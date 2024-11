La mise à niveau « Verge » d’Ethereum pourrait permettre la création de nœuds sur des montres intelligentes

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Vitalik Buterin affirme que les nœuds Ethereum pourraient bientôt fonctionner sur des montres intelligentes et devenir plus accessibles aux stakers solo, grâce à la prochaine mise à niveau du réseau, « The Verge ».

The Verge vise à rendre Ethereum plus sûr et accessible en réduisant les exigences matérielles des nœuds.

Dans son dernier blog, Vitalik a déclaré que la mise à niveau permettra à des appareils aussi petits qu’un smartphone ou une montre connectée d’exécuter des nœuds Ethereum.

Rendre les nœuds moins gourmands en ressources

Les nœuds Ethereum sont des ordinateurs qui participent au réseau Ethereum en validant, vérifiant et partageant des données liées aux transactions blockchain et aux contrats intelligents.

Ces nœuds conservent une copie de la blockchain Ethereum, garantissant la décentralisation, la sécurité et la transparence du réseau.

Actuellement, l’exploitation d’un nœud Ethereum nécessite des centaines de gigaoctets de données d’état, ce qui la rend gourmande en ressources pour de nombreux appareils.

Cependant, cela devrait changer avec l’introduction de la « vérification sans état », qui permet aux nœuds de vérifier les blocs sans stocker de grandes quantités de données.

La vérification sans état éliminera la nécessité pour les nœuds de stocker l’intégralité de la blockchain, rendant ainsi la vérification complète de la chaîne abordable.

Cela pourrait réduire les barrières techniques pour les stakers solo et les autres personnes intéressées à participer au réseau.

Selon Buterin, cette mise à niveau rendra le fonctionnement des nœuds plus abordable et accessible, permettant potentiellement à « chaque portefeuille mobile, portefeuille de navigateur et même montre intelligente » de vérifier la blockchain par défaut.

À l’heure actuelle, les réseaux blockchain comme Celo permettent d’exploiter des nœuds sur des smartphones, tandis que le concurrent direct d’Ethereum, Solana, a introduit des nœuds légers qui fonctionnent sur des appareils moins puissants.

Un élément clé de The Verge est la mise en œuvre des arbres Verkle, une structure cryptographique qui réduira la taille des preuves, permettant ainsi une validation sans état.

Cependant, les arbres de Verkle présentent une vulnérabilité connue à l’informatique quantique, ce qui pourrait devenir un problème à l’avenir.

Le cofondateur d’Ethereum l’a reconnu, ajoutant que si les arbres Verkle remplacent les arbres KECCAK Merkle Patricia actuels, ils devront éventuellement être remplacés à nouveau en raison des risques liés à l’informatique quantique.

Pour contrer cela, les développeurs d’Ethereum explorent l’utilisation d’arbres de hachage binaires basés sur STARK, qui offrent une option plus sûre et évolutive.

Cela est considéré comme une meilleure solution à long terme pour répondre aux menaces de l’informatique quantique tout en préservant l’intégrité du réseau Ethereum.

Entre autres changements, Verge cherche également à modifier le système de gaz d’Ethereum, décrit dans la proposition d’amélioration d’Ethereum (EIP)-4762.

Ces changements se concentrent sur l’ajustement des frais de gaz pour les opérations cryptographiques gourmandes en ressources afin de garantir l’évolutivité et la sécurité du réseau.

Surnommée « gaz multidimensionnel », Buterin affirme que l’approche séparerait les coûts du gaz pour les données d’appel, les calculs et les accès aux états, contribuant ainsi à mieux gérer les ressources d’Ethereum à mesure que le réseau s’adapte à ces nouvelles méthodes de vérification.

Résoudre le problème de centralisation d’Ethereum

Dans un blog précédent, Buterin a abordé la question de la centralisation du jalonnement, qui est une préoccupation croissante pour Ethereum.

Il a identifié la centralisation comme l’un des « plus grands risques » du réseau, notant qu’elle pourrait conduire à une censure accrue et même à des crises du réseau.

Pour atténuer ce problème, Buterin a proposé de limiter la quantité d’Ether que les individus peuvent miser et de plafonner les pénalités pour les stakers à 12,5 % de leur montant misé.

Il a en outre proposé un modèle de jalonnement à deux niveaux.

Ce modèle diviserait le jalonnement en deux catégories : le jalonnement « à risque » (slashable) et le jalonnement « sans risque » (non-slashable), qui, selon Buterin, équilibrerait les risques et les récompenses du jalonnement tout en empêchant les grandes entités de dominer le réseau.

Buterin a également suggéré des changements au processus de proposition de blocs d’Ethereum, qui, selon lui, ont contribué à la centralisation.

Actuellement, les constructeurs de blocs sont responsables de la création des blocs, qui sont ensuite examinés par les proposants qui sélectionnent les plus rentables, ce qui fait que peu de constructeurs dominent le processus.

Pour résoudre ce problème, Buterin a proposé des « listes d’inclusion imposées par le choix des fourches », qui transféreraient les responsabilités de sélection des transactions au proposant, laissant les producteurs de blocs se concentrer sur l’ordre des transactions à la place.