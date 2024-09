L’inflation au Mexique grimpe à 5,57 % en juillet alors que les prix des aliments et des boissons montent en flèche

Le taux d’inflation du Mexique a bondi à 5,57 % en juillet 2024, marquant le niveau le plus élevé depuis mai 2023 et dépassant les prévisions précédentes du marché.

Cette hausse significative, contre 4,98% en juin, souligne la pression économique croissante dans le pays.

Cette augmentation est largement attribuée à la forte hausse des prix dans des secteurs essentiels tels que l’alimentation, le logement, l’éducation et les services.

Principaux facteurs d’inflation

L’Institut national de statistique et de géographie (INEGI) rapporte que la hausse du coût des aliments et des boissons non alcoolisées a été l’un des principaux moteurs de la tendance inflationniste du Mexique.

Les prix de cette catégorie ont bondi de 6,54% en juin à 7,77% en juillet.

Notamment, le coût des fruits et légumes a augmenté de façon spectaculaire pour atteindre 23,55 %, contre 19,73 % le mois précédent, ce qui a eu un impact significatif sur les dépenses des consommateurs.

De plus, des secteurs tels que la restauration et l’hôtellerie, l’éducation, les produits et services divers, ainsi que le logement et les services publics ont contribué à l’inflation globale.

Alors que le taux d’inflation des restaurants et des hôtels a connu une légère baisse, passant de 6,43% à 6,42%, les coûts de l’éducation ont augmenté de 6,37%.

A l’inverse, l’inflation des biens et services divers est passée de 5,79% à 5,54%.

Le secteur du logement et des services publics a connu une augmentation notable, passant de 4,52 % en juin à 5,72 % en juillet, reflétant des défis économiques plus larges pour les consommateurs.

Inflation sous-jacente et variations mensuelles

Malgré la forte hausse de l’inflation globale, l’inflation sous-jacente – une mesure excluant la volatilité des prix des produits alimentaires et de l’énergie – a légèrement diminué pour le 18e mois consécutif, atteignant 4,05 % en juillet.

Il s’agit du taux d’inflation sous-jacente le plus bas depuis février 2021 et correspond aux attentes du marché.

L’indice des prix à la consommation (IPC) a connu une augmentation mensuelle notable de 1,05 % en juillet, la plus élevée depuis près de trois ans et dépassant les 1,02 % attendus.

L’IPC de base a également augmenté de 0,32 % sur un mois, légèrement au-dessus des 0,29 % attendus, ce qui indique une dynamique inflationniste complexe au Mexique.

Analyse comparative des taux d’inflation

En juin, le taux d’inflation annuel du Mexique a atteint 4,98 %, contre 4,69 % en mai, en raison de la baisse du peso post-électorale dans un contexte d’instabilité politique.

Cette augmentation a été attribuée à la hausse des coûts dans diverses catégories de l’IPC, notamment les aliments et boissons non alcoolisées, les restaurants et hôtels, l’éducation, ainsi que le logement et les services publics.

Le taux d’inflation de 5,57% en juillet poursuit cette tendance à la hausse, portée principalement par la hausse des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées, notamment les fruits et légumes.

Les autres contributeurs importants sont les restaurants et les hôtels, l’éducation, le logement et les services publics.

Il est intéressant de noter que même si le taux d’inflation sous-jacente est tombé à 4,13 % en juin, il a encore baissé à 4,05 % en juillet.

Cette baisse continue reflète un certain degré de stabilité des indicateurs d’inflation sous-jacente, malgré les pressions économiques externes.

Les données mensuelles montrent un contraste frappant entre juin et juillet. L’IPC a augmenté de 0,38 % en juin, mais a atteint 1,05 % en juillet, marquant ainsi la plus forte hausse depuis près de trois ans.

L’IPC de base a également augmenté, passant de 0,22 % en juin à 0,32 % en juillet, dépassant légèrement les attentes du marché et mettant en évidence des pressions inflationnistes variables.

La récente forte hausse de l’inflation met en évidence d’importants défis économiques, en particulier dans les secteurs essentiels.

Les décideurs politiques et les analystes devront surveiller de près ces tendances pour comprendre la complexité des pressions inflationnistes au Mexique et leurs implications plus larges pour l’économie.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.