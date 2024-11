L’Inde envisage-t-elle d’interdire les cryptomonnaies ?

L’Inde est sur le point de prendre une décision cruciale concernant les crypto-monnaies alors que le gouvernement envisage une éventuelle interdiction des monnaies numériques privées.

L’accent est désormais mis sur le développement d’une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) – la roupie numérique.

Ce changement de politique possible pourrait remodeler le paysage financier numérique de l’Inde, en soulignant les avantages d’une monnaie numérique soutenue par l’État par rapport aux alternatives non réglementées.

L’intérêt croissant pour les CBDC intervient dans un contexte d’inquiétudes concernant l’utilisation abusive des crypto-monnaies, suscitant un dialogue national sur l’avenir des transactions numériques en Inde.

L’Inde accorde une importance croissante aux CBDC

Le gouvernement indien n’a pas encore fait de déclaration officielle, mais de nombreux décideurs politiques suggèrent que les crypto-monnaies présentent des risques importants, notamment le potentiel de blanchiment d’argent et l’instabilité du marché.

En revanche, une CBDC comme la roupie numérique est considérée comme offrant les avantages des paiements numériques, tels que des transactions plus rapides et une dépendance réduite aux espèces, sans les risques de sécurité associés.

Alors que la Reserve Bank of India (RBI) pilote le développement de la roupie numérique, les régulateurs financiers du pays visent à fournir une monnaie numérique réglementée et stable.

En juillet 2024, Ajay Seth, secrétaire indien aux Affaires économiques, a souligné qu’un groupe interministériel travaillait sur un document d’orientation complet sur les crypto-monnaies.

Cette équipe comprend des représentants de la RBI et du Securities and Exchange Board of India (SEBI).

La publication prévue de ce document d’orientation en septembre a été retardée, créant une incertitude quant à la position finale de l’Inde.

Si l’interdiction proposée entre en vigueur, elle pourrait conduire à une réglementation stricte contre les crypto-monnaies privées, consolidant la roupie numérique comme principale option de monnaie numérique du pays.

La RBI vise 1 million de transactions d’ici la fin de l’année en faveur de la roupie numérique

La RBI a été à l’avant-garde des efforts visant à promouvoir l’utilisation de détail de la roupie numérique, avec pour objectif d’atteindre un million de transactions quotidiennes d’ici décembre 2024.

Bien que le volume actuel des transactions soit d’environ 18 000 par jour, la RBI s’efforce d’améliorer la convivialité de la roupie numérique grâce à des fonctionnalités telles que les transactions hors ligne.

Des projets sont également en cours pour intégrer la roupie numérique à l’interface de paiement unifiée de l’Inde (UPI), dans le but de rendre les paiements numériques plus fluides et plus accessibles à la population.

La transition de l’Inde vers la roupie numérique reflète ses ambitions plus larges en matière de finance numérique.

Avec plus de 5 millions d’utilisateurs et 16 banques participantes, la roupie numérique devient rapidement une partie intégrante du système financier du pays.

Les efforts continus visant à stimuler l’adoption par les utilisateurs et le volume des transactions soulignent l’engagement de la RBI à faire de la roupie numérique une alternative viable aux crypto-monnaies privées, offrant une option de paiement numérique plus stable et réglementée.

Une interdiction potentielle des crypto-monnaies en Inde pourrait marquer un changement important dans l’écosystème financier du pays.

Pour les amateurs de monnaie numérique, la roupie numérique offre une alternative réglementée qui combine la commodité des transactions numériques avec la surveillance d’une autorité centrale.

Cette évolution vers les CBDC, tout en réduisant les risques tels que la volatilité du marché, peut limiter la liberté associée aux crypto-monnaies décentralisées.

La décision politique finale pourrait donc potentiellement redéfinir la manière dont l’Inde s’engage avec les monnaies numériques, créant ainsi un précédent pour d’autres marchés émergents envisageant des mesures similaires.