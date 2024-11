Le milliardaire Michael Saylor : « Tout comme Satoshi, je donne mes Bitcoins à la civilisation »

Dans une récente interview avec Markets with Madison, le cofondateur de MicroStrategy, Michael Saylor, a révélé sa motivation pour investir massivement dans Bitcoin.

L’intention de Saylor de laisser sa richesse considérable au monde a attiré l’attention, en particulier au sein de la communauté crypto.

Inspiré par le mystérieux créateur du Bitcoin, Satoshi Nakamoto, Saylor envisage le rôle du Bitcoin dans le futur comme révolutionnaire, comparant son importance à des innovations comme l’acier et l’électricité. Il a déclaré :

Je suis célibataire. Je n’ai pas d’enfants. Quand je ne serai plus là, je ne serai plus là. Tout comme Satoshi a laissé un million de Bitcoins à l’Univers, je laisse tout ce que j’ai à la civilisation, mais il me vient à l’esprit que 8 milliards de personnes avec de l’acier crypto ou de l’acier économique peuvent construire quelque chose de bien plus grandiose au 21e siècle que tous les économistes du 20e siècle qui se débattent avec de l’argile et de la barbe à papa.

Alors que beaucoup perçoivent le Bitcoin comme un investissement, Saylor le considère comme une entreprise de « richesse pour l’humanité ».

Sans héritiers directs, son engagement envers la philanthropie est fondé sur une profonde admiration pour la vision de Nakamoto.

Cette perspective a façonné les décisions stratégiques de Saylor chez MicroStrategy, ce qui en fait l’un des plus grands détenteurs de Bitcoin au monde.

Son objectif est de transformer MicroStrategy en une « banque Bitcoin », garantissant la place de Bitcoin en tant que réserve de valeur stable au milieu des incertitudes économiques.

Pourquoi l’admiration de Saylor pour Satoshi Nakamoto est importante

L’engagement de Saylor envers Bitcoin s’étend au-delà du simple retour sur investissement.

Son inspiration de Satoshi Nakamoto reflète une croyance dans le potentiel de Bitcoin à provoquer un changement sociétal significatif.

Pour Saylor, la décision de Nakamoto de rester anonyme souligne une quête désintéressée de création d’un système financier décentralisé.

L’alignement de Saylor avec cette éthique est évident dans sa décision de canaliser sa richesse pour soutenir l’écosystème Bitcoin.

De nombreux acteurs du secteur des crypto-monnaies voient cela comme une caractéristique déterminante de sa stratégie, visant à avoir un impact plus large sur le paysage des actifs numériques.

Les avoirs en Bitcoin de MicroStrategy

La stratégie d’acquisition agressive de MicroStrategy l’a positionnée comme une société publique leader dans la propriété de Bitcoin.

À l’heure actuelle, la société détient environ 252 220 BTC, évalués à environ 16,89 milliards de dollars. Cela représente environ 1,201 % du total des bitcoins en circulation.

Depuis août 2020, les avoirs de MicroStrategy ont augmenté régulièrement, commençant avec 21 454 BTC et atteignant plus de 91 000 BTC à la mi-2021.

En janvier 2022, les avoirs de la société avaient doublé pour atteindre 125 051 BTC, démontrant une position haussière à long terme sur Bitcoin.

Entre novembre 2023 et juillet 2024, les avoirs de MicroStrategy sont passés de 152 400 BTC à 226 500 BTC, démontrant sa croyance persistante dans le potentiel de Bitcoin.

Au cours du mois dernier seulement, la société a acheté 25 720 BTC supplémentaires, reflétant une confiance croissante dans l’avenir de la monnaie numérique.

L’enthousiasme de Saylor pour Bitcoin en tant que réserve de valeur repose sur une perspective critique des monnaies fiduciaires.

Il soutient que les monnaies traditionnelles perdent inévitablement de la valeur au fil du temps en raison des pressions inflationnistes.

Le Bitcoin, en revanche, est considéré par Saylor comme une « batterie qui ne perd jamais sa charge », ce qui en fait un actif potentiellement stable dans des climats économiques incertains.

Il estime que les propriétés uniques du Bitcoin pourraient répondre à de nombreux défis économiques mondiaux, offrant ainsi une nouvelle forme de stabilité financière aux générations futures.

Transformer MicroStrategy en une « banque Bitcoin »

Un élément clé de la vision de Saylor consiste à faire évoluer MicroStrategy vers une « banque Bitcoin ».

Ce changement par rapport à ses racines d’entreprise de logiciels est motivé par la conviction que Bitcoin offre un potentiel à long terme sans précédent.

En accumulant d’importantes réserves de Bitcoin, MicroStrategy vise à tirer parti de sa position sur le marché des crypto-monnaies, redéfinissant potentiellement la manière dont les entreprises intègrent les actifs numériques dans leurs modèles commerciaux.

Cette transformation met en évidence la stratégie de l’entreprise visant à devenir un acteur majeur de l’écosystème Bitcoin, en offrant aux clients entreprises et aux investisseurs individuels un accès à cette nouvelle forme d’actif financier.

Le plan de Saylor visant à laisser un impact durable sur le monde grâce à Bitcoin est sur le point d’inspirer la prochaine génération de passionnés et de dirigeants de crypto-monnaie.

Son souci de construire une vision à long terme plutôt que de simples gains à court terme le distingue de nombreux acteurs du secteur des actifs numériques.

En donnant la priorité au potentiel plus large du Bitcoin, l’approche de Saylor pourrait encourager davantage d’entreprises à explorer des stratégies innovantes au sein du secteur des crypto-monnaies, favorisant ainsi une adoption et une compréhension plus larges du rôle du Bitcoin dans l’économie mondiale.