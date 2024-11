L’action d’IBM a-t-elle atteint son sommet ?

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Le 24 octobre, Morgan Stanley a réitéré sa note « Equal-weight » sur IBM mais a révisé à la baisse l’objectif de cours de 217 $ à 208 $.

Cet ajustement reflète les inquiétudes concernant les performances mitigées de la société au troisième trimestre, où le chiffre d’affaires de 14,97 milliards de dollars a été inférieur à l’estimation de 15 milliards de dollars, principalement en raison de la faiblesse des segments Conseil et Infrastructure.

Les revenus du conseil sont restés stables à 5,15 milliards de dollars, tandis que le segment Infrastructure a connu une forte baisse de 7 %, que Morgan Stanley a attribuée à des défis cycliques qui pourraient persister jusqu’en 2025.

Malgré le manque à gagner en termes de revenus, les marges brutes se sont considérablement améliorées, atteignant 57,5 % contre 56,4 % estimés, stimulées par une évolution positive vers les ventes de logiciels.

L’action d’IBM, qui avait atteint un record de 235,26 dollars le 14 octobre, a chuté de 6,4% dans les échanges de jeudi, soulignant la sensibilité du marché aux résultats mitigés à ces niveaux élevés.

Résultats du 3ème trimestre : une forte croissance des logiciels compensée par d’autres segments

Les résultats du troisième trimestre d’IBM pour la période close le 30 septembre ont montré une augmentation de 1 % d’une année sur l’autre du chiffre d’affaires, atteignant 15 milliards de dollars.

Cette croissance est principalement due au segment Logiciels, qui a enregistré une hausse de 9,7 % par rapport à l’année précédente, à 6,5 milliards de dollars, dépassant les attentes. Ce segment représente désormais près de 45 % du chiffre d’affaires total d’IBM.

Toutefois, les autres segments clés de la société ont été confrontés à des difficultés, avec un chiffre d’affaires de conseil stable à 5,15 milliards de dollars et un chiffre d’affaires d’infrastructure en baisse de 7 % à 3,04 milliards de dollars.

Le bénéfice par action ajusté d’IBM de 2,30 $ a dépassé les estimations du marché de 2,23 $, illustrant une solide performance opérationnelle malgré le manque à gagner en revenus.

Le PDG Arvind Krishna a maintenu son optimisme, affirmant que la croissance des revenus du quatrième trimestre serait similaire à celle du troisième trimestre, avec une force continue dans les logiciels et une demande stable en matière de conseil.

Nouveaux développements en matière d’IA et de sécurité des données

IBM a récemment présenté IBM Guardium Data Security Center, un produit qui intègre des fonctionnalités d’IA générative pour rationaliser l’évaluation des risques et la surveillance des flux de travail.

Ce lancement fait partie d’une initiative plus large d’IBM visant à tirer parti de l’IA dans l’ensemble de ses activités, en complément des modèles Granite 3.0 dévoilés plus tôt ce mois-ci.

Granite 3.0, conçu pour les tâches d’IA d’entreprise, devrait améliorer les offres de cloud hybride d’IBM en fournissant des capacités d’IA générative et de gouvernance des données plus efficaces.

Ces avancées stratégiques soulignent l’engagement continu d’IBM à élargir son portefeuille d’IA d’entreprise, qui représente déjà un volume d’affaires de 3 milliards de dollars.

La stratégie d’acquisition d’IBM reste un moteur de croissance clé.

La société devrait finaliser son acquisition de HashiCorp pour 6,4 milliards de dollars d’ici le quatrième trimestre 2024 ou début 2025, élargissant ainsi davantage son segment Logiciels.

Les analystes de Stifel s’attendent notamment à ce que ces acquisitions augmentent les revenus logiciels d’IBM de plus de 4 % en 2025.

En outre, l’activité mainframe d’IBM, qui suit généralement un cycle de 10 à 12 trimestres, devrait connaître une croissance renouvelée avec le lancement de sa prochaine série mainframe au premier semestre 2025.

Le dernier cycle mainframe d’IBM (lancé au deuxième trimestre 2022) a généré environ 1,5 milliard de dollars de revenus sectoriels au cours des 12 premiers mois.

Évaluation de la valorisation d’IBM

Aux niveaux actuels, IBM se négocie à un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 22,8x, considérablement supérieur à sa moyenne sur cinq ans de 14,4x.

Cette valorisation premium est en partie due à l’intérêt accru des investisseurs pour le potentiel de croissance de l’IA, comme en témoigne la hausse de 34,3 % de l’action depuis le début de l’année.

Toutefois, certains analystes se demandent si les multiples actuels d’IBM sont justifiés, compte tenu de la croissance lente de ses segments Conseil et Infrastructure et des projections de croissance modeste du BPA d’environ 5,5 % par an jusqu’en 2026.

De plus, malgré un rendement de dividende de 2,9 %, la croissance limitée des dividendes d’IBM et les rachats d’actions suggèrent des rendements décroissants à sa valorisation actuelle.

Les résultats du troisième trimestre d’IBM et les développements stratégiques soulignent à la fois les opportunités et les défis à venir.

Alors que son segment logiciel fait preuve de résilience face à des préoccupations plus larges et que l’entreprise poursuit ses avancées et ses acquisitions en matière d’IA, les investisseurs ont beaucoup à peser.

Compte tenu de la dynamique actuelle du marché, l’examen de l’action des prix d’IBM et des niveaux techniques clés peut offrir des informations précieuses sur l’avenir de l’action.

Le taureau est-il écrasé ?

Alors que l’action d’IBM a connu une formidable hausse au cours de l’année écoulée, après le mouvement d’aujourd’hui, il semble qu’elle ait atteint un mur.

Source: TradingView

Avant l’annonce des résultats du troisième trimestre, l’action s’échangeait autour de 234 $ pendant quelques jours, mais n’a pas réussi à franchir la barre des 240 $.

Par conséquent, les investisseurs qui ont une perspective haussière, mais qui n’ont pas encore acheté l’action, doivent initier de nouvelles positions longues uniquement si l’action donne une clôture quotidienne supérieure à 242 $.

Les traders ayant une perspective baissière peuvent profiter de cette faiblesse à court terme en vendant l’action à découvert à près de 220 $ avec un stop loss à 240,2 $.

Si cette faiblesse à court terme conduit à un renversement de dynamique, l’action tombera à son support le plus proche près de 191,8 $, où l’on peut prendre des bénéfices.