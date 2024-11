GM relève ses prévisions pour la troisième fois après avoir dépassé les estimations du troisième trimestre : qu’est-ce qui explique ce succès ?

General Motors (GM) a une fois de plus dépassé les attentes de Wall Street dans son rapport sur les résultats du troisième trimestre, démontrant la force de ses opérations nord-américaines malgré les défis en Chine.

Advertisement Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

La société a déclaré avoir réalisé un bénéfice ajusté de 3,4 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 3,2 milliards de dollars pour la même période de l’année précédente.

Advertisement

Le groupe a fait état d’un bénéfice par action (BPA) ajusté de 2,96 dollars, bien supérieur aux 2,43 dollars attendus, et d’un chiffre d’affaires de 48,76 milliards de dollars, dépassant les prévisions de 44,59 milliards de dollars.

Le constructeur automobile a également revu à la hausse ses prévisions pour 2024, prévoyant un bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) ajusté pour l’ensemble de l’année compris entre 14 et 15 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 13 à 15 milliards de dollars.

Le flux de trésorerie disponible ajusté du secteur automobile a également été augmenté pour atteindre un niveau compris entre 12,5 et 13,5 milliards de dollars.

C’est la troisième fois que GM relève ses prévisions pour l’ensemble de l’année, témoignant ainsi de sa confiance dans ses performances futures.

Le directeur financier de GM, Paul Jacobson, a souligné la capacité de l’entreprise à maintenir des prix élevés même si d’autres constructeurs automobiles ont dû faire face à une baisse de la demande pour des véhicules plus chers.

« Le consommateur a remarquablement bien résisté pour nous », a-t-il déclaré.

« Rien de ce que nous avons vu n’a changé par rapport à ce que nous avons connu au cours des derniers trimestres. »

L’Amérique du Nord est le moteur du succès de GM

Copy link to section

Les opérations nord-américaines de GM ont été l’un des principaux moteurs de son succès au troisième trimestre, contribuant à près de 4 milliards de dollars de bénéfice ajusté avant intérêts et impôts, soit une augmentation de 12,9 % par rapport à la même période l’année dernière.

Cette performance a été alimentée par des prix élevés, le prix de transaction moyen de la société en Amérique du Nord atteignant près de 50 000 $ par véhicule, soit une augmentation par rapport à l’année précédente.

Mary T Barra, PDG de GM, a déclaré :

« Au troisième trimestre, nous avons augmenté notre part de marché de détail aux États-Unis avec des prix supérieurs à la moyenne, des stocks bien gérés et des incitations inférieures à la moyenne.

Alors que les volumes de ventes aux États-Unis ont légèrement diminué, avec une baisse globale de 2,2 %, les ventes aux acheteurs individuels – un segment plus rentable – ont augmenté de 3 %.

La capacité de vendre des véhicules à des prix plus élevés, en particulier des gros SUV et des camionnettes, a été une aubaine pour GM alors qu’il navigue dans un marché de plus en plus concurrentiel.

Jacobson a souligné que les ventes de flottes, qui ont tendance à avoir des marges bénéficiaires plus faibles, représentaient la majeure partie de la baisse des ventes.

Réajustement stratégique pour faire face aux difficultés en Chine

Copy link to section

En revanche, les marchés internationaux de GM, notamment la Chine, continuent de présenter des défis.

Le constructeur automobile a enregistré une perte de 137 millions de dollars en Chine, soit une forte baisse par rapport au bénéfice de 192 millions de dollars réalisé dans ce pays au cours de la même période l’année dernière.

Cette situation survient alors que GM doit faire face à une forte concurrence des constructeurs automobiles chinois et à une dynamique de marché changeante, ce qui a entraîné une baisse de 37 % du volume des ventes à 372 000 véhicules au cours du trimestre.

La Chine était autrefois le plus grand marché de GM, mais les résultats du troisième trimestre reflètent la difficulté à laquelle le constructeur automobile est confronté pour y maintenir sa présence.

Les ventes de l’entreprise en Chine représentent désormais un peu plus de la moitié de son volume de ventes aux États-Unis.

Toutefois, les performances ont été meilleures séquentiellement, Jacobson ajoutant que les ventes se sont améliorées dans le pays à partir du deuxième trimestre et que les stocks des concessionnaires ont fortement chuté.

Selon les analystes, si les difficultés de la Chine n’ont pas réussi à porter un coup significatif aux bénéfices de GM, c’est en raison d’un réétalonnage de sa stratégie dans ce pays.

Craig Trudell, rédacteur en chef mondial de Bloomberg pour le secteur automobile, a déclaré que le constructeur automobile souhaitait s’éloigner de la concurrence sur le marché intermédiaire très concurrentiel et se concentrer sur les segments haut de gamme où il voit plus de potentiel de rentabilité.

« L’un des points positifs de GM en Chine est ses véhicules Wuling à bas prix, qui continuent de bien fonctionner sur le marché », a-t-il déclaré.

Les ambitions de GM en matière de véhicules électriques (VE) augmentent et les pertes diminuent

Copy link to section

Alors que GM fait face à des difficultés en Chine, sa stratégie en matière de véhicules électriques gagne du terrain. Barra a déclaré que l’entreprise s’efforçait de rendre les véhicules électriques rentables sur la base de l’EBIT « le plus rapidement possible ».

« Nous restons sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs de production et de rentabilité de véhicules électriques d’ici 2024. Cela est dû à nos investissements dans une plateforme de véhicules électriques dédiée, à la fabrication de cellules de batterie aux États-Unis et à une capacité d’assemblage flexible. La plupart de nos concurrents ne disposent pas de ces avantages. Et personne ne peut égaler la profondeur et l’étendue de notre portefeuille stratégique de véhicules électriques. »

Depuis plusieurs années, GM travaille à la construction de sa plateforme dédiée aux véhicules électriques et aux batteries, connue sous le nom d’Ultium.

Cette initiative a toutefois rencontré quelques difficultés. Récemment, GM a fait appel à un ancien dirigeant de Tesla pour superviser ses activités liées aux véhicules électriques, une décision qui témoigne d’une volonté renouvelée de mettre en place une production de véhicules électriques de qualité.

L’entreprise intensifie désormais considérablement son activité de produits électriques, 2025 étant censée être une année charnière.

Jacobson a mentionné que les pertes dans le segment des véhicules électriques de GM ont commencé à diminuer, ce qui suggère que l’investissement du constructeur automobile dans la mobilité électrique pourrait commencer à porter ses fruits.

Il s’agit d’une évolution cruciale alors que l’industrie poursuit sa transition vers les véhicules électriques, et la capacité de GM à rivaliser efficacement dans ce domaine sera essentielle à son succès à long terme.