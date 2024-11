Bull run d’Oracle : le rallye peut-il se poursuivre ?

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Oracle Corporation (NYSE : ORCL) continue d’atteindre de nouveaux sommets historiques, l’action étant sur une trajectoire ascendante impressionnante, portée par de solides résultats financiers et des mouvements stratégiques dans les secteurs du cloud et de l’IA.

Advertisement Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

La dynamique de l’entreprise a vu ses actions grimper de près de 66 % depuis le début de l’année, surpassant bon nombre de ses pairs du cloud et des logiciels.

Advertisement

Notes des analystes et opinions divergentes

Copy link to section

Aujourd’hui, le 23 octobre, RBC Capital a lancé une couverture sur Oracle avec une note « Sector Perform » et un objectif de cours de 165 $.

Cette notation intervient à un moment critique, alors que l’action d’Oracle a récemment atteint de nouveaux sommets historiques.

Malgré la reconnaissance par RBC du positionnement fort d’Oracle dans les solutions de transformation cloud et de planification des ressources d’entreprise (ERP) telles que Fusion et NetSuite, l’entreprise a exprimé des inquiétudes quant à l’intensification de la concurrence et aux avantages incertains à long terme de l’essor de l’IA.

L’analyste de RBC Rishi Jaluria a souligné les marges brutes du cloud d’Oracle de plus de 70 % et le passage de la société de sa base sur site au SaaS, ce qui devrait soutenir la croissance des bénéfices à long terme.

Toutefois, l’objectif de cours de RBC est environ 5 % inférieur au niveau de négociation actuel d’Oracle, ce qui reflète la prudence des analystes concernant la performance boursière à court terme.

Outre RBC, plusieurs entreprises ont émis des notes contrastées sur le rallye d’Oracle.

Morgan Stanley a maintenu sa note « Equal-weight » tout en augmentant son objectif de cours à 145 $, citant une croissance modérée des réservations mais soulignant les risques liés à la pression sur les marges et à la croissance des facturations.

Evercore, d’autre part, a réitéré sa note « Outperform » et a relevé son objectif de cours à 175 $, sur la base d’une forte croissance du backlog cloud d’Oracle, notamment dans l’infrastructure en tant que service (IaaS).

BofA a relevé son objectif à 175 $ mais est resté neutre, citant des perspectives mitigées sur les revenus et les facturations.

JMP Securities a adopté une position plus optimiste, reclassant Oracle à « Market Outperform » et fixant un objectif de cours de 175 $, mettant l’accent sur l’accélération de la croissance organique et le positionnement stratégique dans le cloud.

Investissements dans l’IA et l’infrastructure cloud

Copy link to section

Oracle a récemment annoncé un investissement de 6,5 milliards de dollars pour établir une nouvelle région cloud en Malaisie, renforçant ainsi son engagement envers l’expansion de l’IA et de l’infrastructure cloud.

La nouvelle région devrait améliorer les capacités de l’IA et fournir plus de 150 infrastructures et offres SaaS, y compris des services d’IA génératifs.

Cette décision s’inscrit dans la lignée de la demande croissante de services d’IA et reflète les efforts d’Oracle pour renforcer sa présence mondiale dans un contexte de concurrence croissante d’autres géants de la technologie.

Les partenariats stratégiques d’Oracle, notamment les nouvelles collaborations avec Amazon Web Services (AWS) et celles existantes avec Microsoft Azure et Google Cloud, devraient renforcer sa croissance dans le cloud.

Ces alliances confèrent à Oracle un avantage concurrentiel unique en augmentant son accessibilité et son évolutivité dans le cloud.

Le partenariat d’Oracle avec AMD pour déployer de nouvelles solutions de calcul haute performance pour les charges de travail d’IA souligne davantage son objectif de capitaliser sur l’IA d’entreprise.

Résultats financiers et perspectives d’avenir

Copy link to section

Oracle a annoncé des résultats meilleurs que prévu pour le premier trimestre de l’exercice 2025, avec un chiffre d’affaires en hausse de 7 % sur un an pour atteindre 13,31 milliards de dollars, dépassant les estimations du consensus.

Le BPA non-GAAP a également dépassé les attentes, atteignant 1,39 $, soutenu par une forte demande pour Oracle Cloud Infrastructure (OCI), qui a enregistré une croissance de 46 % d’une année sur l’autre.

La direction de la société a réitéré ses prévisions de croissance à deux chiffres des revenus, soutenue par l’augmentation des investissements liés au cloud et à l’IA.

Les 99 milliards de dollars d’obligations de performance restantes (RPO) annoncés indiquent des revenus futurs solides.

Évaluation

Copy link to section

Oracle se négocie actuellement à un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 27,8x, proche de ses pairs du cloud comme Salesforce et Microsoft.

Bien que la valorisation actuelle puisse paraître élevée par rapport à la fourchette de négociation historique d’Oracle, les partenariats en expansion et les initiatives d’IA de la société offrent un potentiel de hausse.

De plus, le solide profil de rentabilité de l’entreprise, avec des marges d’exploitation systématiquement supérieures à 40 %, soutient sa valorisation.

Cependant, avec un PER prévisionnel proche de la moyenne de ses pairs, les nouveaux investisseurs pourraient trouver le ratio risque/récompense moins favorable à ces niveaux élevés.

Avec tous ces développements à l’esprit, examinons ce que les graphiques révèlent sur les mouvements de prix d’Oracle et les prochaines étapes potentielles de son rallye haussier.

Est-ce que ça a atteint un plafond ?

Copy link to section

Après être restée dans une fourchette de prix de plus d’un an à partir de juin 2023, l’action d’Oracle a connu une ascension rapide depuis août de cette année, ce qui lui a permis d’atteindre ses récents sommets historiques.

Source: TradingView

Bien que l’action reste forte sur toutes les périodes, elle a récemment fait face à une résistance au-dessus de 178,5 $.

Par conséquent, les investisseurs qui n’ont pas de position sur le titre doivent attendre qu’il clôture quotidiennement au-dessus de cette résistance ou qu’il traverse un retracement avant d’initier de nouvelles positions longues.

Les traders qui envisagent une position courte sur l’action ont entre leurs mains une transaction à faible risque et à forte récompense.

Ils peuvent se positionner à découvert à proximité des niveaux actuels, près de 176 $, avec un stop loss à 180,2 $.

Si l’action commence à perdre son élan par rapport aux niveaux actuels, elle peut tomber à son support à court terme proche de 154,6 $, où l’on peut prendre des bénéfices.