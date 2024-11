Pourquoi Microsoft a-t-il du mal à retenir ses employés femmes et issus de minorités ?

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Microsoft Corp. rencontre de plus en plus de difficultés pour conserver ses employés féminins, noirs et latinos, malgré ses efforts continus pour promouvoir une main-d’œuvre diversifiée.

Selon le dernier rapport sur la diversité et l’inclusion de l’entreprise, qui mesure les départs volontaires et involontaires, ces groupes partent à un rythme accéléré, ce qui pose des défis pour les initiatives de diversité du géant de la technologie.

Pour l’exercice clos le 30 juin, les femmes ont représenté 32,7 % des départs, contre 31 % l’année précédente.

Les travailleurs noirs représentaient 10 % des sorties aux États-Unis, contre 8,7 % en 2023, tandis que les départs latinos ont grimpé à 9,8 % contre 8 %.

En revanche, le rapport note que moins d’employés masculins et asiatiques ont quitté l’entreprise au cours de la même période.

Le braconnage et les changements d’activité sont cités comme causes

Microsoft a attribué cette tendance croissante aux départs à une combinaison de facteurs, notamment un débauchage accru par des entreprises concurrentes et un changement stratégique dans ses activités de vente au détail physiques et en ligne, qui ont historiquement employé une main-d’œuvre plus diversifiée.

Lindsay-Rae McIntyre, directrice de la diversité chez Microsoft, a reconnu ce défi lors d’une interview. « Une fois que ces talents arrivent chez Microsoft, nous savons que nous devons faire plus », a-t-elle déclaré, selon un rapport de Bloomberg.

« Cela inclut la mise à disposition de mentors et d’options de carrière qui leur donnent une raison permanente d’investir et de rester chez Microsoft. »

McIntyre a également souligné le nombre croissant d’emplois dans les centres de données de cloud computing, qui sont répartis sur différents sites géographiques.

Ces rôles, a-t-elle noté, offrent des opportunités d’améliorer la diversité dans le recrutement, mais nécessitent également des efforts accrus pour retenir ces employés à long terme.

La diversité est cruciale pour le développement des produits d’IA

Les enjeux des efforts de Microsoft en matière de diversité sont élevés, d’autant plus que l’entreprise s’efforce de garantir que ses nouveaux produits d’intelligence artificielle soient exempts de préjugés raciaux, sexistes et autres.

« Il faudra de nombreuses perspectives pour donner naissance à une IA de confiance avec laquelle tout le monde voudra interagir », a déclaré McIntyre.

Microsoft n’est pas la seule à être confrontée à ce problème. Peu d’entreprises divulguent des données sur la rétention des employés, ventilées par catégories raciales et sexuelles.

Cependant, l’année dernière, BlackRock Inc. a publié un audit montrant que les taux de départ élevés parmi les dirigeants noirs et latinos annulaient presque les progrès de l’entreprise dans la diversification de ses rangs de direction.

Alors que Microsoft est confrontée à ces défis de rétention, sa capacité à les relever sera cruciale pour la diversité future de ses effectifs et l’inclusivité de ses produits d’IA.