Les actions des véhicules électriques chinois (VE) ont bondi à Hong Kong suite à des informations faisant état de nouvelles mesures gouvernementales visant à accélérer le développement du secteur des véhicules à énergie nouvelle.

Advertisement Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

L’agence de presse Xinhua, soutenue par l’État, a rapporté mardi que les agences du gouvernement central prévoyaient d’augmenter l’achat de véhicules à énergie nouvelle dans le cadre d’efforts plus larges visant à promouvoir l’industrie.

Advertisement

Le gouvernement exige qu’au moins 30 % des nouveaux véhicules achetés soient des véhicules électriques

Copy link to section

L’un des points clés des directives gouvernementales datées du 27 septembre est la directive selon laquelle les véhicules électriques doivent constituer au moins 30 % de tous les nouveaux véhicules achetés chaque année par les agences gouvernementales.

En outre, le plan encourage le développement d’infrastructures pour véhicules électriques, y compris la construction de nouvelles bornes de recharge, afin de faciliter la transition vers les véhicules électriques pour les consommateurs.

Ces mesures s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie plus large de la Chine visant à devenir un leader dans le domaine des technologies vertes et à atteindre ses objectifs de neutralité carbone.

L’attention accrue portée par le gouvernement aux véhicules à énergie nouvelle a injecté de l’optimisme sur le marché, comme le reflète l’évolution du cours des actions des principales sociétés chinoises de véhicules électriques.

NIO, Xpeng, Li Auto et BYD enregistrent des gains en bourse

Copy link to section

Suite à cette nouvelle, NIO Inc. a vu son action bondir jusqu’à 13 % à Hong Kong, devenant ainsi la société la plus performante de l’indice MSCI China.

De même, Xpeng Inc. a gagné jusqu’à 8% et Li Auto Inc. a connu une hausse de plus de 2%. BYD Co., un acteur majeur du secteur, a également progressé de 1,8% alors qu’il s’apprête à publier ses résultats du troisième trimestre mercredi.

Ce rallye met en évidence la confiance des investisseurs dans le secteur chinois des véhicules électriques, alimentée par les attentes d’un soutien gouvernemental accru et par la demande du marché pour des technologies plus propres.

La hausse des cours des actions intervient dans un contexte d’efforts continus déployés par le gouvernement chinois pour réduire les émissions et accroître l’adoption des véhicules électriques dans tout le pays.

L’infrastructure de recharge est essentielle pour soutenir l’adoption des véhicules électriques

Copy link to section

En plus d’imposer l’achat de véhicules électriques, les directives soulignent la nécessité d’étendre les infrastructures de recharge pour garantir une utilisation plus fluide des véhicules électriques.

Cela devrait encourager les utilisateurs privés et commerciaux à passer aux véhicules électriques, soutenant ainsi davantage la croissance du secteur.