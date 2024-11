Waymo, la branche véhicules autonomes d’Alphabet, a clôturé un important tour de financement de 5,6 milliards de dollars pour stimuler la croissance de son service de robotaxi, principalement aux États-Unis, mais avec des projets d’expansion mondiale.

Ce dernier financement de série C, mené par Alphabet, a été rejoint par des investisseurs majeurs comme Andreessen Horowitz, Silver Lake et Tiger Global, a rapporté CNBC.

Cet investissement permettra à Waymo d’élargir sa présence dans les grandes villes, telles que Los Angeles, San Francisco et Phoenix, et de poursuivre les avancées technologiques en matière de conduite autonome.

Ce tour de financement souligne également la position unique de Waymo en tant que l’une des seules entreprises américaines à exploiter un service commercial de robotaxi dans plusieurs villes.

Focus sur l’expansion du service de robotaxi

Les co-PDG de Waymo, Tekedra Mawakana et Dmitri Dolgov, ont souligné que ce financement permettrait d’étendre leur service de robotaxi Waymo One dans des villes clés des États-Unis. Dans une déclaration à CNBC, les PDG ont déclaré :

Avec ce dernier investissement, nous continuerons d’accueillir davantage de passagers dans notre service de covoiturage Waymo One à San Francisco, Phoenix et Los Angeles, ainsi qu’à Austin et Atlanta grâce à notre partenariat élargi avec Uber.

Le financement de série C porte le capital total levé par Waymo à 11,1 milliards de dollars après avoir levé 3,2 milliards de dollars et 2,5 milliards de dollars lors de deux tours précédents.

La directrice financière d’Alphabet, Ruth Porat, a annoncé en juillet que la société mère s’engagerait dans un investissement pluriannuel pouvant atteindre 5 milliards de dollars dans Waymo.

Waymo a constaté une croissance constante de la demande pour ses services de robotaxis.

Ses véhicules effectuent actuellement plus de 100 000 trajets hebdomadaires à travers Los Angeles, Phoenix et San Francisco, attirant des passagers divers, en particulier des femmes et des parents, qui préfèrent la sécurité accrue qu’ils ressentent avec un véhicule sans conducteur.

L’application Waymo One permet aux conducteurs d’accéder facilement à ces trajets autonomes, ce qui les rend de plus en plus populaires dans ces villes.

Partenariats et concurrence dans le paysage des véhicules autonomes

L’ascension de Waymo ne se fait pas sans difficultés. Bien que Tesla et Cruise, filiale de GM, aient tous deux investi dans la technologie des véhicules autonomes, seul Waymo opère actuellement à grande échelle dans plusieurs zones métropolitaines.

Cruise, le principal concurrent américain de Waymo, a dû interrompre ses opérations à San Francisco après un accident survenu en octobre 2023, bien qu’il travaille à rétablir son service.

Waymo a récemment élargi sa portée grâce à des partenariats.

Un accord élargi avec Uber a permis le lancement des robotaxis Waymo à Austin, au Texas. Waymo collabore également avec des constructeurs automobiles pour intégrer de nouveaux véhicules à sa flotte, notamment la voiture électrique Ioniq 5 de Hyundai et la Zeekr de Geely, toutes deux équipées de capteurs « Driver » IA personnalisés conçus pour améliorer la navigation et la sécurité des passagers.

Relever les défis en matière de sécurité et de réglementation

Malgré les réalisations de Waymo, des inquiétudes subsistent au sein de l’opinion publique.

Une enquête du Pew Research Center a montré que près des deux tiers des personnes interrogées aux États-Unis se disaient réticentes à utiliser des véhicules sans conducteur.

Les incidents de sécurité ont également attiré l’attention ; les véhicules autonomes de Waymo ont rencontré des problèmes de circulation et des collisions mineures, bien que ces incidents n’aient pas entraîné de blessures graves.

Waymo a travaillé de manière proactive pour répondre à ces préoccupations.

L’entreprise a indiqué que ses véhicules avaient beaucoup moins d’accidents que les voitures conduites par des humains, d’après les données partagées avec le public.

De plus, Waymo a lancé des mises à jour logicielles pour améliorer encore la sécurité de ses véhicules et étudie les opérations sans conducteur dans des conditions météorologiques difficiles pour se préparer à une expansion au-delà de la Sunbelt.

Une vision d’expansion mondiale

Les ambitions de Waymo s’étendent au-delà de son marché actuel.

La société a annoncé qu’elle testerait bientôt sa technologie AV dans des climats plus froids, notamment dans le Michigan et le nord de l’État de New York, dans le but de démontrer la polyvalence de ses véhicules dans des conditions plus difficiles.

À terme, Waymo espère établir une présence internationale, en capitalisant sur la croissance des infrastructures de véhicules autonomes à l’échelle mondiale.

Avec 11,1 milliards de dollars levés au cours de plusieurs cycles de financement, Waymo dispose des ressources nécessaires pour accélérer l’avenir du transport autonome, mais il est confronté à un paysage réglementaire et concurrentiel complexe.

À mesure de son expansion, Waymo continuera de façonner l’avenir de la mobilité, en s’engageant sur la voie d’une conduite autonome plus sûre et plus accessible.