Manifestations étudiantes au Bangladesh : les retombées économiques des troubles politiques estimées à des milliards

Les récentes manifestations étudiantes au Bangladesh, qui ont débuté le 1er juillet, ont provoqué d’importantes perturbations économiques, avec des pertes estimées à plusieurs milliards.

Le départ brusque du Premier ministre Sheikh Hasina pour New Delhi, en Inde, au milieu des troubles, a ajouté à l’incertitude. Aujourd’hui, le prix Nobel Muhammad Yunus est sur le point de diriger un gouvernement intérimaire à Dacca, mais les entreprises sont aux prises avec le caractère sans précédent des récents événements.

Un impact économique estimé à 10 milliards de dollars

Les manifestations ont non seulement entraîné des violences et des troubles politiques, mais également d’importants dégâts économiques. Zaved Akhtar, président de la Chambre de commerce et d’industrie des investisseurs étrangers (FICCI), a rapporté que l’économie bangladaise avait déjà subi des pertes de 10 milliards de dollars en raison des manifestations étudiantes, des couvre-feux et des coupures de communication.

La situation a été exacerbée par la fermeture d’industries clés, notamment des usines de confection, essentielles à l’économie du pays.

Les principales usines de confection reprennent leurs activités

Certaines usines de confection ont repris leurs activités après quatre jours de fermeture, mais les inquiétudes concernant les dommages à long terme au commerce demeurent.

Un producteur indien de vêtements au Bangladesh a déjà détourné sa production vers l’Inde pour le reste de l’année, reflétant l’incertitude plus large. Les entreprises mondiales qui considéraient le Bangladesh comme une alternative stratégique à la Chine reconsidèrent désormais leur position, soulignant le besoin urgent de rétablir l’ordre public.

Le chômage des jeunes et les inégalités économiques suscitent des protestations

Le profil démographique du Bangladesh montre qu’environ 67 % de ses 170 millions d’habitants sont âgés de 15 à 64 ans, dont plus d’un quart entre 15 et 29 ans. Malgré une croissance économique impressionnante, d’importantes inégalités et la pauvreté persistent. L’année dernière, environ 40 % des Bangladais âgés de 15 à 24 ans ne travaillaient pas, n’étudiaient pas et ne suivaient pas de formation, ce qui met en évidence le stress économique qui a contribué aux manifestations.

Le rétablissement immédiat de l’ordre public est crucial

Michael Kugelman, directeur du South Asia Institute du Wilson Center, souligne que l’objectif immédiat du gouvernement intérimaire devrait être de rétablir l’ordre public. Cette étape est essentielle pour faire face aux tensions économiques qui ont alimenté les protestations et pour rassurer les investisseurs.

Les récentes turbulences ont créé un « scénario cauchemardesque » pour l’optique, susceptible de faire fuir les investisseurs et de menacer la stabilité de l’économie.

Le rôle du Bangladesh en tant qu’acteur économique

Le Bangladesh est un acteur économique important, non seulement en tant que fabricant majeur de vêtements pour les pays occidentaux, mais également en tant qu’importateur d’énergie avec des investissements substantiels dans les infrastructures de la part de pays comme la Chine et le Japon. En 2023, le Bangladesh a importé des biens d’une valeur de 73 milliards de dollars, principalement des produits tels que le pétrole raffiné, le coton, les tissus et les engrais.

Incertitude parmi les partenaires économiques

L’incertitude créée par les récents troubles risque de mettre mal à l’aise les partenaires commerciaux et les investisseurs. Michael Kugelman note que les partenaires économiques observent et attendent nerveusement, espérant que le nouveau gouvernement parviendra à stabiliser la situation.

Les troubles au Bangladesh risquent également d’avoir un impact sur l’Inde, compte tenu des relations historiques et des liens étroits entre le Premier ministre Narendra Modi et Sheikh Hasina.

Le point de vue des investisseurs

Les partenaires économiques et les investisseurs adoptent une approche prudente et surveillent de près l’évolution de la situation au Bangladesh. L’espoir est que le gouvernement intérimaire puisse rapidement rétablir la paix et stabiliser l’économie, garantissant ainsi que les impacts économiques à long terme des manifestations soient atténués.

