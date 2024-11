L’action IONQ est-elle un meilleur choix que Microsoft pour une exposition à l’informatique quantique ?

L’informatique quantique a été au cœur des débats financiers cette année, en particulier parmi les investisseurs à la recherche de la prochaine grande innovation après l’intelligence artificielle.

Advertisement Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

Microsoft Corp (NASDAQ : MSFT) et IONQ Inc (NYSE : IONQ) sont deux noms qui offrent une large exposition à l’informatique quantique et qui, selon beaucoup, pourraient révolutionner le monde tel que nous le connaissons et servir de catalyseur à long terme pour le marché des actions dans les années à venir.

Advertisement

Bien que MSFT soit certainement leader en termes de stabilité, il existe des raisons de choisir l’action IONQ plutôt que Microsoft pour une exposition à l’informatique quantique, en particulier si vous avez le goût du risque approprié. Voyons pourquoi.

Action IONQ vs MSFT : lequel est le meilleur choix ?

Copy link to section

L’informatique quantique est l’un des milliards de projets dans lesquels Microsoft s’engage actuellement.

Ainsi, le titan de la technologie ne divulgue pas le pourcentage de revenus qu’il génère grâce à l’informatique quantique.

IONQ, en revanche, est un acteur purement quantique qui offre une exposition directe à l’informatique quantique. En septembre, il a dépassé 99,9 % de fidélité de porte à deux qubits sur sa plateforme de développement de baryum de nouvelle génération.

MSFT a une longueur d’avance sur cette société cotée à New York puisqu’elle verse actuellement un rendement de dividende de 0,80 %.

Mais l’action IONQ a plus que doublé au cours des trois derniers mois, ce qui indique qu’elle est dans sa phase explosive au moment de la rédaction.

Microsoft, en revanche, est un investissement relativement décontracté qui promet des rendements sains, bien que peu véhéments, à long terme.

Wall Street voit actuellement une hausse du prix de l’action MSFT à 497 $ en moyenne, ce qui suggère un potentiel de gain supplémentaire de 20 % à partir de maintenant.

IONQ a plus que doublé son chiffre d’affaires au deuxième trimestre fiscal

Copy link to section

IONQ n’est pas actuellement un nom rentable qui pourrait rendre les investisseurs méfiants quant à la construction d’une position importante dans celui-ci.

Mais ses revenus augmentent à un rythme accéléré.

Fin août, la société cotée à New York a annoncé un chiffre d’affaires de 11,4 millions de dollars pour son deuxième trimestre financier, soit une augmentation considérable de 106 % par rapport au même trimestre de l’année dernière.

Plus important encore, la direction de l’entreprise s’attend à ce que cette dynamique se poursuive, prévoyant 38 millions de dollars de revenus pour cette année, soit 73 % de plus que les 22 millions de dollars de 2023.

Les investisseurs devraient également se sentir plus à l’aise en investissant dans les actions IONQ, car l’entreprise travaille déjà avec des noms notables comme Oak Ridge National Laboratory et Hyundai.

L’entreprise basée dans le Maryland a également un partenariat avec Microsoft.

Dans l’ensemble, investir dans IONQ peut être un pari risqué, mais il pourrait très bien offrir des rendements lucratifs s’il continue de croître à un rythme rapide.

Ce ne sera donc pas la pire des idées que de sécuriser une position dans IONQ en cas de baisse du cours de son action qui pourrait se matérialiser dans les semaines à venir.