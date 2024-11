Vous êtes locataire ou propriétaire en Inde ? Harish Fabiani explique comment le leasing écologique peut être bénéfique pour vos finances

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Le marché immobilier indien est en plein essor.

Avec une croissance économique croissante et une urbanisation rapide, le marché devrait atteindre une taille de 1,3 billion de dollars d’ici 2034 et de 5,17 billions de dollars d’ici 2047, selon un rapport de l’organisme d’agents immobiliers CREDAI.

L’accent mis sur la durabilité alimentant une réinvention de la manière dont les bâtiments sont construits, l’adoption de baux écologiques connaît également une augmentation.

Harish Fabiani, président du groupe Americorp Ventures et copropriétaire d’India Land, une société de développement immobilier, explique le concept d’Invezz.

Qu’est-ce que le leasing vert ?

Le leasing vert est une nouvelle approche des contrats immobiliers qui intègre des objectifs de durabilité dans le règlement entre le propriétaire et le locataire.

Il met l’accent sur l’efficacité énergétique, la conservation de l’eau et la réduction des déchets, encourageant chaque partie à contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux.

Contrairement aux baux conventionnels, les baux verts créent un devoir partagé entre les parties prenantes de réduire les impacts environnementaux.

Pourquoi est-ce crucial pour le secteur immobilier indien ?

Cette approche est cruciale dans le secteur immobilier indien, car il contribue à lui seul à près de 40 % des émissions globales.

Ces dernières années, l’importance de la durabilité dans le secteur immobilier indien a considérablement augmenté.

Cette augmentation est motivée par l’effort du gouvernement en faveur des bâtiments écologiques et des initiatives de villes intelligentes, l’Inde restant le troisième plus grand émetteur de CO2 au monde, produisant plus de 30 % des émissions.

Quels sont les éléments clés du leasing vert ?

Aujourd’hui, les éléments clés du leasing vert sont constitués d’audits énergétiques et de mesures d’efficacité de l’eau, contrairement aux contrats de location traditionnels qui ignorent souvent ces éléments environnementaux.

Plusieurs rapports ont mis en évidence les certifications de bâtiments LEED, GRIHA et WELL comme les principaux systèmes d’évaluation adoptés pour construire des biens immobiliers commerciaux durables.

Il décrit également les objectifs de l’Inde en matière de développement durable, qui comprennent l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2070 et l’exploitation de 50 % de l’énergie à partir des énergies renouvelables d’ici 2030.

La durabilité dans le secteur immobilier est cruciale non seulement pour l’environnement mais aussi pour les finances des parties prenantes.

En effet, les bâtiments économes en énergie peuvent réduire les coûts d’exploitation jusqu’à 20 %. Les bâtiments écologiques peuvent réduire la consommation d’électricité de 20 à 30 % et la consommation d’eau de 30 à 50 %, ce qui permet d’aligner les intérêts des propriétaires et des locataires.

Le leasing vert soutient également les objectifs de responsabilité sociale des entreprises (RSE) en favorisant l’efficacité électrique et la gestion environnementale.

Parallèlement, le leasing traditionnel se concentre souvent sur les bénéfices à court terme plutôt que sur la durabilité à long terme.

Quelles sont les perspectives d’avenir du leasing vert ?

Les rapports montrent que les baux verts devraient augmenter de 20 % au cours des 1 à 2 prochaines années, marquant ainsi un changement notable vers la durabilité.

Cette mesure permettra aux propriétaires et aux locataires de bénéficier de revenus locatifs accrus, de faibles coûts de services publics, d’avantages fiscaux et d’avantages réglementaires.

Pour les propriétaires, les caractéristiques de durabilité, notamment les systèmes d’efficacité électrique et les certifications écologiques, peuvent augmenter la valeur des propriétés et attirer les locataires ayant de faibles valeurs énergétiques.

De plus, les propriétaires peuvent également bénéficier d’avantages et de réductions fiscales.

Les immeubles certifiés écologiques bénéficient d’un taux de location supérieur de 12 à 14 % à celui des immeubles non écologiques, ce qui reflète la récompense du marché pour les investissements dans le développement durable. D’un autre côté, les locataires peuvent bénéficier de valeurs énergétiques plus faibles et d’un meilleur environnement d’exploitation grâce à un meilleur éclairage et à une meilleure qualité de l’air.

Ces facteurs contribuent à une productivité accrue des employés et aident les employeurs à atteindre leurs objectifs de durabilité dans les configurations commerciales.

La location verte comprend généralement des clauses relatives à l’utilisation de l’énergie, à la gestion des déchets et à la réduction des émissions.

En Inde, les réglementations gouvernementales, ainsi que le Code de conservation de l’énergie dans les bâtiments (ECBC), encouragent les pratiques et les incitations en matière de construction écologique ainsi que les programmes de construction durable et écologique.

Ces pratiques offrent un soutien financier aux propriétaires et aux locataires pour mettre en œuvre des mesures de durabilité.

Ces systèmes sont alignés sur les objectifs environnementaux mondiaux et favorisent l’adoption appropriée du leasing vert à grande échelle.

La location verte peut transformer le secteur immobilier en s’alignant sur les objectifs de durabilité des propriétaires fonciers et des locataires.

Toutefois, certains obstacles continuent d’entraver son adoption à grande échelle.

L’un des principaux obstacles à la location écologique est la valeur initiale de la mise en œuvre de mesures plus durables. L’installation d’un système d’économie d’énergie, d’une technologie de traitement des eaux et d’une infrastructure verte dans un bâtiment nécessite une somme d’argent considérable, que de nombreux propriétaires fonciers et locataires ne souhaitent pas dépenser.

De plus, il existe un manque de connaissances sur les avantages monétaires et environnementaux à long terme, ce qui freine son adoption massive.

De nombreux développeurs ne savent toujours pas qu’ils peuvent utiliser un modèle de bail vert pour standardiser et simplifier le système et se conformer aux pratiques et aux exigences.

Rejoindre un réseau de location verte peut également être bénéfique car cela donne accès à des actifs, des outils, des formations, de la reconnaissance et de la défense des droits.

Une éducation et une collaboration appropriées pourraient contribuer efficacement à surmonter ces limites.

De même, des modèles de financement innovants tels que les contrats de performance énergétique (CPE) ou les prêts verts peuvent réduire les charges initiales en permettant aux locataires et aux propriétaires de partager la charge financière.