir le taux de chômage assuré le plus élevé, soit 2,8 %, suivi du Rhode Island et de Porto Rico.

Les rendements obligataires américains et les contrats à terme sur actions réagissent

Copy link to section

La publication des données sur les inscriptions au chômage a également eu un impact notable sur les marchés financiers. Les rendements obligataires américains ont augmenté, reflétant une diminution des inquiétudes concernant un ralentissement économique imminent.

Le rendement des bons du Trésor à 2 ans, qui suit de près les variations du taux d’intérêt de référence de la Réserve fédérale, a augmenté de 0,02 point de pourcentage.

Sur les marchés actions, les contrats à terme de Wall Street ont augmenté en réponse au rapport, les contrats à terme S&P 500 en hausse de 0,8 % et les contrats à terme Nasdaq 100 en hausse de 1,14 % à 8 h 06.

Mohamed A. El-Erian, conseiller économique en chef chez Allianz, a commenté les données en déclarant :

“Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis se sont élevées à 233 000, en baisse par rapport aux 250 000 révisés — un soulagement après les craintes de chômage et de croissance de la semaine dernière. Les détails de cette publication de données seront soumis à un niveau d’examen plus approfondi en vue d’évaluer l’ampleur et d’autres aspects distributionnels. Tout cela avec la réserve importante que ces séries de données à haute fréquence sont intrinsèquement bruyantes. Cela dit, les marchés réagissent.

Plus tôt dans la journée, El-Erian avait souligné que si les inscriptions au chômage tombaient en dessous de 230 000, cela signalerait une normalisation progressive et ordonnée du marché du travail plutôt qu’un ralentissement économique plus grave.

Les derniers chiffres, bien que légèrement supérieurs à ce seuil, fournissent néanmoins une certaine assurance quant à la stabilité de l’économie américaine, du moins pour le moment.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.