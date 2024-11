Le chef du DPP japonais promet des réductions d’impôts sur les crypto-monnaies et des réformes réglementaires avant les élections

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Le leader du Parti démocratique du peuple japonais (DPP), Yuichiro Tamaki, s’est engagé à réformer la fiscalité des crypto-monnaies du pays s’il est élu.

Advertisement Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

Sa proposition, annoncée dimanche sur Twitter, vise à passer du traitement des actifs numériques comme des revenus divers à un taux d’imposition forfaitaire de 20 %.

Advertisement

Le plan comprend également l’élimination des taxes sur les transactions impliquant des échanges d’un actif cryptographique contre un autre.

Cette réforme pourrait avoir des implications importantes pour l’écosystème Web3 du Japon, positionnant potentiellement le pays comme un pôle d’actifs numériques et d’innovation.

Quel sera l’impact des changements fiscaux au Japon sur l’économie symbolique ?

Copy link to section

La proposition de Tamaki, intitulée « soutenir l’économie des jetons en utilisant des actifs cryptographiques », vise à fournir un cadre réglementaire clair pour les actifs numériques au Japon.

Son objectif est de promouvoir la croissance d’une économie qui tire parti du Web3 et des NFT.

La politique du DPP prévoit notamment d’augmenter le ratio de levier financier de 2x à 10x et d’introduire des fonds négociés en bourse (ETF) de cryptomonnaies sur le marché japonais. Les mesures proposées pourraient attirer les investisseurs et les entreprises au Japon, en particulier ceux qui recherchent un régime fiscal plus favorable pour le trading d’actifs numériques.

Ce n’est pas la première fois que Tamaki fait pression pour que la législation japonaise sur la fiscalité des cryptomonnaies soit modifiée. L’année dernière, il avait fait valoir que le Japon devait « promouvoir le Web3 » et « l’économie des jetons » en adoptant une structure fiscale à taux forfaitaire pour les actifs numériques.

Il a souligné la nécessité d’agir rapidement pour « empêcher la fuite des ressources humaines et des entreprises vers l’étranger ».

Le plaidoyer constant de Tamaki suggère une vision à long terme pour créer un environnement plus compétitif pour les actifs numériques au Japon, en s’alignant sur les tendances mondiales en matière de réglementation des crypto-monnaies.

Les ETF cryptographiques vont-ils remodeler le marché de l’investissement au Japon ?

Copy link to section

L’introduction d’ETF cryptographiques est un aspect clé de l’engagement du DPP, qui pourrait offrir aux investisseurs japonais de nouvelles possibilités de diversification de leurs portefeuilles.

En offrant un accès réglementé aux actifs numériques, les ETF proposés pourraient contribuer à intégrer les crypto-monnaies dans l’écosystème financier traditionnel du Japon.

Ce changement pourrait encourager les investisseurs particuliers et institutionnels à explorer les opportunités dans l’espace Web3, revitalisant potentiellement le statut du Japon en tant que pôle d’innovation financière.

Le DPP n’est pas le seul à réclamer une réforme de la fiscalité des cryptomonnaies. Le Parti libéral-démocrate (LDP) au pouvoir s’est également montré intéressé par la réduction des barrières fiscales sur le Web3.

Le PLD a créé un groupe de travail sur la politique NFT, connu sous le nom de « NFT Policy Review Project Team », visant à faire du Japon un leader à l’ère du Web3.

L’année dernière, un député du PLD a publié un livre blanc soulignant la nécessité pour le Japon de « stimuler l’innovation à l’ère du Web 3.0 ».

Le document souligne l’importance de positionner le secteur NFT comme un nouveau moteur de croissance pour l’économie japonaise.

La vision économique plus large de Tamaki comprend la conversion du yen en monnaie électronique et la promotion de l’émission d’une monnaie locale numérique ou d’une monnaie numérique de banque centrale (CBDC).

Cela correspond aux tendances mondiales où plusieurs pays explorent ou lancent des versions numériques de leurs monnaies.

Une CBDC pourrait offrir une plus grande efficacité dans les transactions et apporter plus de transparence au système financier japonais, positionnant potentiellement le pays à l’avant-garde de l’adoption de la monnaie numérique dans la région Asie-Pacifique.