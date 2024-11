Les baleines font des achats en ligne sur Notcoin (NOT) alors que le marché des altcoins vise une croissance de 400 %

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Notcoin (NOT) suscite un intérêt massif de la part des investisseurs en cryptomonnaies à grande échelle. Les données d’IntoTheBlock montrent que les baleines ont accumulé de plus en plus le jeton basé sur Telegram au cours du mois précédent, amplifiant leur activité la semaine dernière.

L’altcoin a reflété cet optimisme avec des prix élevés, en hausse de 10 % et 3 % au cours du mois et de la semaine dernière, respectivement. Le rebond de Notcoin a renouvelé l’optimisme pour les projets Telegram, qui ont perdu leur attrait après les déceptions de Hamster Kombat.

En outre, la reprise générale du marché a renforcé les espoirs des investisseurs quant à des reprises massives, ce qui explique l’amélioration de l’activité des baleines dans des actifs tels que Notcoin.

Le marché des altcoins se prépare à de solides rallyes

L’espace crypto affiche des tendances de consolidation, la plupart des jetons numériques affichant une volatilité réduite. Néanmoins, cela pourrait être le début de la saison tant attendue des altcoins.

Le célèbre analyste crypto World of Charts a révélé des évolutions intéressantes pour les altcoins. Il a souligné que le graphique de capitalisation boursière des altcoins présentait un modèle de coin descendant, qui pourrait déclencher une augmentation de 300 à 400 %.

La configuration haussière signale des hausses de prix potentielles pour les crypto-monnaies alternatives au cours des prochaines sessions.

Le marché semble suivre les prévisions de l’analyste. La capitalisation boursière des altcoins a franchi la limite supérieure du modèle au moment de la publication, confirmant ainsi l’imminence d’un rallye pour les altcoins.

Une croissance aussi stupéfiante signifierait des rallyes robustes pour les altcoins, et les tendances des baleines ne figurent PAS parmi les jetons prêts pour des tendances à la hausse remarquables dans une saison alt.

PAS de performance – les gains rapides et la chute subséquente

Notcoin a pris d’assaut l’espace altcoin après avoir gagné plus de 2 800 % dans le mois qui a suivi ses débuts en bourse à la mi-mai 2024. La base d’utilisateurs massive, avec plus de 35 millions de personnes participant au rachat de NOT immédiatement après son lancement, a catalysé cette croissance remarquable.

Ces sentiments ont propulsé la capitalisation boursière du jeton à 2,56 milliards de dollars avant l’apparition des ours. La valeur s’élève à 828 461 562,54 $, ce qui reflète des baisses importantes par rapport aux pics de juin 2024.

De plus, le prix du NOT a grimpé jusqu’à des ATH de 0,0293 $ avant de chuter jusqu’à des valeurs de 0,0081 $ au moment de la publication, soit une baisse de 45 % par rapport aux sommets historiques.

Néanmoins, les perspectives actuelles montrent que le repli pourrait assurer un plancher solide. L’intérêt croissant des investisseurs baleines, la saison imminente des altcoins et les dernières performances du prix de Notcoin suggèrent l’optimisme des utilisateurs et des rallyes imminents.

La cryptomonnaie a entamé sa récente remontée après avoir retesté plusieurs fois le niveau de support proche de 0,0069 $. La dynamique actuelle pourrait faire grimper les prix au-delà de la résistance de 0,0106 $.

Prix actuel de Notcoin

Le jeton du jeu a changé de mains à 0,0081 $ au cours de cette publication, après une baisse de 1,78 % sur son graphique journalier.

Néanmoins, les perspectives du marché suggèrent que la baisse de NOT pourrait offrir une opportunité lucrative de gagner de l’argent pour les acheteurs à la baisse.

Notcoin envisage un retournement de situation rapide dans un contexte de sentiment généralisé renforcé sur le marché.

La résurgence des acheteurs le verra cibler des niveaux supérieurs à la barre des 0,0106 $, soit une augmentation de plus de 30 % par rapport aux prix actuels.

De plus, imiter la croissance anticipée de 400 % du marché des altcoins enverrait les prix du NOT à des sommets apparemment inaccessibles de 4,05 $.