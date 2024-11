WBIT, ENA et MOG affichent des gains hebdomadaires à deux chiffres alors que Bitcoin récupère 68 000 $

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Le Bitcoin se rapproche de son plus haut niveau sur 3 mois après avoir franchi la barre des 68 000 $ pour la première fois depuis fin juin et le rallye a été principalement alimenté par les candidats à la présidence américaine affichant une position plus favorable à l’égard des crypto-monnaies.

Le marché des altcoins a également progressé parallèlement à la cryptomonnaie phare et la plupart des 99 principaux jetons ont terminé la semaine avec des bénéfices.

WBIT, ENA et Mog ont été les plus grands gagnants de la semaine, chacun enregistrant plus de 30 % au cours des sept derniers jours.

Plus tôt cette semaine, la hausse du Bitcoin a pris de l’ampleur alors que la possibilité croissante du retour de Donald Trump à la Maison Blanche a renforcé la confiance du marché.

L’ancien président, qui a ouvertement soutenu les crypto-monnaies, a promis de transformer les États-Unis en un pôle crypto mondial, dynamisant une grande partie de la communauté crypto, qui voit une victoire républicaine comme une victoire pour le secteur et également optimiste pour le prix du Bitcoin.

Les récentes remarques de Kamala Harris, la candidate démocrate à la présidence, qui s’est engagée à soutenir une réglementation favorable aux crypto-monnaies et à garantir un cadre clair pour les technologies innovantes, ont alimenté la dynamique haussière, offrant ainsi l’espoir d’un soutien bipartisan dans ce domaine.

Bien que la campagne de Harris ne soit pas aussi ouverte que celle de Trump sur les crypto-monnaies, beaucoup pensent que les démocrates pourraient s’intéresser de plus en plus aux crypto-monnaies.

Cependant, certains partisans du marché des crypto-monnaies, comme le PDG de BlackRock, Larry Fink, et Alexander Grieve, vice-président des affaires gouvernementales de la société de capital-risque Paradigm, ont fait remarquer que l’avenir des crypto-monnaies aux États-Unis est positif, quel que soit le vainqueur.

Alors que les élections américaines stimulent actuellement la hausse du marché, d’autres facteurs tels que la baisse des taux de la Réserve fédérale en septembre, l’intérêt croissant des institutions et l’activité des baleines ont également contribué à soutenir la hausse du Bitcoin en octobre.

L’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies s’est établi à 73, contre 32 la semaine dernière, ce qui montre que les traders se sentent beaucoup plus optimistes et désireux de prendre des risques. Cependant, la hausse des niveaux de cupidité augmente également la probabilité d’un éventuel repli.

Selon plusieurs analystes sur X, le BTC se négociait près d’un niveau important autour de la barre des 68 500 $, que les taureaux doivent conquérir.

Si la dynamique reste forte dans ce domaine, les analystes s’attendent à ce que ce rallye se poursuive, avec des chances que le BTC atteigne bientôt un nouveau sommet historique.

Au moment de la rédaction de cet article, le BTC était en baisse d’un peu plus de 6 % par rapport à son précédent record historique enregistré à la mi-mars.

Le trader pseudonyme Rekt Capital a récemment souligné qu’une cassure du Bitcoin était attendue, établissant des parallèles avec les précédents cycles de réduction de moitié.

Il a noté qu’en 2020, Bitcoin a dépassé 163 jours après le Halving et 154 jours dans le cycle de 2016.

Cette fois, Bitcoin est dans une phase de réaccumulation depuis 187 jours, ce qui suggère que, si l’histoire se répète, un rallye pourrait bientôt se profiler à l’horizon.

En règle générale, une phase de réaccumulation plus longue suggère souvent une base plus solide pour un mouvement de prix potentiel, ce qui pourrait conduire à une cassure plus puissante par rapport aux cycles précédents.

Dans l’ensemble, les prévisions de prix haussières pour Bitcoin n’ont pas manqué tout au long de la semaine, la dernière en date venant du CIO de Bitwise, Matt Hougan, qui a affirmé que le prix se dirigeait vers les six chiffres.

Au moment de la rédaction de cet article, Bitcoin testait à nouveau le niveau de support de 68 500 $, affichant une augmentation de 2,15 % au cours des dernières 24 heures et un gain de 10,3 % pour la semaine.

Pendant ce temps, les principaux gagnants sur le marché des altcoins étaient :

Pièce de monnaie WhiteBIT

WhiteBIT Coin (WBT) a enregistré les gains les plus importants au cours des 7 derniers jours, augmentant de 49 %, s’échangeant de mains à 17,58 $, tandis que sa capitalisation boursière a atteint un sommet historique de 2,54 milliards de dollars le 18 octobre.

Cela a propulsé la pièce comme le premier gagnant parmi les 100 principales crypto-monnaies par capitalisation boursière selon les données de CoinGecko.

Source: CoinMarketCap

Le rallye du WBT a coïncidé avec une augmentation du volume des transactions, passant de 7,85 millions de dollars le 11 octobre à plus de 11 millions de dollars au moment de la rédaction.

WBT est le jeton natif de la plateforme d’échange crypto centralisée européenne WhiteBIT. Récemment, WhiteBIT a obtenu la certification de niveau 1 selon la norme de sécurité des données de l’industrie des cartes de paiement (PCI DSS).

Cette certification, qui a vérifié que la plateforme adhère aux meilleures pratiques en matière de prévention de la fraude et de protocoles de sécurité des données, a été un catalyseur clé de la hausse des prix de WBT.

Athéna

Ethena (ENA) a grimpé de 30,2 % au cours des 7 derniers jours, s’échangeant à 0,42 $ avec une capitalisation boursière de 1,16 milliard de dollars au moment de la rédaction.

Source: CoinMarketCap

L’un des principaux catalyseurs de la récente flambée des prix d’ENA est l’expansion continue de l’écosystème Ethena.

Ethena Labs a récemment approuvé une proposition pivot visant à intégrer Ethereal, un échange décentralisé alimenté par le stablecoin USDe, dans son système de gestion des réserves.

Cette intégration devrait accroître la liquidité et l’utilité des jetons ENA au sein de l’écosystème Ethena, augmentant ainsi leur attrait pour les utilisateurs et les investisseurs.

De plus, les développeurs d’Ethena ont révélé la semaine dernière leur intention d’allouer 46 millions de dollars du fonds de réserve à des actifs tokenisés, ajoutant ainsi une diversification supplémentaire à leur stratégie financière.

Pièce Mog

Mog Coin (MOG), le troisième plus grand gagnant hebdomadaire et une pièce mème hébergée sur Ethereum, a gagné 27,2 % au cours des 7 derniers jours, s’échangeant de mains à 0,0000021 $ au moment de la mise sous presse.

Source: CoinMarketCap

De plus, la capitalisation boursière de l’altcoin s’élevait à 821,6 millions de dollars tandis que son volume d’échanges quotidien oscillait autour de 34,9 millions de dollars, dont la majorité était concentrée sur Gate.io suivi de Bybit et Uniswap V2.

Le sentiment de la communauté autour de la pièce mème était très optimiste, beaucoup voyant une nouvelle hausse de son prix selon les données de CoinMarketcap.

De plus, de nombreux utilisateurs de X ont vanté la monnaie mème, la qualifiant de première « monnaie culturelle » et prédisant qu’elle pourrait atteindre une capitalisation boursière d’un milliard de dollars à court terme.