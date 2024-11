L’économie allemande peine à se redresser : allons-nous vers une décennie perdue ?

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

L’économie allemande, considérée comme le cœur de l’Europe, montre des signes inquiétants de déclin.

Advertisement Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

Autrefois célébrée pour sa résilience, l’économie allemande se distingue aujourd’hui comme celle qui connaît la croissance la plus lente parmi les pays du G7 et de la zone euro.

Advertisement

Les prévisions récentes du FMI font état d’une contraction prévue de 0,2 % en 2024 et d’une croissance de seulement 0,8 % en 2025, ce qui est loin de l’expansion robuste autrefois associée au leader industriel européen.

Un déficit budgétaire dépassant les 40 milliards d’euros, combiné à une chute des recettes fiscales qui devraient diminuer de 60 milliards d’euros au cours des cinq prochaines années, dresse le portrait d’un pays dans une impasse économique.

Alors que les petites entreprises comme les géants du secteur se serrent la ceinture, certains se demandent si l’Allemagne n’est pas au bord d’une « décennie perdue ».

Les coûts de la dépendance de l’Allemagne

Copy link to section

Pendant des décennies, le succès de l’Allemagne a reposé sur sa capacité à fournir des produits de haute qualité dans le monde entier, en particulier vers des marchés comme la Chine.

Les exportations représentent près de la moitié du PIB de l’Allemagne, un chiffre bien supérieur à celui des autres grandes économies, ce qui rend le pays vulnérable lorsque la demande baisse.

Aujourd’hui, les exportations allemandes vers la Chine sont en baisse, notamment dans les secteurs de l’automobile et des machines.

Des entreprises comme Deguma, qui produit des machines industrielles, sont confrontées à des clients qui retardent leurs commandes, invoquant l’incertitude économique et une demande hésitante.

Cette chute des exportations a mis en évidence les risques d’une économie fortement dépendante des marchés extérieurs.

Alors que la Chine se tourne de plus en plus vers les fournisseurs locaux et que le commerce mondial ralentit, la dépendance excessive de l’Allemagne à l’égard des exportations pourrait mettre en péril sa croissance à long terme.

Le gouvernement allemand a déjà dû ajuster à la baisse ses prévisions fiscales, ce qui montre à quel point ces pressions économiques sont de plus en plus répandues.

Le rêve vert, à un prix élevé

Copy link to section

L’ambitieuse Energiewende (transition énergétique) de l’Allemagne avait pour objectif de positionner le pays comme leader dans les initiatives climatiques, en favorisant l’adoption des énergies renouvelables.

D’ici 2025, les subventions aux énergies renouvelables devraient atteindre 18 milliards d’euros, ce qui représente un engagement financier substantiel.

La transition a toutefois eu un coût élevé pour l’industrie allemande. Pour les petites entreprises en particulier, absorber ces dépenses énergétiques s’est avéré difficile.

La dépendance de l’Allemagne à l’égard de l’énergie russe, rendue manifeste par les ruptures d’approvisionnement qui ont fait grimper les coûts après l’invasion de l’Ukraine en 2022, a encore compliqué la transition vers les énergies renouvelables.

Alors que le gouvernement souhaite rendre l’économie allemande neutre sur le plan climatique, ses détracteurs affirment que l’accent mis rapidement sur l’énergie verte entraîne une hausse des coûts opérationnels et nuit à la compétitivité, en particulier parmi les industries traditionnelles qui dépendent d’une énergie abordable.

Dans le même temps, la décision de l’Allemagne d’abandonner progressivement l’énergie nucléaire après la catastrophe de Fukushima en 2011 a exposé le pays davantage aux fluctuations des prix de l’énergie.

Pour l’instant, les entreprises supportent de plein fouet la hausse des coûts et un paysage énergétique incertain qui n’est pas encore stabilisé.

Certaines entreprises allemandes s’adaptent à la transition écologique du pays, voyant une opportunité dans la recherche de solutions durables.

GNV, une société produisant des composants géothermiques, a signalé une augmentation de 400 % des commandes cette année, alors que la demande de technologies respectueuses du climat augmente.

En augmentant leurs effectifs et leur production, GNV et d’autres entreprises similaires se positionnent au sein de l’économie verte émergente de l’Allemagne.

Ces succès montrent une voie potentielle à suivre, même s’ils ne représentent qu’une fraction des entreprises les plus importantes du pays.

Les divisions politiques freinent l’action économique

Copy link to section

Les défis économiques de l’Allemagne sont aggravés par l’impasse politique, alors que le gouvernement de coalition dirigé par le chancelier Olaf Scholz peine à s’entendre sur des politiques clés.

