Avalanche (AVAX) lance une carte de crédit, permettant aux utilisateurs de dépenser des crypto-monnaies « partout où Visa est accepté »

Dans une démarche importante visant à promouvoir l’adoption des crypto-monnaies, la plateforme de contrats intelligents Avalanche (AVAX) a introduit une carte de crédit.

La carte Avalanche permettra aux particuliers de dépenser des crypto-monnaies prises en charge, notamment WAVAX, sAVAX et USDC, chez les commerçants compatibles Visa.

Parallèlement, le déploiement initial vise à renforcer l’accessibilité et l’inclusion financières dans les pays des Caraïbes et d’Amérique latine. Les informations sur le site Web d’AVAX indiquent :

La carte Avalanche sera initialement disponible pour les personnes résidant dans des pays d’Amérique latine et des Caraïbes. Les résidents ou citoyens de Cuba, du Venezuela, du Nicaragua, de Russie, de Corée du Nord, de Syrie et d’Iran, ainsi que des régions de Crimée, de Louhansk et de Donetsk, ne sont pas autorisés à s’inscrire, quel que soit leur lieu de résidence.

La carte Avalanche

La nouvelle carte de crédit représente une étape révolutionnaire vers le rapprochement entre la cryptomonnaie et la finance traditionnelle.

De plus, l’intégration du géant des paiements Visa simplifie l’utilisation des actifs numériques dans les transactions quotidiennes. Les utilisateurs peuvent convertir et dépenser des crypto-monnaies sans effort dans les magasins physiques et en ligne.

La carte prend en charge plusieurs cryptomonnaies, notamment, mais sans s’y limiter, Wrapped AVAX (WAVAX), USD Coin (USDC) et Staked AVAX (sAVAX). Elle devrait être largement utilisée à mesure que les utilisateurs dépensent leurs jetons chez n’importe quel commerçant compatible Visa dans le monde.

De plus, la carte Avalanche prend en charge la conversion instantanée de crypto-monnaie en monnaie fiduciaire, garantissant une expérience de transaction efficace et transparente, avec des incitations en espèces et des récompenses potentielles favorisant la fidélité et l’engagement des utilisateurs.

De plus, des fonctionnalités de sécurité haut de gamme telles que la vérification biométrique et l’authentification multifacteur garantissent la sécurité des utilisateurs et des fonds.

Les personnes intéressées peuvent demander la carte via le site Web officiel d’AVAX ou les plateformes financières affiliées. La vérification KYC est essentielle pour garantir la conformité réglementaire. Les utilisateurs recevront leurs cartes après approbation, qu’ils pourront lier à leurs portefeuilles AVAX.

Ils peuvent ensuite charger la carte avec des actifs numériques pris en charge à partir du portefeuille et effectuer des transactions dans n’importe quelle entreprise compatible Visa dans le monde.

Les pays des Caraïbes et d’Amérique latine présentent une opportunité de croissance lucrative pour l’adoption des actifs numériques. La région connaît une forte inflation et des monnaies locales instables, ce qui fait des crypto-monnaies une réserve de richesse alternative.

Les résidents d’Amérique latine et des Caraïbes peuvent utiliser les crypto-monnaies pour rationaliser les transactions transfrontalières, en bénéficiant de vitesses accrues et de frais réduits. De plus, la population plus jeune, orientée vers la technologie, a une plus grande probabilité d’adopter la transformation financière numérique.

Perspectives de prix AVAX

Le jeton natif n’a pas reflété l’optimisme quant au développement ci-dessus, car il a continué à refléter les performances générales du marché.

AVAX a perdu 2,25 % de sa valeur au cours des dernières 24 heures pour s’échanger à 28,10 $. Il a maintenu des tendances de consolidation sur la période journalière alors que le marché global attend des hausses explosives vers de nouveaux sommets historiques.

Source – Coinmarketcap

La carte Avalanche apporte une utilité massive à AVAX, et l’intégration de Visa permet à l’altcoin d’obtenir une reconnaissance massive à l’échelle mondiale.

Cela renforcera la position de l’actif sur le marché, se traduisant par une croissance stable et des hausses de prix lors de périodes haussières généralisées.