Y a-t-il d’autres gains à venir pour AppLovin ?

AppLovin Corp (NASDAQ : APP) poursuit son ascension remarquable, atteignant quotidiennement de nouveaux sommets historiques, dont un pic de 163,13 $ hier.

Le 22 octobre, Loop Capital a initié une couverture sur l’action avec une note « Acheter » et un objectif de cours de 181 $.

L’analyste Rob Sanderson a souligné le rôle indispensable d’AppLovin dans l’industrie du jeu mobile et sa position émergente dans le big data et l’IA.

Il a noté que malgré la croissance impressionnante du titre et sa récente percée, il reste relativement méconnu et mal compris.

Sanderson a également comparé AppLovin à The Trade Desk, soulignant que l’activité logicielle d’AppLovin est plus importante avec des marges plus élevées.

Il a suggéré qu’une expansion dans la publicité en ligne pourrait considérablement augmenter le marché total adressable de l’entreprise.

AppLovin : de solides résultats attendus au troisième trimestre

La société devrait publier ses résultats du troisième trimestre le 6 novembre, et les attentes sont élevées. Treize analystes de Wall Street qui couvrent le titre prévoient un bénéfice par action (BPA) de 1,21 $ sur un chiffre d’affaires de 1,13 milliard de dollars.

Cela représente une augmentation substantielle par rapport au BPA de 0,30 $ sur un chiffre d’affaires de 864,3 millions $ rapporté au troisième trimestre de l’année précédente.

Il convient de noter que les 13 analystes ont tous révisé à la hausse leurs estimations de BPA au cours des 90 derniers jours, reflétant une forte confiance dans les performances d’AppLovin.

Des notes d’analystes et des objectifs de cours mitigés pour AppLovin

Bien que l’introduction en bourse de Loop Capital ajoute une perspective positive, d’autres analystes ont des opinions divergentes.

Le 14 octobre, Goldman Sachs a abaissé la note de l’action de « Acheter » à « Neutre », même si elle a légèrement augmenté l’objectif de cours de 147 $ à 150 $.

L’analyste Eric Sheridan a souligné qu’après une augmentation de 113 % depuis le dernier rapport sur les bénéfices, le profil risque-récompense est devenu plus équilibré.

Il a reconnu la solide exécution et la rentabilité de l’entreprise, mais a conseillé la prudence avant les résultats du troisième trimestre.

Morgan Stanley a maintenu sa notation « Equal-weight » mais a relevé son objectif de cours de 80 $ à 110 $.

L’analyste Matthew Cost a remis en question la durabilité de l’objectif ambitieux d’AppLovin de développer son activité publicitaire de 20 à 30 %, en particulier lorsque les dépenses de consommation en jeux mobiles ne devraient augmenter que de 5 %.

Il a noté que même si l’entreprise a récemment acquis un avantage significatif, le maintien de cette croissance pourrait nécessiter de surpasser des concurrents comme Meta et Google.

Contrairement aux opinions prudentes, Citi a augmenté son objectif de cours de 110 $ à 155 $, citant une confiance accrue dans la capacité d’AppLovin à réaliser une croissance des revenus de plus de 20 %.

L’analyste Jason Bazinet a souligné plusieurs voies de croissance, notamment des gains de parts de marché supplémentaires dans les dépenses publicitaires liées aux jeux mobiles, des taux de participation plus élevés et une expansion dans la publicité en ligne.

UBS a également reclassé le titre de « Neutre » à « Acheter », augmentant l’objectif de cours de 100 $ à 145 $.

Les analystes ont exprimé une meilleure visibilité sur la croissance des revenus à moyen terme et un potentiel de hausse grâce à l’expansion dans de nouveaux secteurs verticaux comme le commerce électronique.

AppLovin : les fondamentaux de l’entreprise montrent une croissance robuste

Les performances financières d’AppLovin ont été solides. Au deuxième trimestre 2024, la société a déclaré un chiffre d’affaires de 1,08 milliard de dollars, soit une augmentation de 44 % par rapport à l’année précédente, principalement grâce à son segment de logiciels.

L’EBITDA ajusté a augmenté de 80 % pour atteindre 601 millions de dollars, ce qui se traduit par une marge d’EBITDA ajusté de 56 %, contre 52 % au trimestre précédent.

La plateforme logicielle a contribué à hauteur de 711 millions de dollars au chiffre d’affaires et de 520 millions de dollars à l’EBITDA ajusté avec une marge de 73 %.

Cette croissance est attribuée aux améliorations apportées à leur système AXON, améliorant la capacité de la plateforme à identifier les utilisateurs à forte valeur ajoutée pour les annonceurs.

Actions APP : indicateurs de valorisation

L’appréciation rapide du titre a conduit à des multiples de valorisation plus élevés. Certains analystes mettent en garde contre le fait que le titre pourrait avoir dépassé ses fondamentaux.

Par exemple, en utilisant une analyse des flux de trésorerie actualisés avec des hypothèses optimistes, l’action semble toujours surévaluée d’environ 10 à 20 %.

Le modèle de Morningstar suggère également une juste valeur inférieure au prix de négociation actuel.

Toutefois, les indicateurs prospectifs indiquent une diminution significative du ratio cours/bénéfice dans les années à venir, ce qui suggère que la valorisation pourrait devenir plus raisonnable si la croissance se poursuit comme prévu.

Les ventes d’initiés suscitent des inquiétudes

Les récentes transactions d’initiés ont suscité l’étonnement de certains. Le PDG a vendu des actions d’une valeur de 21,5 millions de dollars, et d’autres dirigeants ont également vendu des parts importantes récemment.

Bien que les ventes d’initiés puissent avoir diverses raisons, des ventes substantielles peuvent indiquer que les initiés estiment que le potentiel de hausse de l’action est limité à court terme.

L’ascension d’AppLovin vers de nouveaux sommets est soutenue par de solides performances financières, des plans d’expansion stratégiques et un sentiment positif des analystes, bien qu’avec quelques mises en garde.

Le prochain rapport sur les résultats du troisième trimestre sera un indicateur crucial pour savoir si l’entreprise peut répondre aux attentes élevées des analystes et justifier sa valorisation actuelle.

Alors que l’action atteint de nouveaux sommets historiques et que des développements importants se profilent à l’horizon, c’est le moment opportun d’examiner les facteurs techniques qui pourraient influencer sa trajectoire future.

Rendement triplé depuis le début de l’année : forte dynamique haussière pour APP

AppLovin a été l’une des actions technologiques à grande capitalisation les plus performantes cette année, avec une hausse de près de trois fois jusqu’à présent.

Alors que l’action atteint chaque jour de nouveaux sommets historiques, elle affiche une dynamique haussière exceptionnelle sur toutes les périodes.

Source: TradingView

Considérant que les investisseurs et les traders ayant une vision haussière peuvent acheter l’action aux niveaux actuels.

Toutefois, les investisseurs prudents ayant une vision haussière peuvent attendre un retracement ou un léger repli vers les niveaux de 138 $ avant d’initier de nouvelles positions longues.

Les traders qui souhaitent prendre la position opposée doivent s’abstenir de le faire avec une forte dynamique à la hausse affichée sur les graphiques à court terme.

Une position courte ne doit être envisagée que si l’action rencontre une résistance et commence à faire des hauts et des bas plus bas.