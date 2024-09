Combien vaut Tim Walz, le vice-président choisi par Kamala Harris ?

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Alors que la course à la présidentielle américaine de 2024 s’intensifie, une grande attention a été accordée aux antécédents financiers des candidats.

L’un des contrastes les plus notables est celui entre le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, le colistier récemment annoncé de Kamala Harris et d’autres personnalités importantes de la course.

La situation financière de Walz est étonnamment modeste, surtout comparée à celle des candidats plus riches, ce qui fait de ses racines ouvrières un point central de sa campagne.

Le parcours de Tim Walz : une vie de service

Lors d’un rassemblement à Philadelphie, sa première apparition publique depuis qu’il a été choisi comme colistier de Kamala Harris, Tim Walz s’est appuyé sur son éducation ouvrière et sa carrière dans la fonction publique pour entrer en contact avec les électeurs.

Walz, ancien professeur d’école publique et membre de la Garde nationale, a passé la majeure partie de sa vie au service public.

Ses humbles débuts et son dévouement au service ont non seulement façonné ses opinions politiques, mais ont également permis de maintenir son portefeuille financier relativement modeste.

Selon Forbes, la valeur nette de Walz est estimée à un peu plus d’un million de dollars, ce qui le place plus près de la moyenne américaine de son âge que ses camarades candidats.

Selon une étude réalisée en 2019 par des économistes de la Réserve fédérale et de l’Université du Wisconsin, la valeur nette médiane des Américains de l’âge de Walz est d’environ 540 000 $, compte tenu des retraites, des prestations de sécurité sociale et d’autres actifs.

La composition du patrimoine de Walz : un profil financier inhabituel

Ce qui distingue Walz, c’est la composition de son patrimoine. Contrairement à de nombreux Américains, Walz et sa femme, Gwen, qui a longtemps été enseignante dans une école publique, ne semblent pas posséder d’actions, d’obligations ou de maison.

Peu de temps après que Walz soit devenu gouverneur, ils ont vendu leur résidence de cinq chambres à Mankato, dans le Minnesota.

La majeure partie de leur richesse provient des pensions gouvernementales gagnées au cours de leur carrière au niveau de l’État, au niveau fédéral et dans l’armée.

Forbes estime que ces pensions, d’une valeur collective d’environ 1 million de dollars, constituent la quasi-totalité de leur valeur nette.

Ce profil financier est atypique par rapport aux autres candidats à la présidence et à la vice-présidence.

Par exemple, Kamala Harris, qui a également passé une grande partie de sa carrière au service du gouvernement, a une valeur nette d’environ 8 millions de dollars, en partie en raison de la carrière antérieure de son mari Doug Emhoff en tant qu’avocat spécialisé dans le divertissement.

Du côté républicain, la richesse de Donald Trump, estimée à 4,8 milliards de dollars, provient en grande partie de ses entreprises du secteur privé.

Même Robert F. Kennedy Jr., un candidat indépendant, peut se targuer d’une valeur nette d’environ 15 millions de dollars.

Le ticket Harris-Walz : contrastes de richesse et d’origine

Copy link to section

Le ticket Harris-Walz présente un contraste frappant non seulement en termes de politique mais aussi en termes de contexte financier.

Alors que le milieu plus aisé de Harris et la carrière juridique de son mari ont contribué à un portefeuille financier plus substantiel, les moyens modestes de Walz soulignent son lien avec l’Américain moyen.

Sa situation financière reflète celle de nombreux électeurs, en particulier ceux du Midwest et d’autres États clés, où les difficultés économiques constituent une préoccupation majeure.

La modestie financière de Walz est encore plus soulignée par le fait que lui et sa femme ne semblent pas avoir d’investissements ou d’intérêts commerciaux importants.

Leur décision de vendre leur maison et de compter sur les pensions du gouvernement souligne leur engagement en faveur du service public plutôt que de l’accumulation de richesses personnelles.

Cela contraste avec d’autres candidats qui ont amassé des richesses grâce à des entreprises du secteur privé ou à des conférences lucratives.

Perception du public et stratégie de campagne

L’expérience financière de Walz peut constituer à la fois une force et une vulnérabilité dans la campagne.

D’un côté, sa modeste fortune lui permet de se positionner comme un candidat qui comprend les défis économiques auxquels sont confrontés de nombreux Américains.

Son discours sur le service public et la modestie financière trouve un écho auprès des électeurs qui se sentent déconnectés de l’élite la plus riche.

D’un autre côté, son manque de richesse substantielle pourrait être perçu comme un désavantage dans un paysage politique où le pouvoir financier se traduit souvent par de l’influence et des ressources.

La campagne Harris-Walz semble tirer parti du passé ouvrier de Walz pour attirer les électeurs déçus par les candidats plus riches.

Lors du rassemblement de Philadelphie, Walz a comparé sa vie de service à celle de l’ancien président Trump, déclarant : « Il ne sait rien du service. Il n’a pas le temps de le faire, car il est trop occupé à se servir lui-même. »

Ce message est susceptible de trouver un écho auprès des électeurs qui recherchent un candidat qui représente leurs intérêts et comprend leurs difficultés.

La voie à suivre : divulgation financière et perspectives

À mesure que les élections approchent, davantage de détails sur la situation financière de Walz pourraient être révélés.

Ses déclarations financières au Congrès de 2019 donnent un aperçu de ses actifs, notamment des pensions gouvernementales et un petit compte d’épargne pour les études supérieures.

Il subsiste néanmoins quelques incertitudes, comme la valeur exacte des pensions et les éventuels changements dans sa situation financière depuis qu’il est devenu gouverneur.

Si le ticket Harris-Walz remporte la Maison Blanche, la situation financière de Walz devrait s’améliorer.

Le salaire de 235 000 dollars du vice-président représenterait une augmentation significative par rapport à son salaire actuel de gouverneur, et sa pension fédérale augmenterait également en valeur.

De plus, les anciens vice-présidents ont souvent l’occasion d’accroître leur richesse grâce à des conférences, des contrats d’édition et d’autres activités liées à la poste.

À bien des égards, la situation financière de Walz ressemble à celle de Mike Pence lorsqu’il a été choisi comme colistier de Donald Trump en 2016.

Pence, un gouverneur du Midwest dont la fortune modeste repose en grande partie sur ses retraites, a vu sa situation financière s’améliorer considérablement après avoir quitté ses fonctions.

Si l’histoire se répète, Walz pourrait connaître une trajectoire similaire.

À mesure que l’élection progresse, la modestie financière de Walz pourrait s’avérer à la fois un atout et un défi, alors qu’il navigue dans un paysage politique dominé par la richesse et le pouvoir.

Quel que soit le résultat, son histoire offre un récit convaincant de dévouement au service public et d’engagement envers les valeurs qui trouvent un écho auprès de nombreux électeurs américains.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.