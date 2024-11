L’accessibilité est-elle le moteur de l’avenir du marché automobile américain ?

La tendance croissante vers des véhicules dont le prix se situe entre 20 000 et 30 000 dollars remodèle le paysage du marché automobile américain.

Selon les analystes automobiles, un « changement d’accessibilité » se produit alors que de plus en plus d’acheteurs reconsidèrent la nécessité de payer le prix moyen de 47 000 $ pour des voitures neuves, soit une augmentation de plus de 20 % par rapport aux niveaux d’avant la pandémie.

Aux taux actuels, l’achat d’une nouvelle voiture à ce prix coûterait à l’acheteur moyen environ 737 $ par mois, en supposant un prêt financé à 7,1 % sur près de six ans, selon les données d’Edmunds.com.

Pour beaucoup, il s’agit d’un effort financier trop important, ce qui les incite à se tourner vers des modèles plus petits et plus abordables.

Mais ce ne sont pas seulement les acheteurs qui ne peuvent pas se permettre un véhicule de 47 000 $ qui recherchent des alternatives moins chères.

De nombreux consommateurs pourraient se permettre un prix plus élevé, mais n’en voient tout simplement pas l’intérêt.

Ce changement de mentalité incite les constructeurs automobiles américains à repenser leurs stratégies, alors que les ventes de voitures neuves n’ont augmenté que de 1 % en septembre par rapport à l’année dernière.

Si cette tendance persiste, elle pourrait forcer les constructeurs à augmenter les remises et à baisser les prix des véhicules, ce qui exercerait une pression sur les marges bénéficiaires de l’ensemble du secteur.

Kevin Roberts, directeur de l’intelligence de marché chez CarGurus, un site d’achat automobile populaire, attribue ce changement à l’incertitude économique et aux taux d’intérêt constamment élevés, qui ont maintenu les prix des véhicules à un niveau élevé.

« Les consommateurs deviennent plus prudents face à l’incertitude économique, aux taux d’intérêt toujours élevés et aux prix des véhicules qui restent élevés », a-t-il déclaré à l’Associated Press.

L’essor des véhicules à petit prix

Les fabricants ont réagi en offrant des remises plus importantes sur de nombreux modèles plus chers, avec des incitations moyennes doublant presque pour atteindre 1 812 $ au cours de l’année écoulée, selon Edmunds.

General Motors, par exemple, a maintenu les prix de ses véhicules à environ 49 000 dollars entre juillet et septembre, ce qui lui a permis d’augmenter de 900 millions de dollars son bénéfice avant impôts. Le constructeur automobile ne prévoit toutefois pas de maintenir ces gains au quatrième trimestre.

Il est intéressant de noter que les ventes de véhicules dont le prix se situe entre 20 000 et 30 000 dollars ont représenté 43 % de la croissance des ventes de voitures neuves jusqu’en septembre, soit la part la plus importante pour ce segment en quatre ans.

Cox Automotive rapporte que les voitures compactes et sous-compactes et les SUV connaissent leur croissance la plus rapide depuis 2018, les modèles abordables gagnant du terrain sur le marché.

En fait, la demande renouvelée de véhicules économiques reflète les tendances d’avant la pandémie.

En 2018, les véhicules compacts et sous-compacts représentaient près de 35 % de toutes les ventes de voitures neuves aux États-Unis.

Cependant, la pénurie de semi-conducteurs liée à la pandémie a forcé les constructeurs automobiles à donner la priorité à la production de camions et de SUV plus chers, ce qui a entraîné une chute de la part des véhicules abordables à moins de 30 % d’ici 2022.

Maintenant que les conditions du marché se sont stabilisées, cette part a rebondi à 34 % cette année.

Les voitures compactes font leur retour

Le rebond des ventes de petits véhicules a été significatif.

Les ventes de berlines compactes, par exemple, ont bondi de 16,7 % sur un an jusqu’en septembre. En revanche, les ventes de pick-up et de SUV de plus grande taille ont progressé à un rythme beaucoup plus lent, les gros camions enregistrant une croissance inférieure à 6 % et les gros SUV n’ayant pratiquement pas progressé, selon CarGurus.

Il convient de noter que le véhicule le plus vendu aux États-Unis reste le camion Ford Série F, qui poursuit son règne en tant que meilleur vendeur depuis près de cinq décennies.

Cependant, le pick-up Ram de Stellantis, traditionnellement le troisième meilleur vendeur, est tombé à la sixième place, dépassé par des modèles plus abordables comme le Toyota RAV4, le Honda CR-V et le Model Y de Tesla, qui bénéficie d’un crédit d’impôt de 7 500 dollars américains.

La tendance vers l’accessibilité a pris les constructeurs automobiles par surprise, car nombre d’entre eux se sont retrouvés avec un stock trop important de camions et de VUS coûteux.

Stellantis, qui produit des véhicules Chrysler, Jeep et Ram, a même prévenu que cette tendance pourrait avoir un impact négatif sur sa rentabilité cette année.

Les taux d’intérêt élevés modifient le comportement des acheteurs

Certaines entreprises, comme Chevrolet, ont anticipé l’évolution vers des véhicules plus économiques.

La marque a lancé une version redessinée du SUV compact Trax au printemps 2023, se positionnant bien pour capitaliser sur la tendance.

Les ventes du Trax ont augmenté de 130 % cette année, ce qui en fait le SUV sous-compact le plus vendu aux États-Unis, selon Mike MacPhee, directeur des opérations de vente de Chevrolet.

Malgré ce changement, l’avenir du marché reste incertain.

Comme le souligne Charlie Chesbrough, économiste en chef chez Cox Automotive, les baisses potentielles des taux d’intérêt pourraient éventuellement réduire les coûts des prêts automobiles, ce qui pourrait inciter les consommateurs à revenir vers des véhicules plus gros et plus chers.

« Les tendances commenceront probablement à changer si ces taux d’intérêt commencent à baisser », a déclaré Chesbrough à AP.

Nous verrons les consommateurs commencer à se tourner vers ces véhicules plus grands.

Pour l’instant, de nombreux acheteurs optent pour des véhicules plus petits et plus abordables, alors qu’ils doivent faire face à la hausse des taux de prêt, à l’augmentation des coûts d’assurance et à des perspectives économiques prudentes.

Il reste à voir si cette tendance perdurera ou s’atténuera avec l’évolution des conditions du marché.