JPMorgan prévoit une augmentation des introductions en bourse en Afrique du Sud dans un contexte de confiance économique croissante

L’Afrique du Sud se prépare à une vague d’introductions en bourse (IPO) et d’activités de collecte de fonds, qui devraient débuter dès 2025, alors que les perspectives économiques du pays s’améliorent après des années de croissance médiocre.

Selon JPMorgan Chase & Co., l’optimisme des investisseurs a augmenté, stimulé par la récente formation d’un gouvernement de coalition favorable aux entreprises après la perte de la majorité parlementaire du Congrès national africain (ANC) lors des élections de mai.

Ce changement dans le paysage politique a suscité un regain de confiance des investisseurs, avec des investissements massifs de capitaux de la part des multinationales, une remontée du rand sud-africain et des obligations, et une hausse de l’indice boursier de référence de plus de 20 % en dollars depuis juin.

Selon un rapport de Bloomberg, Edward Bell, directeur général de JPMorgan à Johannesburg, a déclaré :

Nous nous attendons à une reprise de l’activité primaire. À mesure que les performances et les valorisations des marchés boursiers reviennent à des niveaux plus appropriés, l’incitation et la capacité d’émettre des actions ou d’introduire une entreprise en bourse deviennent une option viable.

La Bourse de Johannesburg se prépare à des cotations clés

Au milieu de ce sentiment positif, la Bourse de Johannesburg (JSE) se prépare déjà à plusieurs cotations de grande envergure.

L’unité Boxer de Pick n Pay Stores Ltd. devrait être cotée avant la fin de l’année, suscitant un intérêt considérable de la part des investisseurs.

De même, Anglo American Plc s’apprête à céder ses activités de platine et de diamant, toutes deux très attendues par le marché.

Outre ces prochaines cotations, les spéculations vont bon train sur l’introduction potentielle en bourse de Coca-Cola de son activité d’embouteillage en Afrique, qui pourrait viser une valorisation de 8 milliards de dollars en 2025.

La JSE s’efforce également d’attirer davantage de cotations internes et secondaires de sociétés ayant des liens avec l’Afrique ou l’Afrique subsaharienne, offrant ainsi davantage d’opportunités de croissance dans la région.

La confiance des investisseurs revient en Afrique du Sud

Bien que les investisseurs étrangers aient vendu pour 5,5 milliards de dollars nets d’actions sud-africaines cette année, les actions nationales, en particulier dans le secteur bancaire, ont enregistré de fortes hausses.

FirstRand Ltd., Standard Bank Group Ltd. et Capitec Bank Holdings Ltd. ont toutes augmenté de plus de 25 % depuis juin, reflétant une confiance renouvelée dans l’économie sud-africaine.

JPMorgan prévoit que l’économie sud-africaine croîtra de 1 % en 2024 et de 1,4 % en 2025, après des années de croissance moyenne du PIB inférieure à 1 %.

Bell a également souligné la demande croissante d’exposition à la dette subsaharienne, les investisseurs recherchant des rendements plus élevés et la stabilité de la région.

« Les investisseurs en dette des marchés émergents recherchent une exposition à l’Afrique subsaharienne car elle offre un bon rendement et la région a actuellement des perspectives économiques plus stables », a ajouté Bell.