Un rapport récent de la Banque mondiale met en lumière un problème mondial urgent: 8,5 % de la population mondiale, soit environ 700 millions de personnes, vit dans l’extrême pauvreté, définie comme une survie avec moins de 1,90 dollar par jour.

Malgré les progrès réalisés dans la réduction de la proportion de personnes vivant dans la pauvreté depuis les années 1990, le nombre réel de personnes confrontées à ces conditions difficiles est resté stable en raison de la croissance démographique, en particulier dans les régions à forte pauvreté comme l’Asie.

L’Asie joue un rôle important dans le paysage mondial de la pauvreté, avec des pays comme l’Inde, le Bangladesh et l’Indonésie abritant de vastes populations qui ont du mal à accéder aux services essentiels, à l’éducation et aux soins de santé.

Statista rapporte que la Banque mondiale utilise différents seuils de pauvreté, avec 3,65 dollars par personne et par jour applicables aux pays à revenu moyen inférieur et 6,85 dollars pour les populations à revenu moyen supérieur.

On estime qu’en 2024, environ 1,7 milliard de personnes (21,4 %) et 3,5 milliards de personnes (43,6 %) vivront sous ces seuils de pauvreté respectifs.

Facteurs contribuant à la pauvreté mondiale

Plusieurs facteurs interdépendants contribuent à la persistance de la pauvreté en Asie.

La croissance démographique rapide, les inégalités de revenus, le manque d’opportunités d’emploi, l’insuffisance des filets de sécurité sociale et la dégradation de l’environnement sont les principaux facteurs à l’origine de cette crise actuelle.

Les communautés rurales sont particulièrement vulnérables en raison de l’accès limité aux services essentiels et aux opportunités économiques.

Les conséquences de la pauvreté sont graves, en particulier pour les enfants qui n’ont souvent pas accès à l’éducation, ce qui les rend plus vulnérables à la faim et aux maladies évitables.

Les femmes et les filles sont généralement confrontées aux plus grands défis, se heurtant à des obstacles importants en matière d’éducation, de soins de santé et de progrès économique.

Les conditions de vie désastreuses dans les bidonvilles urbains, en particulier dans des pays comme l’Inde et le Bangladesh, illustrent parfaitement la situation critique de ceux qui sont pris au piège de l’extrême pauvreté.

Pour lutter efficacement contre la pauvreté mondiale en Asie, des politiques ciblées et des efforts de collaboration entre les gouvernements, les organisations non gouvernementales (ONG) et le secteur privé sont essentiels.

Les principales initiatives comprennent l’investissement dans l’éducation et la formation professionnelle, la promotion d’une agriculture durable et du développement rural, l’amélioration des systèmes de santé et la promotion d’une croissance économique équitable, avec un accent particulier sur les femmes, les enfants et les minorités ethniques.

Pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) et éradiquer la pauvreté d’ici 2030, les nations doivent relever les défis uniques auxquels sont confrontées des régions comme l’Asie.

En mettant en œuvre des politiques ciblées et en promouvant une croissance inclusive, les pays peuvent réaliser des progrès substantiels dans la réduction de la pauvreté dans le monde et favoriser une société plus équitable.

La collaboration et les efforts concertés sont essentiels pour favoriser le développement durable et assurer un avenir meilleur aux générations à venir.