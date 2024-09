Les actions Fastly chutent à un plus bas historique de 5,52 $ : est-il temps d’acheter ?

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Fastly Inc. (NYSE : FSLY) a connu une baisse importante cette semaine, le cours de son action tombant à un plus bas historique de 5,52 $ et clôturant en baisse de 14,33 % jeudi.



Cette baisse fait suite à une série d’événements qui ont débuté avec la publication des résultats du deuxième trimestre de la société mercredi après la bourse, où Fastly a annoncé une réduction de 5 % de ses prévisions de revenus pour l’ensemble de l’année 2024. Les prévisions ajustées se situent désormais entre 530 et 540 millions de dollars.

Les analystes réagissent aux prévisions révisées de Fastly

Les analystes, comme James Fish de Piper Sandler, ont réagi en abaissant la note de Fastly de « Surpondérer » à « Neutre » et en réduisant l’objectif de prix de 10 $ à 6 $, citant des problèmes de demande principalement avec ses plus gros clients qui ont des contrats de type utilitaire.

La révision des prévisions et la chute du cours de l’action qui en a résulté ont été fortement influencées par la baisse des prévisions de demande des principaux clients de Fastly. Dans sa note, Fish a souligné les inquiétudes concernant les perspectives de revenus futurs de Fastly, ce qui a conduit à la dégradation de la note.

Fastly a annoncé un chiffre d’affaires au deuxième trimestre de 132,37 millions de dollars, soit une augmentation de 7,8 % par rapport à l’année précédente, dépassant légèrement les attentes de 0,85 million de dollars.

Cependant, malgré cette croissance, la société a dû faire face à une perte nette GAAP de 43,7 millions de dollars, en hausse par rapport à une perte de 10,7 millions de dollars au même trimestre de l’année précédente.

Les défis de Fastly

Les détails des bénéfices ont révélé plus que de simples chiffres financiers ; ils ont dressé le portrait d’une entreprise aux prises avec d’importants défis de marché et opérationnels.



Notamment, le taux de rétention net (LTM NRR) des douze derniers mois de Fastly a diminué, mettant en évidence des problèmes de rétention des clients et signalant peut-être une réduction des revenus futurs des clients existants.

Fastly est confronté non seulement à un ralentissement de la demande, mais également à une concurrence accrue dans le secteur des réseaux de diffusion de contenu.

La forte dépendance de l’entreprise à l’égard d’un petit nombre de grandes sociétés de médias exacerbe sa vulnérabilité aux pressions sur les prix et aux changements dans les habitudes de dépenses.

Malgré quelques succès en dehors de sa plus grande base de clients, l’expansion de Fastly dans la sécurité et l’informatique n’a pas encore contrebalancé efficacement ces défis.

En réponse à ces défis, Todd Nightingale, PDG de Fastly, a présenté la stratégie de l’entreprise pour atténuer ces défis liés à la demande. Au deuxième trimestre, Fastly a poursuivi ses efforts d’acquisition de clients, réalisant notamment une croissance séquentielle de 4 % du nombre de clients Enterprise.



En outre, Fastly a lancé la version bêta de Fastly AI Accelerator, qui vise à améliorer les performances des applications basées sur ChatGPT et à réduire les coûts opérationnels. Cette initiative marque le tournant de Fastly vers l’exploitation de l’IA pour diversifier et renforcer ses offres de services.

La réduction des effectifs comme mesure d’alignement des coûts

En plus de ses nombreux défis, Fastly a également annoncé une réduction de 11 % de ses effectifs mondiaux. Cette décision devrait entraîner une charge d’environ 9,5 à 10 millions de dollars, principalement liée aux indemnités de licenciement et aux coûts connexes, avec pour objectif d’être finalisée d’ici la fin de 2024.

Malgré des indicateurs à court terme inquiétants, Fastly déploie des efforts concertés pour faire évoluer sa stratégie. Cela comprend des investissements accrus dans les services de sécurité et de calcul, qui devraient offrir des opportunités de ventes croisées et potentiellement stabiliser les flux de revenus.

Toutefois, l’efficacité de ces changements stratégiques reste à démontrer, en particulier dans un contexte de défis de marché plus vastes et de restructuration interne.

Alors que Fastly traverse cette période tumultueuse, la question fondamentale pour les investisseurs est de savoir si le prix bas actuel de l’action représente une opportunité d’achat ou un piège de valeur potentiel.

Pour répondre à cette question, examinons plus en détail ce que les graphiques ont à dire sur la trajectoire des prix de Fastly et examinons si les indicateurs techniques s’alignent sur l’analyse fondamentale présentée.

Un rebond à court terme ?

Les actions Fastly sont restées dans une tendance baissière prolongée depuis fin 2020, qui les a fait chuter de plus de 130 $ à 5,52 $, le plus bas d’hier. Bien que l’action puisse encore subir une baisse, il est intéressant de noter que l’action a clôturé en hausse de plus de 5 % par rapport à son niveau d’ouverture à 5,58 $.

Graphique FSLY par TradingView

Les traders à court terme qui souhaitent parier sur un rebond à court terme peuvent prendre une position longue sur l’action à près de 5,85 $ avec un stop loss strict à 5,50 $. Cependant, les investisseurs doivent rester à l’écart de l’action jusqu’à ce qu’elle puisse retrouver son sommet à moyen terme au-dessus de 8,46 $.

Les traders qui souhaitent vendre l’action à découvert doivent attendre qu’elle rebondisse au-dessus de 6 $ ou tombe en dessous de 5,52 $ pour lancer de nouvelles positions courtes.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.