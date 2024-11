Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Lors d’un récent sommet, le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a souligné la nécessité de créer de nouveaux systèmes de paiement pour les pays BRICS.

Advertisement Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

Il a souligné l’importance de l’indépendance financière et a suggéré que leur nouvelle banque de développement pourrait être une alternative viable aux institutions conventionnelles de Bretton Woods.

Advertisement

Lula, s’exprimant par liaison vidéo en raison d’une récente blessure à la tête, a souligné l’importance d’un système financier multipolaire qui reflète les objectifs du groupe BRICS pour l’économie mondiale.

Il a préconisé une approche sérieuse et prudente de cette question, appuyée par une expertise technologique, et a recommandé une action rapide.

Les BRICS peuvent-ils conduire au développement économique et à une importance mondiale ?

Copy link to section

Lula a souligné le rôle crucial des BRICS dans la réforme de la structure financière internationale, s’éloignant d’un paradigme dans lequel les pays en développement aident principalement les pays industrialisés.

Il a souligné la contribution du bloc au progrès économique mondial et son rôle dans le développement d’un environnement commercial international plus équitable.

Outre les sujets économiques, Lula a réitéré ses appels à des négociations diplomatiques entre la Russie et l’Ukraine et a dénoncé les actions militaires d’Israël à Gaza.

Il a mis en garde contre une éventuelle escalade du conflit en Cisjordanie et au Liban. Son insistance sur la diplomatie s’inscrit dans la mission des BRICS qui est d’encourager le dialogue et de résoudre pacifiquement les conflits mondiaux.

Croissance des BRICS et leadership russe

Copy link to section

Composé à l’origine du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et plus tard de l’Afrique du Sud, le groupe diplomatique des BRICS s’est depuis élargi pour inclure des pays comme l’Égypte, l’Éthiopie, l’Iran et les Émirats arabes unis.

Le président russe Vladimir Poutine a joué un rôle clé dans le renforcement de la stature des BRICS en tant que contrepoids à l’influence occidentale dans la politique et le commerce mondiaux.

Les propositions du président Lula da Silva pour de nouvelles stratégies financières parmi les pays BRICS constituent une avancée significative vers l’autonomie financière et la réforme du système économique mondial.

Alors que les BRICS continuent d’accroître leur impact et de faire pression pour trouver des solutions diplomatiques aux conflits mondiaux, leur contribution à la promotion d’un monde multipolaire devient de plus en plus vitale.

Position du Brésil sur la tentative du Venezuela de rejoindre les BRICS

Copy link to section

Afin de réduire son isolement sur la scène internationale, notamment après les récentes élections présidentielles, le gouvernement vénézuélien s’apprête à rejoindre le groupe BRICS, qui comprend des pays comme l’Inde, la Russie, l’Iran, la Chine, l’Afrique du Sud et le Brésil.

Elle se heurte cependant à une forte opposition de la part du Brésil, un pays qui était autrefois considéré comme un soutien.

Selon certaines informations, le président Luiz Inacio Lula Da Silva aurait ordonné à son ministre des Affaires étrangères, Mauro Vieira, de rejeter la demande d’adhésion du Venezuela.

De plus, Celso Amorim, un conseiller clé en affaires internationales de l’administration brésilienne, a exprimé ses inquiétudes quant à l’adhésion du Venezuela au groupe.

Il a souligné la nécessité de faire preuve de prudence pour garantir que les BRICS ne se développent pas trop rapidement.

Alors que la Russie, la Chine et l’Iran entretiennent des relations étroites avec le Venezuela, le rôle important du Brésil en Amérique du Sud rend son point de vue particulièrement impactant dans cette situation.

Une décision du Brésil de refuser l’entrée du Venezuela pourrait entraver considérablement les efforts diplomatiques du pays et mettre en évidence l’hésitation d’une grande partie de la communauté internationale à ignorer les événements des élections présidentielles du 28 juillet.