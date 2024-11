UNI envisage un rebond précoce grâce au lancement du pont sans autorisation d’Uniswap sur neuf réseaux

S’appuyant sur l’élan du récent lancement d’Unichain, l’échange décentralisé Uniswap a lancé un service de pontage sans autorisation.

Le nouveau produit vise à renforcer l’interopérabilité, permettant aux utilisateurs du DEX de se connecter à neuf chaînes.

Le DEX a révélé que le pont sans autorisation via le portefeuille et l’interface Uniswap est actif.

Les utilisateurs peuvent se connecter à Ethereum, Arbitrum, Base, Polygon, ZKsync, World Chain, Blast, Zora et OP Mainnet.

L’échange décentralisé vise à résoudre les problèmes des individus utilisant plusieurs réseaux avec des interfaces divisées pour gérer les actifs numériques.

Alimentée par le protocole Across, la chaîne de pont sans autorisation permettra au DEX de devancer ses concurrents. Selon Uniswap,

Across est un pont sans autorisation qui fonctionne via un réseau décentralisé de pools de liquidités et de relais.

Ce système permet une mise en place rapide et sécurisée du pont, en quelques secondes et non en quelques minutes.