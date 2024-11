L’or et l’argent pourraient-ils connaître une nouvelle hausse ?

La présidente de la Réserve fédérale de Dallas, Lorie Logan, a déclaré lundi qu’elle prévoyait de nouvelles baisses des taux d’intérêt avant la réunion de politique monétaire de la Fed en novembre.

« Si l’économie évolue comme je le prévois actuellement, une stratégie de baisse progressive du taux directeur vers un niveau plus normal ou neutre peut aider à gérer les risques et à atteindre nos objectifs », a déclaré Logan dans le texte d’un discours qui sera prononcé avant la réunion annuelle de la Securities Industry and Financial Markets Association à New York.

L’or et l’argent sont en plein essor grâce à l’optimisme suscité par la baisse des taux d’intérêt aux États-Unis, alors qu’une nouvelle hausse des prix est attendue dans les mois à venir.

Au moment de la rédaction de cet article, l’or sur le COMEX s’élevait à 2 736,05 dollars l’once, en hausse de 0,2 % par rapport à la clôture précédente.

Le contrat avait atteint un niveau record de 2 755,30 $ l’once.

Dans le cas de l’argent, le contrat de décembre sur le COMEX était à 33,875 dollars l’once, en hausse de 2 %. Le contrat est proche d’un plus haut de plus de 12 ans.

L’économie américaine « forte et stable »

Logan a déclaré que l’économie américaine est « forte et stable », mais que « des incertitudes importantes subsistent dans les perspectives » concernant les risques croissants pour le marché du travail.

Logan a dit :

La Fed « devra rester agile et prête à s’ajuster si nécessaire.

Les commentaires de Logan interviennent dans un contexte où l’on s’attend généralement à ce que la Fed réduise ses taux d’intérêt de 25 points de base lors de sa réunion de novembre.

La banque centrale américaine a réduit ses taux de 50 points de base en septembre, surprenant le marché.

Le marché s’attendait à une nouvelle baisse des taux de 50 points de base début octobre, mais une inflation plus élevée aux États-Unis et un marché du travail résilient ont incité les traders à réduire leurs attentes.

La Chine annonce une baisse des taux d’intérêt sur les prêts

La Chine a annoncé des réductions légèrement plus importantes que prévu de ses taux d’intérêt préférentiels à un an et à cinq ans.

Kitco News a déclaré :

Cependant, les autorités chinoises n’ont pas réussi à répondre aux attentes du marché en matière de relance budgétaire.

« Les investisseurs vivent d’espoir, mais n’ont connu que déception depuis le mois dernier, lorsqu’ils ont reçu l’assurance que de l’argent serait disponible pour aider à consolider le marché immobilier chinois en difficulté », a déclaré le courtier SP Angel, cité par Kitco News.

L’économie chinoise est importante pour la demande en métaux car le pays est l’un des plus gros consommateurs de métaux précieux et de métaux de base.

Perspectives techniques pour les lingots

Les experts estiment que les prix de l’or ont un potentiel de hausse plus important, car toute forme de baisse des taux aux États-Unis est susceptible de soutenir le sentiment du marché.

La baisse des taux d’intérêt réduit le coût des emprunts pour le public, tout en augmentant la liquidité de l’économie.

Cela facilite les investissements dans les matières premières.

Selon Kitco.com, les prix de l’or devraient créer une forte résistance vers 2 800 $ l’once.

La première résistance est observée à 2 775,00 $, puis à 2 800,00 $, a déclaré Kitco dans un rapport.

Le support est vu à 2 708,70 $ l’once.

Pour l’argent, le métal précieux dispose d’un fort avantage technique global à court terme, a déclaré Kitco.

Jim Wyckoff, analyste chez Kitco, a déclaré dans un rapport :

Le prochain objectif de hausse des taureaux de l’argent est de clôturer les prix au-dessus d’une solide résistance technique à 37,50 $.

La résistance des contrats sur l’argent se situe à 34,75 dollars l’once, puis à 35 dollars l’once. Le support de l’argent se situe à 33,225 dollars l’once.