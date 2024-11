Boeing et le syndicat parviennent à un accord provisoire pour mettre fin à la grève : que se passe-t-il maintenant ?

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Boeing et son syndicat ont conclu un accord provisoire qui pourrait mettre fin à la grève d’un mois, qui a interrompu la production d’avions clés tels que le 737 MAX et le 777.

La grève a impliqué environ 33 000 travailleurs, qui ont quitté le travail le 13 septembre après avoir rejeté une proposition précédente qui comprenait une augmentation de salaire de 25 % sur quatre ans.

La nouvelle proposition prévoit une augmentation du salaire de base de 35 % d’ici 2028, avec une augmentation immédiate de 12 % pour aider à compenser l’inflation.

Si le projet de loi est approuvé, le salaire horaire des travailleurs expérimentés pourrait atteindre 70 $ d’ici la fin du contrat, ce qui représente environ 140 000 $ par année, hors heures supplémentaires ou primes.

Les versements de bonus et les cotisations 401(k) sont inclus dans la proposition

L’accord prévoit également une prime de ratification de 7 000 dollars. Alors que le syndicat souhaitait un retour aux régimes de retraite à prestations définies, Boeing a opté pour une contribution unique de 5 000 dollars aux plans 401(k) des employés.

En outre, l’entreprise versera une contribution équivalente aux cotisations des employés jusqu’à 8 % du salaire annuel et effectuera une contribution automatique de 4 % aux régimes 401(k).

La secrétaire d’État au Travail par intérim, Julie Su, a joué un rôle clé en aidant les deux parties à sortir de l’impasse, permettant au syndicat de parvenir à une proposition négociée. Dans une déclaration, le syndicat a écrit sur X (anciennement Twitter) :

Avec l’aide du secrétaire Su, nous avons reçu une proposition négociée et une résolution pour mettre fin à la grève.

Boeing a salué cette évolution en déclarant : « Nous attendons avec impatience que nos employés votent sur la proposition négociée. »

Les actions de Boeing devraient réagir après le projet de levée de capitaux

La grève a lourdement pesé sur Boeing, qui n’a pas enregistré de bénéfice annuel depuis 2018.

Les actions de la société ont clôturé à 155 dollars vendredi, en baisse de 41 % cette année, contre 163 dollars avant la grève.

Les investisseurs devraient réagir positivement à l’accord lorsque les échanges reprendront lundi, la fin de la grève ouvrant la voie à la levée de capitaux prévue par Boeing.

Boeing a récemment déposé des documents auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour lever jusqu’à 25 milliards de dollars via une combinaison d’actions et de titres de créance.

Les analystes prévoient une vente d’actions d’une valeur de 10 à 15 milliards de dollars, ce qui contribuera à renforcer le bilan de la société et à maintenir sa note de crédit de qualité investissement.

Des réductions d’effectifs et une augmentation des coûts de main-d’œuvre à l’horizon

Alors que les augmentations de salaires devraient augmenter les coûts de main-d’œuvre annuels de Boeing d’environ 1,4 milliard de dollars, la société a annoncé son intention de supprimer 17 000 emplois.

Ces suppressions d’emplois devraient permettre de réaliser des économies d’environ 2 milliards de dollars par an. Boeing espère que ces mesures d’économie, associées à l’augmentation de capital, lui permettront de rétablir sa stabilité financière après des années de difficultés.

La pression financière de l’entreprise a été exacerbée par l’augmentation de la dette à long terme, qui a augmenté de plus de 40 milliards de dollars depuis 2018 après l’immobilisation du 737 MAX.

À mesure que les opérations reprennent, Boeing devra gérer des coûts de main-d’œuvre plus élevés et respecter les calendriers de livraison pour satisfaire les investisseurs et stabiliser la rentabilité.

L’attention des investisseurs se porte désormais sur le résultat du vote et les performances financières

Les membres du syndicat doivent voter sur l’accord, qui déterminera si Boeing peut reprendre ses activités sans nouvelles perturbations.

Si elle est approuvée, l’accord pourrait marquer un tournant pour l’entreprise, lui permettant de poursuivre ses plans de redressement financier et de respecter les délais de livraison.