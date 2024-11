Gambaryan, de Binance, libéré après 8 mois de prison au Nigéria

Le responsable de la conformité en matière de criminalité financière de Binance a quitté le Nigeria après avoir passé près de huit mois dans la tristement célèbre prison de Kuje, accusé de blanchiment d’argent.

Le 23 octobre, le gouvernement nigérian a abandonné toutes les charges contre Tigran Gambaryan, après des mois d’appels de la part des législateurs américains et des participants de l’industrie de la cryptographie.

Selon les médias locaux, la Haute Cour fédérale d’Abuja a retiré les accusations contre le dirigeant de Binance car il n’occupait pas un rôle clé au sein de l’entreprise.

Les charges ont été abandonnées deux jours avant l’audience prévue le 25 octobre, apparemment pour éviter d’attirer l’attention du public.

Dans une déclaration à Invezz, le PDG de Binance, Richard Teng, a salué la nouvelle de la libération de Gambaryan en déclarant :

Nous sommes profondément soulagés et reconnaissants que Tigran Gambaryan ait finalement été libéré après avoir enduré près de huit mois de détention au Nigéria. Tout au long de cette période difficile, Tigran a fait preuve d’une immense force et nous saluons sa résilience face à une adversité aussi grave. Nous sommes profondément reconnaissants à tous ceux qui ont consacré d’innombrables heures à soutenir la libération de Tigran.

Concernant l’avenir de Binance au Nigeria, Teng a ajouté que la société « reste déterminée à collaborer avec les régulateurs mondiaux » et est « impatiente de laisser cet épisode derrière nous et de continuer à travailler vers un avenir meilleur pour l’industrie de la blockchain dans le monde entier ».

Gambrayan libéré pour raisons de santé ?

Alors que le procureur du gouvernement nigérian, la Commission des crimes économiques et financiers, affirme que les charges ont été abandonnées en raison de l’implication limitée de Gambaryan dans les activités quotidiennes de Binance, qui étaient au centre des poursuites, certains rapports suggèrent que la détérioration de la santé du dirigeant pourrait avoir contribué à sa libération.

Selon certaines informations, Gambaryan aurait été détenu dans des conditions inhumaines, ce qui aurait entraîné plusieurs complications de santé, notamment le paludisme et des problèmes liés à une hernie discale qui a nécessité une intervention chirurgicale. Son état s’est aggravé en raison du manque de soins médicaux adéquats, comme cela a été signalé à plusieurs reprises.

Comme l’a déjà rapporté Invezz, une vidéo a fait surface début septembre montrant Gambaryan comparaissant devant le tribunal, incapable de marcher après s’être vu refuser un fauteuil roulant. La vidéo montre même un garde refusant de l’aider, obligeant Gambaryan à se contenter d’une seule béquille.

On pouvait entendre un Gambaryan bouleversé dire : « On lui a dit de ne pas m’aider. Il a dit qu’il y avait des instructions… Pourquoi ne pouvais-je pas utiliser un foutu fauteuil roulant ? C’est un spectacle. »

Appels à la libération de Gambaryan

Au moment où la vidéo a fait surface, Teng a critiqué la manière dont Gambarayan était traité et a qualifié la situation d’« inhumaine » et a condamné sa libération immédiate afin qu’il puisse suivre un traitement médical approprié aux États-Unis.

Avant cela, la détention continue du dirigeant avait déjà attiré l’attention internationale avec des appels de législateurs américains demandant l’intervention du président Joe Biden.

En juin, les législateurs Chrissy Houlahan et French Hill ont rendu visite à Gambrayan en prison et ont demandé sa libération immédiate, affirmant qu’il avait perdu du poids et souffrait de paludisme et de double pneumonie.

Par la suite, en septembre, des rapports ont fait état de conversations privées entre des membres du gouvernement américain et le président, le ministre des Finances, le procureur général et le ministre du Commerce du Nigéria, plaidant en faveur de la libération de Gambaryan.

L’affaire du Nigéria contre Binance

Les problèmes de Binance au Nigeria ont commencé en septembre 2023, après que la Securities and Exchange Commission du Nigeria a publié un avertissement indiquant que Binance Nigeria Limited n’était « ni enregistrée ni réglementée par la Commission », rendant ses opérations au Nigeria illégales.

En février 2024, la Banque centrale du Nigéria a exprimé ses inquiétudes concernant les fonds intraçables circulant via Binance.

Le gouverneur de la CBN, Olayemi Cardoso, a révélé qu’environ 26 milliards de dollars avaient été traités via Binance Nigeria en un an, les sources de ces fonds restant non identifiées.

Gambaryan a été arrêté aux côtés de son collègue et directeur régional de Binance, Nadeem Anjarwalla, le 26 février après que les dirigeants se soient rendus au Nigéria pour aider à la défense de Binance contre les accusations d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent.

Alors qu’Anjarwalla a réussi à échapper à la détention grâce à un faux passeport en mars, Gambaryan est resté en détention à la prison de Kuje, accusé d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent.

En mai, le PDG de Binance, Richard Teng, a révélé que des responsables nigérians avaient contacté l’équipe de la bourse, proposant un règlement cryptographique secret avant la réunion qui a conduit à l’arrestation de Gambaryan, une offre que Binance a finalement rejetée.

Tout au long de l’affaire, la libération sous caution de Gambaryan s’est vue refuser deux fois : une fois en mai, lorsque le tribunal a estimé qu’il risquait de s’enfuir, et une autre fois en octobre, lorsque sa demande de libération sous caution pour raisons médicales a été rejetée.

Le juge a statué que l’état de santé d’un détenu ne donne pas automatiquement droit à sa libération.

Au moment de la mise sous presse, Binance est toujours confronté à quatre accusations d’évasion fiscale, notamment pour ne pas s’être enregistré auprès du Federal Inland Revenue Service du Nigeria.