Les exportations indiennes d’iPhone grimpent à 6 milliards de dollars grâce au pivot d’Apple par rapport à la Chine

Les exportations d’iPhone d’Apple depuis l’Inde ont augmenté d’un tiers au cours des six mois se terminant en septembre, renforçant la décision stratégique du géant de la technologie de stimuler la fabrication en Inde tout en réduisant sa dépendance à l’égard de la Chine.

Advertisement Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

Les exportations d’iPhone fabriquées en Inde ont atteint près de 6 milliards de dollars, marquant une augmentation significative par rapport à l’année dernière.

Advertisement

La trajectoire de croissance robuste suggère qu’Apple est en passe de dépasser les 10 milliards de dollars d’exportations d’iPhone au cours de l’exercice 2024.

Cette hausse fait suite aux efforts plus larges d’Apple pour tirer parti de la main-d’œuvre indienne, des subventions et de l’écosystème technologique en plein essor alors que les tensions entre les États-Unis et la Chine s’intensifient.

Apple veut que la production indienne atteigne 10 milliards de dollars

Copy link to section

La transition stratégique d’Apple vers la fabrication indienne a été accélérée par trois de ses principaux fournisseurs : Foxconn Technology Group, Pegatron Corp. et Tata Electronics.

Ensemble, ils accélèrent l’assemblage de l’iPhone dans les régions du sud de l’Inde, en particulier autour de Chennai et du Karnataka.

Foxconn, premier fournisseur d’Apple en Inde, représente la moitié des exportations d’iPhone du pays. Tata Electronics, qui a acquis l’an dernier sa division de production d’iPhone auprès de Wistron, a exporté pour environ 1,7 milliard de dollars d’iPhones du Karnataka d’avril à septembre, devenant ainsi le premier partenaire indien d’assemblage d’Apple.

La croissance rapide d’Apple en Inde s’inscrit parfaitement dans le cadre de l’initiative « Make in India » du Premier ministre Narendra Modi, qui a encouragé les entreprises internationales à investir dans la fabrication locale.

Les subventions du gouvernement indien ont aidé Apple à assembler des modèles d’iPhone haut de gamme, tels que l’iPhone 16 Pro et Pro Max, dans le pays.

L’effort de localisation de la production a non seulement stimulé les exportations d’Apple vers l’Inde, mais a également propulsé les smartphones au rang de première catégorie d’exportation du pays vers les États-Unis, totalisant 2,88 milliards de dollars en seulement cinq mois au cours de cet exercice.

La classe moyenne indienne stimule la demande

Copy link to section

Malgré ces gains, Apple ne détient que 7 % du marché indien des smartphones, un segment largement dominé par des marques chinoises comme Xiaomi, Oppo et Vivo.

La popularité d’Apple est en hausse parmi la classe moyenne indienne, dont le revenu disponible et le pouvoir d’achat augmentent.

Pour répondre à la demande, Apple a ouvert des magasins phares à Mumbai et à New Delhi, et d’autres sont prévus à Bangalore et à Pune, renforçant ainsi sa présence commerciale pour répondre aux aspirations de la classe de consommateurs émergente de l’Inde.

L’accent mis par Apple sur l’Inde a déjà porté ses fruits, le chiffre d’affaires annuel dans la région ayant atteint un record de 8 milliards de dollars au cours de l’année se terminant en mars 2024.

L’expansion de la présence d’Apple en Inde, complétée par des efforts de marketing ciblés et des ventes en ligne, a encore renforcé ses revenus.

Les analystes estiment que les ventes d’Apple en Inde pourraient atteindre 33 milliards de dollars d’ici 2030, stimulées par la montée de la classe moyenne et la croissance des plans de paiement qui facilitent l’accès aux appareils haut de gamme.

Alors qu’Apple continue de diversifier sa base de production, la Chine reste son plus grand centre de fabrication.

Le déplacement vers l’Inde souligne une dépendance croissante à l’égard d’une chaîne d’approvisionnement alternative alors que la Chine est aux prises avec une incertitude économique.

Cette année, Apple a doublé sa production d’iPhone en Inde pour atteindre 14 milliards de dollars, les exportations représentant 10 milliards de dollars, illustrant l’engagement de l’entreprise envers l’Inde en tant qu’élément essentiel de sa stratégie à long terme.

Pourtant, malgré ces gains, il est peu probable que l’Inde rivalise dans un avenir proche avec la domination de la Chine dans l’écosystème de production d’Apple.