La coalition, une alliance inhabituelle de sociaux-démocrates, de verts et de libéraux, s’oppose souvent sur des questions telles que la réglementation climatique, la politique industrielle et la réforme économique, laissant les chefs d’entreprise frustrés par les retards et l’indécision.

Cette discorde a eu un impact tangible sur l’économie.

Une enquête récente a révélé que près de 37 % des entreprises allemandes envisagent désormais de réduire leur production ou de délocaliser leurs activités à l’étranger, contre 31 % l’année précédente.

La position ferme du Parti vert sur les politiques climatiques a créé des tensions au sein de la coalition, suscitant des critiques de la part des entreprises et des dirigeants locaux.

Dans des régions comme la Thuringe, les chefs d’entreprise accusent l’augmentation des contraintes réglementaires de freiner la croissance, tandis que les obstacles bureaucratiques et les impôts élevés ont encore davantage affaibli la confiance des entreprises.

Cette impasse politique, combinée à une infrastructure vieillissante, est de plus en plus perçue comme un obstacle aux réformes structurelles dont l’Allemagne a besoin pour rester compétitive.

L’industrie automobile allemande est en pleine crise

Copy link to section

En tant que l’un des plus grands contributeurs au PIB du pays, le secteur automobile allemand est désormais aux prises avec la hausse des coûts, la baisse de la demande de véhicules électriques et la concurrence féroce des constructeurs chinois proposant des véhicules électriques abordables.

Volkswagen a récemment annoncé ses premières fermetures d’usines en Allemagne, une décision historique qui reflète le ralentissement général de l’industrie automobile.

Des entreprises comme BMW et Mercedes-Benz ont abaissé leurs prévisions de bénéfices, invoquant une demande plus faible, notamment en Chine, un marché qui représentait autrefois une part importante de leurs ventes.

Les répercussions se font sentir dans l’ensemble du secteur, affectant les nombreux fournisseurs et petites entreprises qui soutiennent les constructeurs automobiles allemands.

Cette évolution a contraint certains constructeurs automobiles à s’adapter. Volkswagen, par exemple, s’est engagé à prendre des mesures de réduction des coûts, notamment des licenciements et des réductions potentielles de la production, pour rester compétitif.

Mais à mesure que les pertes d’emplois augmentent et que les chaînes d’approvisionnement s’affaiblissent, le ralentissement de l’industrie commence à se faire sentir dans les statistiques de l’emploi en Allemagne.

Cette situation constitue un signal d’alarme pour l’avenir économique du pays, compte tenu de l’importance du secteur automobile pour l’identité industrielle et l’économie allemande en général.

L’Allemagne peut-elle retrouver sa résilience économique ?

Copy link to section

Les perspectives de l’Allemagne sont devenues un point de mire de points de vue mitigés, les rapports récents offrant à la fois optimisme et prudence.

Un récent rapport de Bloomberg suggère que le ralentissement économique allemand « pourrait prendre fin », avec une légère amélioration de la confiance des entreprises.

L’indice des attentes Ifo, qui a augmenté en octobre, laisse entrevoir une stabilisation potentielle, alors que des secteurs comme le tourisme et l’informatique affichent une croissance.

Pour le secteur des services, qui a enregistré des gains dans un contexte de difficultés dans le secteur manufacturier, les dernières données offrent une lueur d’espoir.

Pourtant, la plupart des économistes ne sont pas encore convaincus, affirmant que cet optimisme est peut-être prématuré.

La base industrielle allemande reste précaire. Malgré quelques chiffres positifs, les données économiques générales révèlent des problèmes profondément ancrés qui continuent de peser sur la croissance.

Avec un déficit de recettes fiscales estimé à 60 milliards d’euros sur cinq ans et un déficit budgétaire de plus de 40 milliards d’euros, les perspectives financières de l’Allemagne suggèrent un blocage économique plutôt qu’une reprise.

La plupart des industries traditionnelles sont encore confrontées à la hausse des coûts, aux incertitudes énergétiques et aux obstacles politiques.

Les experts estiment que des réformes structurelles sont nécessaires de toute urgence pour réduire les coûts de l’énergie, rationaliser les réglementations et reconstruire les infrastructures de l’Allemagne.

L’impasse politique au sein du gouvernement de coalition a retardé les réformes nécessaires, et une enquête récente indique que 37 % des entreprises envisagent désormais de délocaliser ou de réduire leur production en raison de ces contraintes.

Une chose est sûre : la pression sur l’économie allemande est plus forte que jamais. Pour aller de l’avant, il faudra prendre des mesures décisives pour combler l’écart entre les atouts industriels traditionnels et les exigences d’une économie verte.

Pour l’instant, la possibilité d’une décennie perdue devient de plus en plus grande à mesure que les mois passent, laissant la plus grande économie européenne à la croisée des chemins où chaque décision pourrait définir l’avenir du pays.