L’action Peloton a plus que doublé en 2 mois : la croissance est-elle durable ?

Peloton Interactive Inc (NASDAQ : PTON) a eu du mal à s’adapter au monde post-pandémique, mais il semble que les choses commencent enfin à changer pour le mieux.

Les actions de la société de fitness connectée ont plus que doublé au cours des deux derniers mois, grâce à l’amélioration de ses finances grâce à ses efforts de redressement.

Après une telle envolée, il est toutefois logique de se demander si l’action Peloton a encore un potentiel de hausse. Découvrons-le.

Le retour à la croissance des ventes pourrait aider les actions de Peloton

Peloton a déjà repoussé ses ventes sur la trajectoire de croissance.

En août, la société d’équipements d’exercice a signalé une croissance de 0,2 % d’une année sur l’autre de son chiffre d’affaires pour son quatrième trimestre – une augmentation marginale mais une augmentation néanmoins.

Dans le même temps, PTON a annoncé son intention de réduire ses coûts de marketing de 19 %.

En outre, l’entreprise cotée au Nasdaq a réduit ses effectifs mondiaux de 15 % et continue de réduire l’empreinte de ses salles d’exposition de vente au détail afin de réduire ses dépenses annuelles de plus de 200 millions de dollars d’ici la fin de l’exercice 2025.

Comme on peut le constater, Peloton Interactive a trouvé une certaine confiance en termes de structure de coûts – et aller plus loin dans cette direction pourrait l’aider à exiger un prix plus élevé à l’avenir.

C’est pourquoi les analystes de BMO continuent de qualifier l’action Peloton de « performante sur le marché ».

Leur objectif de prix de 6,50 $ indique un potentiel de gain supplémentaire de 15 % à partir de maintenant.

Cependant, PTON n’est pas un choix approprié pour les investisseurs en quête de revenus car il ne verse pas de dividendes à la rédaction.

Peloton Interactive s’engage pleinement dans la rentabilité

Les investisseurs devraient se sentir un peu mieux à propos de Peloton Interactive, car sa direction a finalement mis un terme à sa quête de croissance à tout prix et s’est engagée à orchestrer d’abord un retour à la rentabilité.

D’autres développements récents qui rendent PTON un peu plus attractif incluent le lancement d’un service de location de matériel au Royaume-Uni et le récent refinancement du bilan.

Enfin, malgré la récente hausse, les actions de Peloton restent valorisées pour un désastre.

Dans l’ensemble, cette société basée à New York est une histoire de redressement qui ajoute néanmoins beaucoup de risques à votre portefeuille, si vous choisissez d’y investir.

D’un autre côté, le secteur évolue désormais dans la bonne direction et pourrait offrir des rendements lucratifs à long terme sous une bonne gestion.

Ainsi, même si nous ne recommandons pas d’investir à grande échelle dans les actions Peloton en raison de leur nature spéculative, ce n’est peut-être pas la pire décision de créer une petite position dans les actions Peloton au prix actuel si vous avez l’appétence au risque appropriée.