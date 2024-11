POPCAT renverse FLOKI après avoir atteint un nouveau record

Dans une tournure remarquable des événements, le prix du POPCAT a atteint de nouveaux sommets, atteignant un sommet historique (ATH) de 1,67 $, renversant son concurrent de longue date FLOKI.

Advertisement Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

Cette ascension fulgurante a consolidé la position de POPCAT comme la troisième plus grande pièce mème de l’écosystème Solana, juste derrière Dogwifhat (WIF) et Bonk (BONK), devenant rapidement l’une des crypto-monnaies les plus performantes de l’année.

Advertisement

Pourquoi le prix du POPCAT augmente-t-il ?

Copy link to section

Malgré un léger recul autour de 1,54 $ au moment de la mise sous presse, les trois derniers jours consécutifs ont vu le prix de POPCAT monter en flèche de plus de 17 %, portant sa capitalisation boursière à plus de 1,5 milliard de dollars, en hausse significative par rapport aux 457 millions de dollars seulement en septembre.

Cette hausse de valeur a été alimentée par une augmentation substantielle de l’intérêt des investisseurs, comme en témoigne l’augmentation du nombre de détenteurs, qui est passé d’un minimum de 65 000 à plus de 77 700.

Il est intéressant de noter que les dix premiers portefeuilles ne détiennent qu’environ 21 % de l’offre totale selon les données de HolderScan, ce qui indique une répartition saine entre les investisseurs.

Un autre facteur clé à l’origine de la récente remontée des prix de POPCAT est l’augmentation significative de son intérêt ouvert à terme, qui a atteint un niveau record de 277 millions de dollars avant de chuter à 237,95 millions de dollars au moment de la mise sous presse.

Il s’agit d’une augmentation spectaculaire par rapport aux moins de 20 millions de dollars d’il y a quelques mois seulement, ce qui souligne la demande accrue parmi les traders.

Un intérêt ouvert plus élevé est généralement considéré comme un signal haussier, suggérant que de nombreux traders parient sur la croissance continue de la pièce.

De plus, le volume des échanges de POPCAT a connu une augmentation substantielle, avec plus de 146 millions de dollars échangés jeudi au moment de la rédaction, avec une moyenne de plus de 120 millions de dollars au cours des dernières semaines.

La majeure partie de cette activité commerciale est concentrée sur Bybit, avec des volumes importants circulant également via Gate.io, Raydium et Orca.

Cet environnement commercial robuste reflète un intérêt plus large pour POPCAT, les investisseurs s’éloignant des échanges centralisés, ce qui est souvent considéré comme un signe positif pour la stabilité future des prix.

La dynamique du marché est également illustrée par la forte hausse des liquidations de shorts, qui ont dépassé 720 550 $ contre seulement 367 030 $ pour les positions haussières.

Cela suggère que de nombreux traders qui ont parié contre POPCAT ont été contraints de fermer leurs positions, indiquant un fort sentiment haussier poussant le prix de la pièce à la hausse.

Source: Coinglass

Le rallye de POPCAT a également coïncidé avec une hausse plus large de l’écosystème Solana, avec d’autres jetons comme Cat in a Dogs World et GOAT augmentant de plus de 20 %.

De plus, le rôle de Solana dans le secteur des échanges décentralisés (DEX) s’est renforcé, son volume d’échanges sur sept jours atteignant plus de 14,724 milliards de dollars, contre 7,898 milliards de dollars pour Ethereum selon les données de DefiLlama.

Alors que POPCAT continue de gagner du terrain, les analystes restent optimistes quant à ses perspectives à court terme.

Si le prix franchit les niveaux de résistance clés, les prochains objectifs pourraient être fixés à 0,7416 $ et 1,4926 $, marquant un chapitre passionnant dans la saga en cours de l’investissement en crypto-monnaie.