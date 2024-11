Rapport sur les résultats du troisième trimestre de 3M aujourd’hui : cela va-t-il booster l’action MMM ?

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

3M (NYSE : MMM), le géant industriel diversifié connu pour sa large gamme de produits, notamment des adhésifs et des équipements de protection individuelle, devrait publier ses résultats du troisième trimestre 2024 le 22 octobre, avant l’ouverture du marché.

Advertisement Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

Alors que les investisseurs attendent avec impatience les résultats, les analystes prévoient un trimestre difficile pour l’entreprise, avec des bénéfices et des revenus en baisse d’une année sur l’autre. Voici ce que les investisseurs doivent savoir avant la publication du rapport.

Advertisement

Prévisions de bénéfices de 3M

Copy link to section

Les analystes prévoient que le bénéfice par action (BPA) de 3M s’élèvera à 1,90 $, ce qui représente une baisse significative d’environ 28 % par rapport au même trimestre de l’année dernière.

Dans le même temps, les revenus devraient atteindre environ 6,06 milliards de dollars, soit une baisse de 24,5 % par rapport à l’année précédente.

Cette baisse des revenus est en grande partie attribuée à la récente scission de l’activité Health Care de 3M en avril 2024, qui a eu un impact sur les performances de l’entreprise d’une année sur l’autre.

Malgré cette baisse, les prévisions de BPA montrent un léger optimisme avec une révision à la hausse de 0,5% au cours des 60 derniers jours.

Cependant, 3M a manqué les attentes de Wall Street en matière de revenus à cinq reprises au cours des deux dernières années, et les analystes sont devenus de plus en plus prudents, révisant à la baisse leurs estimations ces dernières semaines.

Les pairs de 3M ont déjà publié leurs résultats du troisième trimestre

Copy link to section

En examinant le segment plus large des machines industrielles, certains pairs de 3M ont déjà publié leurs résultats du troisième trimestre.

Par exemple, Snap-on a enregistré un chiffre d’affaires stable d’une année sur l’autre, mais a réussi à dépasser les attentes de 7,8 %, tandis que Worthington a signalé une baisse de son chiffre d’affaires de 17,5 %, manquant les estimations de 13,1 %.

Ces performances mitigées parmi ses pairs suggèrent que 3M pourrait être confronté à des défis similaires.

En termes de performance boursière, le secteur des machines industrielles a connu un sentiment positif des investisseurs, les actions du segment ayant augmenté en moyenne de 3,3 % au cours du mois dernier.

Source: TradingView

Cependant, l’action de 3M est restée relativement inchangée au cours de cette période, se négociant actuellement autour de 135,09 $, avec un objectif de cours moyen des analystes de 137,50 $.

Action 3M : rebond et prochaines étapes

Copy link to section

Malgré la baisse attendue des résultats du troisième trimestre, l’action de 3M a connu une remontée remarquable en 2024, devenant l’une des plus performantes du S&P 500.

Après avoir atteint un plus bas en 2023, l’action a bondi de plus de 105 %, atteignant un pic à 140,70 $ plus tôt cette année.

Toutefois, cette reprise s’est ralentie ces dernières semaines, les investisseurs se préparant à la publication des résultats à venir.

Bien qu’une baisse des bénéfices d’une année sur l’autre soit anticipée, il existe toujours l’espoir d’un éventuel dépassement des bénéfices, ce qui pourrait influencer positivement l’action.

3M a pour habitude de dépasser les attentes en matière de bénéfices, ce qui pourrait renforcer la confiance des investisseurs et le cours de l’action à court terme.

À quoi faut-il faire attention dans les résultats du troisième trimestre de 3M

Copy link to section

Les investisseurs doivent garder un œil sur les informations fournies par la direction lors de la conférence téléphonique sur les résultats, en particulier en ce qui concerne la stratégie de l’entreprise pour relever les défis actuels.

Compte tenu d’une dépendance importante à l’endettement (ratio dette/capitaux propres de 3,38) et d’une récente baisse des revenus, la capacité de 3M à maintenir sa liquidité et à stabiliser ses opérations sera essentielle.

Les indicateurs de valorisation de la société, notamment un ratio cours/bénéfice (PER) de 79,36, suggèrent des attentes élevées du marché en matière de croissance future.

Alors que 3M fait face à des vents contraires, notamment en raison de la scission de son segment Santé et du ralentissement général de la demande industrielle, le rapport sur les résultats du troisième trimestre offrira des signaux importants sur l’orientation future de l’action.

Il est conseillé aux investisseurs de rester prudents et de surveiller de près les performances de 3M dans cette prochaine publication.