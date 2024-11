L’action IBM franchit enfin les niveaux de 2013 : une nouvelle hausse est-elle possible ?

Depuis ses origines en 1911, IBM a été principalement un leader dans le secteur des technologies, atteignant le contrôle de 70 % du marché informatique mondial en 1970.

Au cours des deux décennies qui ont suivi, IBM était la plus grande société cotée en bourse aux États-Unis, illustrant le passage d’une domination industrielle à une domination technologique.

Cependant, avec l’apparition de nouveaux concurrents et les changements rencontrés par les marchés des ordinateurs personnels et professionnels, les activités d’IBM ont subi des revers majeurs qui ont laissé la part de marché de l’entreprise stagner pendant plus d’une décennie et ont poussé la direction à trouver de nouvelles façons pour l’entreprise de prospérer.

Ginni Rometty a été PDG d’IBM de 2012 à 2020.

Elle a dirigé la transformation de l’entreprise, passant du matériel et des logiciels traditionnels à un leader du cloud computing et de l’intelligence artificielle.

Elle est également responsable du développement de la plateforme d’IA Watson d’IBM.

Même si elle a son lot de critiques, on peut dire sans se tromper que c’est elle qui a posé les bases du succès actuel d’IBM.

Après le mandat de Rometty, l’actuel PDG Arvind Krishna a investi massivement dans l’expansion des capacités d’IBM en matière d’IA et dans le développement de nouvelles technologies comme l’informatique quantique.

En outre, Krishna a mené un processus de restructuration visant à requalifier les compétences de la main-d’œuvre afin qu’elle soit prête à saisir les nouvelles opportunités qui se présenteront.

Pourquoi tout ce buzz autour d’IBM aujourd’hui ?

Plus d’une décennie de transformation a permis à IBM de profiter des nouvelles opportunités du marché du cloud hybride, notamment grâce à sa plateforme Watson.

Sa capacité à intégrer des fonctionnalités d’IA dans ses services cloud existants, en particulier dans des secteurs comme la finance, la santé et les services clients, a entraîné une croissance des revenus.

De plus, l’introduction de WatsonX (services d’IA d’entreprise) par IBM favorise l’amélioration de la plateforme d’IA grâce à l’innovation open source, permettant aux entreprises de personnaliser les solutions pour répondre à leurs besoins spécifiques.

Sa collaboration de 100 millions de dollars avec l’Université de Tokyo et l’Université de Chicago, axée sur les avancées révolutionnaires dans les technologies de l’informatique quantique, montre également son engagement à contribuer au développement des technologies émergentes.

Grâce à tous ces développements, les analystes ne s’attendent pas à une croissance de 5 % en 2025, un taux de croissance bien plus important que les 2 % prévus pour 2024.

Selon l’analyste d’Evercore ISI, Amit Daryanani, même ces estimations sont prudentes, ce qui explique pourquoi l’action IBM a encore beaucoup à gagner dans ce rallye haussier.

La valorisation reste attractive

Un autre facteur qui contribue à une hausse durable est la valorisation actuelle de l’action.

Même à de nouveaux sommets historiques, l’action IBM reste attractive par rapport à Microsoft et Amazon, deux de ses principaux rivaux dans le secteur du cloud.

La société affiche un ratio cours/bénéfice (PER) attractif de 25,7, contre une moyenne du secteur de plus de 44.

Le ratio cours/bénéfice actuel de Microsoft s’élève à 35,2 tandis que celui d’Amazon s’élève à 60,1.

Bien que ses indicateurs de croissance soient assez modestes par rapport à MSFT et AMZN, le fait qu’IBM se développe dans des segments spécifiques tels que le Cloud hybride et l’IA indique une stratégie qui pourrait porter ses fruits à long terme.

IBM continue de générer d’importants flux de trésorerie disponibles.

Cela permet à l’entreprise de continuer à investir massivement dans la R&D tout en reversant des revenus à ses actionnaires sous forme de dividendes.

Cette sécurité commencera bientôt à attirer les investisseurs une fois que le taux de croissance prévu de l’entreprise commencera à se matérialiser.