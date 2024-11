Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Le 25 octobre, Denny’s Corp (NASDAQ : DENN) a reçu un coup de pouce lorsque les analystes de Citi ont reclassé l’action de « Neutre » à « Acheter ».

Cette mise à niveau s’accompagne d’un objectif de prix révisé de 7,50 $ à 7 $, reflétant un optimisme accru autour des initiatives stratégiques de l’entreprise.

Les analystes de Citi ont souligné l’amélioration de la discipline des coûts et la fermeture des magasins les plus faibles comme des facteurs clés influençant leurs perspectives positives.

L’objectif implique un potentiel de hausse d’environ 20 % par rapport à la clôture précédente, porté par les attentes d’amélioration des flux de trésorerie disponibles et l’optimisme des investisseurs.

Les actions de Denny’s ont bondi de 5% vendredi, signalant une réponse favorable à la note des analystes.

Les résultats du troisième trimestre révèlent des résultats mitigés

Pour le troisième trimestre, Denny’s a déclaré un chiffre d’affaires total de 111,8 millions de dollars, soit une baisse de 2,1 % par rapport à l’année précédente, inférieure d’environ 3,6 millions de dollars aux attentes du consensus.

Les ventes des mêmes restaurants à l’échelle nationale sont restées stables à -0,1 %, les magasins appartenant à l’entreprise ayant enregistré une baisse de 0,4 %.

Le trimestre a vu une légère baisse des ventes des restaurants de l’entreprise à 52,7 millions de dollars, contre 53,2 millions de dollars il y a un an, principalement en raison de la fermeture de quatre unités Denny’s.

La marge opérationnelle ajustée des restaurants de l’entreprise est tombée à 11,8 %, contre 14,3 % l’année dernière, la pression sur les marges étant attribuée à l’augmentation des investissements marketing et à des coûts d’occupation plus élevés.

Le BPA ajusté s’est établi à 0,14 $, manquant les estimations consensuelles de 0,01 $, indiquant des défis de rentabilité persistants.

Performances des entreprises et changements stratégiques

Malgré les défis persistants dans le secteur de la restauration familiale, Denny’s a pris des mesures stratégiques pour stabiliser ses performances.

La fermeture des magasins les plus faibles par l’entreprise vise à améliorer les indicateurs de rentabilité, la direction s’engageant à une augmentation nette des ouvertures de magasins au cours des deux prochaines années, marquant un changement positif depuis 2017.

Denny’s a lancé des initiatives telles que le menu économique de 2, 4, 6 et 8 $ et a étendu sa présence de marque virtuelle pour capturer les repas hors site.

Ces efforts sont complétés par des mises à niveau technologiques dans les restaurants de l’entreprise pour améliorer l’expérience client et stimuler la croissance des ventes.

La direction est également optimiste quant à la chaîne de restaurants Keke, avec des améliorations des boissons et une expansion hors site qui devraient stimuler la croissance future.

La valorisation reflète un potentiel de hausse

L’action Denny’s se négocie actuellement à un prix estimé à 6,1 fois l’EBITDA CY25E de Citi, ce qui indique que les investisseurs sous-estiment peut-être le potentiel de hausse des initiatives en cours.

Le rendement du flux de trésorerie disponible s’élève à un solide 9 %, ce qui suggère un profil risque-récompense favorable.

Les analystes voient de la valeur dans la capacité de Denny à capitaliser sur les fermetures de magasins, les investissements technologiques et les rénovations pour améliorer la croissance des ventes.

Alors que les défis du secteur persistent, le prix cible révisé de Citi à 7,50 $ laisse entrevoir un potentiel de rendement substantiel par rapport aux niveaux actuels.

Relever les défis de l’industrie

Le secteur de la restauration familiale est confronté à des défis persistants, avec un trafic en baisse de plus de 20 % depuis 2019, selon les données du secteur.

La stratégie de Denny’s, qui consiste à réduire les magasins les plus faibles et à retravailler son menu et ses promotions pour répondre aux préférences changeantes des consommateurs, vise à répondre à ces pressions.

Malgré des ventes au ralenti dans le secteur, les efforts de Denny’s pour relancer son menu économique et étendre ses initiatives de marque numérique indiquent sa volonté de regagner le terrain perdu.

Le relancement au troisième trimestre du menu économique à 2, 4, 6 et 8 dollars, ainsi que les améliorations de l’expérience client grâce aux mises à niveau technologiques, devraient atténuer certaines des pressions.

Focus stratégique sur les fermetures et rénovations de magasins

Le rapport de Citi a souligné que la fermeture des magasins Denny’s a contribué à éliminer les emplacements sous-performants, créant ainsi une base plus solide pour la croissance future.

Avec un pipeline de 150 nouveaux magasins mondiaux en développement, Denny’s espère réaliser une augmentation nette du nombre de magasins au cours des deux prochaines années.

L’accent mis par la marque sur le remodelage et le maintien d’un message marketing pertinent semble répondre à certains des défis historiques auxquels est confronté le secteur de la restauration familiale.

En outre, des initiatives telles que les mises à niveau technologiques de Xenial, qui incluent QRPay et les serveurs portables, visent à améliorer l’efficacité opérationnelle et l’engagement des clients.

Avec des fermetures de magasins en bonne voie et des initiatives stratégiques telles que le programme de récompenses remanié et l’expansion de la marque numérique en place, Denny’s semble positionné pour relever les défis à court terme tout en ouvrant la voie à un avenir plus stable.

Examinons maintenant la trajectoire technique de l’action pour mieux comprendre ce que les graphiques révèlent sur les futurs mouvements de prix de Denny.

Changement de dynamique à court terme

L’action Denny’s continue d’être dans une tendance baissière à long terme depuis qu’elle a atteint son plus haut historique à près de 24 $ en 2019.

Source: TradingView

Cependant, la récente hausse du prix de l’action après que la société a publié ses résultats du troisième trimestre a modifié la dynamique à court terme à la hausse.

En tenant compte de cela, les investisseurs qui ont une vision optimiste de l’entreprise, comme les analystes de Citi, peuvent initier une position longue au niveau actuel avec un stop loss en dessous du récent plus bas à 5,40 $.

Les traders qui continuent de rester baissiers sur l’action doivent s’abstenir d’ouvrir de nouvelles positions courtes aux niveaux actuels.

Une position courte ne doit être envisagée que si l’action rebondit à des niveaux supérieurs à 8,80 $.