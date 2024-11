Des parlementaires américains demandent une enquête sur les liens de McKinsey avec la Chine

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Un groupe de législateurs américains, dont le membre du Congrès John Moolenaar, le sénateur Marco Rubio et la sénatrice Joni Ernst, ont demandé une enquête sur l’échec de McKinsey & Company à divulguer son travail avec le gouvernement chinois.

Dans des lettres adressées au ministère de la Justice (DoJ) et au ministère de la Défense (DoD) le 17 octobre et rendues publiques vendredi, les législateurs ont demandé un réexamen de l’éligibilité de McKinsey à continuer de travailler avec le gouvernement américain.

Les législateurs ont exprimé leurs inquiétudes quant aux conflits d’intérêts potentiels de McKinsey, notamment en ce qui concerne la sécurité nationale des États-Unis.

Ils ont cité des règles fédérales exigeant que le cabinet de conseil divulgue toute activité susceptible de poser un conflit d’intérêts, en particulier ses relations avec la Chine. Les lettres indiquaient :

« Notre examen des documents disponibles du ministère de la Défense a révélé que, dans de nombreux cas, McKinsey a omis à plusieurs reprises de divulguer son travail avec le gouvernement (de la République populaire de Chine) lors de l’obtention de contrats du ministère de la Défense. »

Le travail de McKinsey avec la défense américaine et le gouvernement chinois

Depuis 2008, McKinsey a obtenu plus de 470 millions de dollars de contrats du DoD, notamment pour des travaux sur des projets sensibles tels que le programme d’avion de combat F-35 et des études liées aux chantiers navals de l’US Navy et aux micropuces avancées.

Cependant, les législateurs affirment que McKinsey n’a pas divulgué son travail de conseil simultané avec des agences gouvernementales chinoises.

McKinsey a notamment consulté la Commission nationale chinoise de développement et de réforme sur ses plans économiques quinquennaux et a travaillé avec des entreprises publiques chinoises comme China COSCO Shipping Corporation et China Communications Construction Company.

L’implication des agences gouvernementales chinoises dans la gestion des contrats de défense américains a soulevé des signaux d’alarme concernant les risques pour la sécurité nationale.

Les efforts de McKinsey pour se distancer du travail de la Chine

McKinsey a tenté de se distancier de son travail sur les plans quinquennaux de la Chine en attribuant le rôle de conseil à son McKinsey Global Institute et à son Urban China Initiative.

Les législateurs ont toutefois critiqué cette approche, la qualifiant de « trompeuse », affirmant que McKinsey contrôle effectivement les deux entités, maintenant ainsi son implication dans la planification stratégique de la Chine.

Les législateurs ont conclu que les activités de McKinsey pourraient présenter des risques importants pour la sécurité nationale des États-Unis, exhortant le DoD et le DoJ à enquêter en profondeur sur cette affaire.

McKinsey, le DoD et le DoJ n’ont pas encore commenté la situation.