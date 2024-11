Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

La chancelière Rachel Reeves se prépare à l’une des présentations budgétaires les plus importantes du Royaume-Uni depuis des années, confrontée au défi de combler un déficit de financement de 40 milliards de livres sterling.

Advertisement Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

Les pressions économiques telles que l’inflation et la croissance lente ont placé les finances publiques du pays sous un examen minutieux.

Advertisement

La question est désormais de savoir si de nouveaux impôts ou des coupes dans les services publics seront utilisés pour combler ce déficit.

De nouvelles taxes peuvent-elles résoudre le déficit de 40 milliards de livres sterling ?

Copy link to section

L’écart de 40 milliards de livres sterling fait suite à des inquiétudes antérieures concernant un déficit de 22 milliards de livres sterling.

L’économie étant dans un état fragile, les propositions de Reeves auront des effets de grande envergure sur les ministères, les entreprises et le public.

Alors que les inquiétudes concernant les hausses d’impôts sont nombreuses, le manifeste du Parti travailliste a exclu toute augmentation de l’impôt sur le revenu, de l’assurance nationale et de la TVA, laissant ainsi des options limitées pour lever les fonds nécessaires.

Une solution probable serait d’augmenter les cotisations d’assurance nationale (NI) pour les employeurs.

Alors que le parti travailliste a exclu toute augmentation pour les employés, Reeves a signalé sa volonté d’imposer des coûts d’assurance nationale supplémentaires aux entreprises.

Cela pourrait impliquer d’augmenter le taux actuel de NI sur les salaires (actuellement à 13,8 %) ou d’introduire un NI sur les cotisations de retraite payées par l’employeur à environ 2 %.

Une augmentation des cotisations sociales liées aux retraites pourrait générer entre 17 et 22 milliards de livres sterling, tandis qu’une augmentation de 1 % des salaires pourrait rapporter 8,5 milliards de livres sterling supplémentaires.

Ensemble, ces mesures pourraient couvrir une partie importante du déficit de financement sans avoir d’impact direct sur les contribuables individuels.

L’augmentation des taxes sur les carburants contribuera-t-elle à hauteur de 4 milliards de livres sterling ?

Copy link to section

Une autre possibilité est une augmentation attendue depuis longtemps des taxes sur les carburants. Gelée depuis plus d’une décennie, cette taxe pourrait être réexaminée, notamment à mesure que les prix des carburants baissent.

Une augmentation de 10 pence par litre pourrait rapporter entre 4 et 5 milliards de livres sterling, même si le passage aux véhicules électriques et l’élimination progressive prévue des voitures à essence et diesel d’ici 2035 limiteraient les revenus à long terme.

L’impôt sur les plus-values (CGT) pourrait également être révisé, en mettant l’accent sur l’alignement des impôts sur la richesse non gagnée (comme les dividendes) sur les taux d’imposition du revenu.

Actuellement, les taux de l’impôt sur les plus-values sont inférieurs à ceux de l’impôt sur le revenu (20 % pour les plus-values et 24 % pour les biens immobiliers).

L’augmentation des taux d’imposition sur les plus-values pourrait générer environ 6 milliards de livres par an. Cependant, le parti travailliste s’est montré prudent quant à l’augmentation des taxes sur les résidences secondaires, craignant que cela ne décourage les transactions immobilières.

La réforme de l’impôt sur les successions est un autre domaine que Reeves pourrait cibler, avec des changements potentiels visant à redistribuer la richesse.

Bien que de tels ajustements puissent rapporter entre 3 et 5 milliards de livres sterling, les critiques préviennent qu’ils pourraient décourager l’investissement et avoir des implications économiques plus larges.

La réaction de l’opinion publique à ces hausses d’impôts potentielles reste mitigée. Nombreux sont ceux qui s’inquiètent de leurs finances dans un contexte d’incertitude économique.

L’opposition est susceptible de profiter du budget pour critiquer l’approche du gouvernement, en remettant en question l’équité de nouvelles charges financières après des années d’austérité.

Les enjeux sont importants à l’approche de la présentation du budget. Le résultat déterminera non seulement l’avenir financier immédiat du Royaume-Uni, mais pourrait également façonner le paysage politique des années à venir.

La manière dont Keanu Reeves parviendra à gérer l’écart de 40 milliards de livres sterling, tout en équilibrant le sentiment public et les pressions économiques, sera surveillée de près.