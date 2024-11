Le S&P 500 et le Nasdaq Composite grimpent, le Dow Jones recule ; Tesla s’envole grâce à de solides résultats, Boeing chute

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Les moyennes des actions de référence américaines étaient mitigées jeudi, mais l’indice S&P 500 a légèrement augmenté, tiré par les gains de Tesla et d’autres.

Au moment de la rédaction de cet article, l’indice S&P 500 était en légère hausse de 0,1 %, tandis que le Nasdaq Composite était en hausse de 0,6 %. En revanche, le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,6 % par rapport à la clôture précédente.

Selon CNBC, plus de 32 % des entreprises du S&P 500 ont déjà publié leurs résultats du troisième trimestre. Parmi ces entreprises, 76 % ont dépassé les attentes des analystes, selon FactSet.

Les actions américaines ont enregistré de lourdes pertes mercredi. Le Dow Jones a perdu plus de 400 points mercredi, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont perdu respectivement 1% et 1,6%.

Pendant ce temps, les rendements des bons du Trésor ont chuté jeudi, apportant un certain soulagement aux actions. Les rendements ont fortement augmenté mercredi, ce qui a entraîné de lourdes pertes pour les moyennes boursières de référence.

Rob Haworth, stratège en investissement senior chez US Bank Asset Management, a déclaré à CNBC :

La pression sur le marché est venue du côté des taux. C’est ce qui a vraiment refroidi l’enthousiasme du marché des actions, et les nouvelles concernant les bénéfices n’ont pas encore été suffisamment importantes pour propulser le marché vers un nouveau sommet… Nous ne constatons pas non plus une dynamique aussi large que celle que nous avions observée.

Tesla bondit après des résultats positifs

Les actions de Tesla ont bondi de près de 20 % après avoir répondu aux attentes des analystes concernant ses résultats du troisième trimestre.

Le constructeur de véhicules électriques a déclaré qu’il s’attendait à une croissance de 20 à 30 % de ses ventes l’année prochaine, surprenant les investisseurs.

Les bénéfices robustes ont été alimentés par des marges améliorées et de meilleures perspectives de livraisons, a déclaré la société.

Les tentatives de l’entreprise de se diversifier au-delà de son activité principale, l’automobile, avec des incursions dans les robotaxis et l’intelligence artificielle, avaient également largement déçu début octobre, selon un rapport de Reuters.

L’Inde surclasse ses pairs des marchés émergents, selon le FMI

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé jeudi que l’Inde était le marché émergent qui connaissait la plus forte croissance au monde. Le FMI s’attend à ce que cette croissance se poursuive dans les années à venir.

Le FMI a également déclaré que l’Inde avait bénéficié d’une croissance cyclique, selon CNBC. Le fonds estime que l’économie indienne devrait croître de 7 % cette année et de 6,5 % en 2025.

« Il existe une marge de manœuvre pour un potentiel encore plus élevé avec davantage de réformes structurelles, en particulier des réformes du marché du travail, certaines réformes fiscales et peut-être un effort accru en matière d’infrastructures », a déclaré Krishna Srinivasan, directeur du département Asie et Pacifique du FMI, cité par CNBC.

United Parcel Service augmente de 5 %

Les actions d’United Parcel Service ont bondi de plus de 5 % jeudi, dans la foulée des bénéfices et des revenus supérieurs à ceux du troisième trimestre de la société.

Le bénéfice ajusté de la société de transport et de logistique a augmenté de 12,1 % sur un an pour atteindre 1,76 $ par action, au-dessus des attentes des analystes de 1,63 $ par action, selon Tipranks.com.

Dans le même temps, les actions de Lam Research ont augmenté de plus de 6 % après que les chiffres du premier trimestre fiscal du fabricant d’équipements pour semi-conducteurs ont dépassé les attentes.

Les actions de Boeing chutent après le rejet du dernier accord par les salariés

Les actions de Boeing ont poursuivi leur chute jeudi, chutant de près de 2% après que les travailleurs en grève ont rejeté la dernière offre de contrat de l’entreprise.

Environ 64 % des salariés de l’usine du constructeur aéronautique de la côte ouest des États-Unis ont rejeté l’offre de contrat mercredi soir.

Les principaux fournisseurs de Boeing ont également été affectés par le dernier développement.

Les actions de Spirit AeroSystems ont perdu 4% jeudi.

Les demandes d’allocations chômage en baisse

D’autre part, le nombre de personnes déposant pour la première fois une demande d’allocation chômage aux États-Unis a chuté de manière inattendue la semaine dernière, diminuant de 15 000.

Les derniers chiffres indiquent que l’économie américaine est restée résiliente avant la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale en novembre.

Les investisseurs surveilleront également la situation politique aux États-Unis.

Un sondage du Wall Street Journal publié mercredi place l’ancien président Donald Trump devant la vice-présidente Kamala Harris.