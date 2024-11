L’introduction en bourse de Hyundai Motor India bat un record avec une cotation de 3,3 milliards de dollars aujourd’hui

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Les actions de Hyundai Motor India Ltd. devraient être négociées à la bourse de Mumbai mardi, marquant une étape importante avec la plus grande introduction en bourse (IPO) jamais réalisée en Asie du Sud.

L’introduction en bourse de 3,3 milliards de dollars place Hyundai Motor India sous les projecteurs et ouvre la voie à une vague d’introductions en bourse de grande envergure sur le marché indien.

Cette évolution intervient au cours de la semaine la plus chargée en termes de cotations en Asie-Pacifique depuis plus de deux ans, alors que les entreprises et les investisseurs se précipitent pour conclure des accords avant les élections américaines du 5 novembre.

L’introduction en bourse a valorisé la filiale indienne du groupe sud-coréen Hyundai Motor Co. à environ 19 milliards de dollars, la société mère vendant une participation de 17,5 % dans l’unité indienne.

L’introduction en bourse est sursouscrite, mais l’intérêt des particuliers est décevant

Bien que l’introduction en bourse ait été sursouscrite plus de deux fois, le processus de constitution du carnet d’ordres a pris plus de temps que prévu.

Les investisseurs institutionnels ont représenté l’essentiel de la demande, notamment le dernier jour de la vente.

Toutefois, les investisseurs particuliers n’ont acheté que la moitié des actions qui leur étaient attribuées, reflétant un sentiment plus prudent.

Les analystes attribuent la faible participation du secteur de détail aux inquiétudes concernant le fait que la société mère s’approprie tous les produits de l’introduction en bourse et ralentisse la demande sur le marché automobile indien.

Cela contraste avec la frénésie observée lors des petites introductions en bourse, où l’enthousiasme des particuliers a considérablement stimulé les niveaux d’abonnement.

Les débuts en bourse de Hyundai pourraient être confrontés à des problèmes de valorisation

L’introduction en bourse de Hyundai est confrontée à des défis alors que les échanges commencent à 10 heures mardi, notamment en ce qui concerne sa valorisation.

Le prix des actions du constructeur automobile est cinq fois plus élevé que celui de sa société mère coréenne, bien que sa valorisation reste conforme à celle de ses pairs indiens comme Maruti Suzuki India Ltd.

Les nouvelles cotations en Inde ont généralement enregistré de bons résultats, les actions ayant augmenté de 39 % en moyenne le premier jour de leur cotation cette année.

Les introductions en bourse dépassant 500 millions de dollars ont connu des gains encore plus forts, atteignant en moyenne 66 %, mais les inquiétudes concernant la valorisation de Hyundai pourraient tempérer ces attentes.

Le marché automobile indien offre des perspectives de croissance à long terme

La croissance économique de l’Inde et l’expansion de la classe moyenne offrent d’importantes opportunités aux constructeurs automobiles.

Le marché automobile du pays devrait atteindre 20 millions d’unités d’ici 2047, selon le vice-président exécutif de Suzuki Motor Corp., Kenichi Ayukawa.

Au cours de l’exercice se terminant en mars 2024, les ventes de voitures indiennes ont totalisé 4,2 millions de véhicules de tourisme, démontrant une demande constante.

Le marché indien des introductions en bourse dépasse les attentes

Avec la cotation de Hyundai, les introductions en bourse indiennes ont permis de lever plus de 12 milliards de dollars jusqu’à présent en 2024, dépassant les volumes des deux années précédentes.

Toutefois, le total reste inférieur au record de 17,8 milliards de dollars levés en 2021.

L’introduction en bourse de Hyundai a rapporté à elle seule 279 milliards de roupies, ce qui en fait la plus grande introduction en bourse jamais réalisée en Inde en monnaie locale, surpassant la cotation de Life Insurance Corporation of India en 2022, qui a rapporté 205,6 milliards de roupies.

D’autres introductions en bourse de grande envergure sont en cours, notamment celles de Swiggy Ltd. et de la branche énergie renouvelable de NTPC Ltd., ce qui témoigne de la dynamique continue du marché indien en matière de nouvelles cotations.

L’activité des introductions en bourse en Asie-Pacifique atteint son plus haut niveau depuis deux ans

L’introduction en bourse de Hyundai coïncide avec une augmentation des introductions en bourse en Asie-Pacifique, avec une vingtaine d’entreprises qui devraient faire leurs débuts cette semaine, levant potentiellement plus de 8 milliards de dollars. Il s’agit du plus gros volume hebdomadaire pour la région depuis avril 2022.

Parmi les prochaines cotations notables figure celle de Tokyo Metro Co., qui prévoit de commencer à être négociée mercredi après une offre de 2,3 milliards de dollars.

L’augmentation de l’activité d’introduction en bourse reflète à la fois l’enthousiasme des investisseurs et une course à la finalisation des transactions avant que les événements géopolitiques, tels que l’élection présidentielle américaine, n’introduisent une volatilité potentielle du marché.