Citi Research relève sa prévision de prix de l’or sur 3 mois à un niveau record de 2 800 $ l’once

Citi Research a relevé ses prévisions à trois mois concernant le prix de l’or, citant un marché du travail plus faible aux États-Unis et de nouvelles attentes de baisse des taux de la part de la Réserve fédérale.

La banque a relevé ses prévisions sur trois mois pour l’or à 2 800 dollars l’once, contre 2 700 dollars l’once auparavant.

En outre, la prévision pour les prix de l’or sur 6 à 12 mois était de 3 000 dollars l’once, a indiqué la banque.

Quant à l’argent, la banque table sur des prix à 40 dollars l’once pour la période de 6 à 12 mois, contre 38 dollars l’once auparavant.

« Nous notons que l’or et l’argent ont enregistré d’excellentes performances malgré l’affaiblissement de la demande physique au détail en Chine et la hausse des taux d’intérêt aux États-Unis depuis que la Fed a réduit de 50 points de base et que les salaires ont dépassé les prévisions le mois dernier », a déclaré Citi Research dans un rapport publié par Reuters.

L’or oscille près des records

Les prix de l’or sont restés proches de leurs niveaux records mardi, soutenus par l’optimisme concernant la baisse des taux et les incertitudes entourant les élections américaines.

Le cours de l’or de décembre sur le COMEX a atteint lundi un record de 2 755,40 dollars l’once. Au moment de la rédaction de cet article, le métal jaune valait 2 750,50 dollars l’once.

« L’or est l’une des matières premières les plus performantes de cette année, avec des gains de plus de 30 % jusqu’à présent, soutenus par l’optimisme concernant la baisse des taux, les achats importants des banques centrales et les achats asiatiques robustes », a déclaré Warren Patterson, responsable de la stratégie des matières premières chez ING Group, dans une note.

« Nous pensons que la situation macroéconomique combinée à la demande de valeurs refuges dans un contexte d’escalade des tensions au Moyen-Orient et de guerre en cours en Ukraine poussera l’or vers de nouveaux sommets », a ajouté Patterson.

Les tensions géopolitiques s’intensifient

Ce week-end, un drone du Hezbollah a explosé près de la résidence privée du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Cette explosion a suscité de nouvelles craintes quant à une éventuelle attaque de grande envergure d’Israël contre l’Iran.

Le marché des matières premières est sur des charbons ardents depuis le 1er octobre, lorsque l’Iran a tiré des missiles balistiques vers Israël.

Les risques géopolitiques et la demande d’or comme valeur refuge ont considérablement augmenté après l’attaque, alors que les investisseurs attendaient la réponse d’Israël.

Récemment, Israël a assassiné les dirigeants du Hezbollah au Liban et du Hamas à Gaza, sans montrer aucun signe de volonté de freiner ses offensives terrestres et aériennes, selon un rapport de Reuters.

L’escalade des tensions est de bon augure pour l’or, considéré comme une valeur refuge. Les traders investissent davantage dans des matières premières telles que l’or en période de crise.

Attentes de baisse des taux aux États-Unis

L’or a également tendance à bien se comporter lorsque les taux d’intérêt sont plus bas.

La Réserve fédérale américaine devrait réduire ses taux d’intérêt de 25 points de base en novembre. Cependant, au début du mois, les attentes étaient d’une baisse de 50 points de base.

Selon l’outil CME Fedwatch, les traders estiment désormais à 87 % la probabilité d’une réduction de 25 points de base des taux par la Réserve fédérale américaine en novembre.

Lors de sa réunion de septembre, la Fed avait réduit ses taux d’intérêt de 50 points de base, surprenant le marché.

Une inflation plus élevée aux États-Unis et un marché du travail résilient ont incité les traders à réduire leurs attentes d’une baisse plus importante des taux en novembre.

Même si la baisse des taux de novembre sera probablement plus faible en pourcentage, tout type de baisse des taux renforce le sentiment car l’or est un actif sans rendement, contrairement aux obligations.