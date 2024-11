Le jeton DOGE (Department of Government Efficiency) de Musk atteint une valeur de 52 millions de dollars

Le token du Department of Government Efficiency (DOGE) a grimpé en flèche et a atteint son plus haut niveau historique après le rassemblement de Donald Trump au Madison Square Garden, qui a connu un succès fou. Le token a grimpé jusqu’à un sommet de 0,05345 $, ce qui lui confère une capitalisation boursière de plus de 52 millions de dollars.

Rassemblement de Trump au Madison Square Garden

La montée en flèche du jeton DOGE s’est produite après que Donald Trump soit apparu avec Elon Musk et d’autres conservateurs de premier plan au Madison Square Garden, le lieu populaire de l’État bleu profond de New York.

Dans ce projet, Trump s’efforce de renverser un État qui n’a pas voté pour un président républicain depuis des décennies et qui est largement considéré comme étant très libéral.

Les sondages montrent que Trump est largement derrière Kamala Harris à New York. Cependant, le fait qu’il puisse remplir l’arène de 19 500 MSG est un bon spectacle qui pourrait inciter davantage de gens à voter pour lui.

Elon Musk, qui a investi plus de 130 millions de dollars dans la campagne de réélection de Trump, a déclaré dans son communiqué qu’il serait heureux de servir dans l’administration. En tant que chef du département de l’efficacité gouvernementale, il a déclaré qu’il travaillerait à réduire de plus de 2 000 milliards de dollars le gaspillage gouvernemental.

Une telle politique gouvernementale serait impressionnante, car le gouvernement dépense des milliers de milliards de dollars de plus qu’il n’en perçoit chaque année. En conséquence, les données montrent que la dette publique américaine a bondi à plus de 35 800 milliards de dollars, quelques mois après avoir franchi la barre des 35 000 milliards de dollars.

Le problème, c’est que les États-Unis n’ont que peu de marge de manœuvre pour réduire ces dépenses, puisque la plupart sont consacrées à Medicare et Medicaid, à la sécurité sociale, à la défense et aux intérêts de la dette. Par conséquent, toute réduction potentielle concernerait les dépenses discrétionnaires, qui représentent un montant minime.

L’autre défi est que les politiques de Donald Trump pourraient conduire à davantage de déficits, ce qui ne ferait qu’aggraver une situation déjà mauvaise. Par exemple, il s’est engagé à procéder à de nouvelles réductions d’impôts, qui devraient accroître le déficit de plus de 7 500 milliards de dollars en dix ans.

Par conséquent, même si les objectifs d’Elon Musk concernant le ministère de l’efficacité gouvernementale sont bons, ils ne fonctionneront probablement pas.

N’oubliez pas que diriger un gouvernement est différent de diriger une entreprise privée comme X, où Musk a licencié plus de 6 000 employés.

Les jetons de Donald Trump valent des millions

Le ministère de l’efficacité gouvernementale n’est pas le seul jeton politique à avoir bien fonctionné cette année. Le jeton MAGA (TRUMP) a grimpé en flèche, portant sa capitalisation boursière à plus de 172 millions de dollars.

De même, le jeton MAGA Hat (MAGA) a grimpé de 21 % au cours des sept derniers jours, portant sa valorisation à 80 millions de dollars. Doland Tremp (TREMP) et Super Trump (STRUMP) ont gagné une capitalisation boursière de plus de 31 millions de dollars et 18 millions de dollars.

En revanche, Kamala Horris (KAMA) et Kumala Herris (MAWA) n’ont qu’une capitalisation boursière de 7,6 millions de dollars et 4,4 millions de dollars.

Cette divergence s’explique principalement par le fait que Donald Trump est perçu de manière plus favorable par les traders de crypto-monnaies. D’une part, les données de Polymarket montrent que ses chances de remporter l’élection générale de novembre ont continué à grimper récemment.

Il a 65,6 % de chances de remporter l’élection, contre 34,3 % pour Harris. Ses chances sur Kalshi sont montées à 62 %, tandis que celles de PredictIt ont grimpé à 61 %.

Il est toutefois trop tôt pour dire s’il va l’emporter, car les sondages montrent que la course entre les deux hommes est beaucoup plus serrée que prévu. Les données du New York Times montrent que les chances de victoire dans la plupart des États clés se sont réduites.

L’essor des pièces de monnaie mèmes

L’essor du jeton d’efficacité du ministère du Gouvernement fait partie de la demande continue de pièces mèmes.

Les données compilées par CoinGecko montrent que ces jetons sont désormais évalués à plus de 60 milliards de dollars, ce qui signifie qu’ils sont plus importants que des entreprises populaires comme AIG, Fortinet, Public Storage, Energy Transfers et Norfork Southern.

Les plus grosses de ces pièces mèmes ont pour thème les chats, les chiens et même les chèvres. Plus récemment, grâce aux générateurs de pièces mèmes comme Pump.fun et Sunpump, il est devenu facile pour les gens de générer leurs propres jetons.

En conséquence, les tokens basés sur les informations faisant la une des journaux sont devenus populaires. Par exemple, les développeurs ont lancé le token Moo Deng, basé sur un hippopotame nain qui est devenu viral il y a quelques mois.

Cette tendance va probablement se poursuivre puisque les pièces mèmes sont devenues le moyen le plus simple pour les gens de gagner de l’argent de nos jours.

Ces pièces mèmes ont également bien fonctionné en raison des chances croissantes que le prix du Bitcoin atteigne un nouveau sommet historique. Les données de Polymarket prédisent que la pièce retestera la résistance à 73 800 $ et la dépassera cette année.